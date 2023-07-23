6 loại cá 'đại bổ' bán đầy ngoài chợ mà chị em thường bỏ qua, đầy dinh dưỡng, giá vừa rẻ lại vừa thơm ngon

Cá cấn thuộc dạng cá đồng, sống theo đàn thường có nhiều ở các vùng quê, được bán rất rẻ. Trong cá cấn chứa protein, canxi, kali, magiê, selen chất béo, và rất nhiều chất dinh dưỡng khác. Không chỉ có vậy, thịt cá cấn ăn rất mềm, dễ tiêu hóa, phù hợp cho trẻ em, người già và những người có chức năng tiêu hóa kém. Đặc biệt là loại cá này còn có tác dụng bổ sung máu, tốt cho dạ dày.

Cá lưỡi bò được dân gian mệnh danh là "cá hoàng đế". Cá này chỉ có xương sống ở giữa, không có nhiều xương nhỏ, không quá tanh, thịt mềm ngọt nên đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, đặc biệt rất thích hợp với trẻ em, bà bầu, người thường xuyên sử dụng máy tính. Loại cá này có chứa nhiều axit béo omega-3 rất tốt cho làn da và mắt. Cá lưỡi bò có rất nhiều cách để chế biến, ngoài hấp thì còn phù hợp để chiên, quay và om.

Ảnh minh họa: Internet

Cá đối

Cá đối sống chủ yếu ở các vùng nước mặn miền duyên hải và nước lợ tại các cửa sông lớn, rất quen thuộc với người Việt chúng ta. Theo y học cổ truyền, cá đối có tác dụng ích khí, cải thiện tiêu hóa và giúp điều trị bệnh viêm đại tràng mãn tính. Người cao tuổi, người ốm yếu và mới khỏi bệnh nên ăn nhiều cá đối để nhanh phục hồi.

Loại cá này cũng sinh sôi khá nhiều, vòng đời ngắn nên hầu như ít bị nhiễm thủy ngân và độc tố, chị em nên mua để ăn thường xuyên vì cũng khá rẻ.

Cá mè hoa

Cá mè hoa là loại cá dân dã rẻ tiền nhưng chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong 100g thịt cá mè chứa 15,3g đạm; 2,2g mỡ; 82mg canxi; 18mg photpho; 0,8mg sắt; 229mg kali, 4,7g carbohydrate và các vitamin B1, B2; 2,8mg axit Nicotinic; 2,65mg vitamin E.

Theo y học cổ truyền, cá mè hoa tính ôn, vị ngọt, rất tốt cho người mắc chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, nhiều đờm, cao huyết áp, suy thận, đau lưng, đau khớp, gân cốt yếu, tiêu hóa kém, tứ chi phù, tì vị suy hàn.

Cá hố

Cá hố là loại cá có màu trắng bạc, lưng xám đen, thịt mềm, ngọt và khá ít xương. Loại cá này ít chất béo, chứa một lượng khá cân bằng về axit béo omega-3 vì vậy sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình trong các món nướng, lẩu. Loại cá này rán lên hoặc sốt cà chua cũng rất hấp dẫn.

Cá cơm

Cá cơm là một loại cá nhỏ sống ở môi trường nước mặn. Tại Việt Nam, cá cơm phân bố ở hầu hết các vùng biển từ Bắc vào Nam. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, loại cá này chứa hàm lượng axit béo omega-3, protein, vitamin và khoáng chất dồi dào, giúp cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt, chúng chứa chất béo, cholesterol tốt cho tim mạch.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xếp cá cơm vào danh sách những loại cá tốt nhất vào tháng 7/2019. Đặc biệt cá cơm có vòng đời ngắn nên chứa ít độc tố hơn so với các loại cá khác.