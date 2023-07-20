Kỹ năng chọn sầu riêng "bách phát bách trúng" để được quả vỏ mỏng, múi to hạt lép, thơm ngon không thuốc

Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới, được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon độc đáo, được mệnh danh là “vua của các loại trái cây”. Tuy nhiên, sầu riêng có vỏ cứng và dày, không nhìn thấy cùi nên nếu không biết cách chọn, bạn có thể ăn phải sầu riêng không tươi, kém chất lượng, không ngon. Do đó, khi mua sầu riêng, bạn phải có hiểu biết nhất định về cách chọn.

Đầu tiên hãy quan sát hình dạng của quả sầu riêng. Một quả sầu riêng ngon không có vết nứt hoặc dấu hiệu hư hỏng trên vỏ. Những quả sầu riêng có màu sẫm hơn là những quả đã chín. Khi hái sầu riêng bạn có thể thấy phần phồng nhô ra khỏi vỏ ngoài chính là cùi sầu riêng. Những cánh sầu riêng càng nhô ra nhiều thì cùi sầu riêng bên trong càng đầy đặn.

Trên bề mặt quả sầu riêng có nhiều gai nổi lên. Khi sầu riêng chín sẽ hình thành nhiều gai tròn và ngắn trên bề mặt vỏ.

Bạn nên chọn những quả sầu riêng có gai to, ngắn, cách thưa nhau, bên cạnh đó, bạn hãy dùng tay ấn thử lên gai của quả sầu riêng đó, nếu nó có độ đàn hồi thì sầu đã chín tương đối, vỏ mỏng, cơm rất ngọt nên mua. Ngược lại, nếu quả sầu đó gai cứng, không dùng tay để ấn được chứng tỏ sầu còn xanh và không nên mua.

Mùi

Đưa sầu riêng lên gần mũi, sầu riêng có mùi rất đặc biệt, chín có mùi thơm nồng rất dễ phân biệt. Nếu sầu riêng có mùi cỏ, rất có thể nó vẫn chưa chín và chất lượng thịt không tốt. Ngoài ra, nếu bạn ngửi thấy mùi sầu riêng có mùi hắc hoặc mùi rượu thì rất có thể là sầu riêng không tươi hoặc đã chín quá, không nên mua.

Nghe mùi là một trong những cách chọn sầu riêng hiệu quả

Nghe âm thanh

Lắc để nghe âm thanh của sầu riêng cũng là một mẹo nhỏ khi mua. Nếu nghe thấy tiếng va chạm nhẹ nghĩa là quả đã chín và cùi đã được tách, đạt chất lượng. Ngược lại, nếu bạn nghe hầu như không có âm thanh nào có nghĩa là quả đã chín quá hoặc cùi lép, hương vị có thể không ngon.

Mua sầu riêng chưa chín, bảo quản thế nào?

Phần lớn sầu riêng khi chín vỏ quả sẽ có khe nứt. Chúng ta chỉ cần lựa theo khe nứt, tách vỏ và lấy cơm sầu, bỏ vào túi zip bảo quản trong tủ lạnh ăn dần cũng được. Nếu sầu riêng chưa mở vỏ, quả còn non hoặc có mùi cỏ thì bọc quả bằng giấy báo, đốt sơ bên ngoài để lớp giấy cháy hết. Bọc lại một lớp giấy báo mới, để vào chỗ thoáng mát. Sau vài ngày ngửi thấy mùi thơm là sầu riêng đã chín.

Ngoài ra, bạn có thể đặt cạnh sầu riêng vài quả táo. Táo giàu ethylene có tác dụng đẩy nhanh quá trình chín của sầu riêng.

Đừng lãng phí tiền vào việc mua phải những quả sầu riêng kém chất lượng. Với những mẹo nhỏ trên, bạn có thể tự tin chọn được quả sầu riêng ngon mà không phải đắn đo về số tiền bỏ ra.

Với những mẹo nhỏ trên, bạn có thể tự tin chọn được quả sầu riêng ngon mà không phải đắn đo về số tiền bỏ ra

Lưu ý khi ăn sầu riêng

1. Không ăn sầu riêng khi uống rượu, đặc biệt là rượu trắng. Cồn khi kết hợp với sầu riêng có thể sinh ra các chất phản ứng gây hại đến sức khỏe.

2. Không ăn sầu riêng cùng thức ăn có tính nóng, chẳng hạn như thịt bò, thịt cừu, thịt chó. Kết hợp như thế này dễ dẫn tới bị nhiệt, nổi mụn.

3. Sầu riêng giàu dinh dưỡng nhưng không phải tốt với tất cả mọi người. Những người mắc bệnh tim mạch hay bệnh liên quan tới mạch máu não không nên ăn sầu riêng.

4. Người béo phì nên kiêng sầu riêng. Sầu riêng có hàm lượng đường lẫn calo tương đối cao. Bởi vậy, người thừa cân, béo phì, tiểu đường không nên ăn sầu riêng.