Bộ phận của gà tuy nhỏ nhưng có võ, tốt cho tim mạch và hệ miễn dịch, giòn ngon ai ai cũng thích

Mề gà có nhiều protein, ít mỡ, chứa một số loại vitamin bao gồm Vitamin B12, chất cần thiết cho chức năng não và hình thành các tế bào bạch cầu, niacin, tốt cho tuần hoàn và sản xuất hormone và riboflavin, giữ cho làn da và mái tóc của bạn khỏe mạnh.

Mề là một trong những bộ phận bổ dưỡng nhất của con gà.

Ăn mề gà sẽ làm tăng hàm lượng sắt, phốt pho và kẽm. Sắt giúp cơ thể bạn hình thành các tế bào hồng cầu, phốt pho có lợi cho chức năng tim và cơ, và kẽm, giúp cải thiện các chức năng của hệ miễn dịch.

- Bạn hãy chọn mua mề gà ở những cơ sở uy tín như siêu thị, cửa hàng thực phẩm,… để đảm bảo độ ngon và chất lượng nhé.

- Nếu mua mề được đóng gói sẵn thì bạn hãy kiểm tra kỹ hạn sử dụng, nhà cung cấp,… Đối với những sản phẩm hạn sử dụng bị mờ, bị bôi đen thì không nên mua.

- Mề gà ngon thì trông phải tươi, màu hơi sậm và có hương thơm đặc trưng. Với những phần mề gà bị nhão, màu tím tái hay có mùi lạ thường thì tránh không nên sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo sơ chế mề gà sạch, không hôi

- Đầu tiên bạn cần moi hết phân trong mề gà ra, rồi cạo sạch lớp vỏ màu vàng bám trên mề.

- Lúc cạo bạn không nên cho nước vào, sẽ khó cạo hơn rất nhiều so với khi cạo khô.

- Dùng hỗn hợp muối và giấm ăn hoặc chanh bóp thật đều để khử sạch mùi hôi. Xoa bóp đều và rửa lại với nước sạch nhiều lần là được.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến món mề gà xào cay

Nguyên liệu

- Mề gà

- Hành lá

- Ớt

- Rượu nấu ăn

- Hạt nêm

- Dầu ăn

- Muối

- Dầu hào

- Đường

Cách chế biến

- Lọc bỏ phần mỡ bên ngoài mề gà rồi xé nhỏ lớp màu vàng, thêm muối vào bóp đều. Bạn dùng tay chà xát nhiều lần để loại bỏ chất bẩn, nhớt trên bề mặt cũng như mùi tanh của nội tạng gà.

- Bạn rửa mề gà nhiều lần với nước để làm sạch hoàn toàn. Nên rửa cho tới khi nước trong thì dừng lại, vớt mề gà ra thái thành từng miếng vừa ăn.

- Cho vào nồi 1 bát nước, 1 thìa rượu nấu ăn rồi đổ mề gà đã thái miếng vào, bật bếp đun cho tới khi miếng mề chuyển màu và săn lại thì vớt ra.

- Hành lá rửa sạch thái nhỏ. Ớt cắt đôi, bỏ hạt, thái thành từng miếng vừa ăn.

- Đun nóng dầu ăn, thêm gừng, tỏi băm vào phi thơm. Trút mề gà đã chần sơ lúc trước vào và đảo liên tục. Bạn nhớ vặn lửa lớn để giữ ấm và giúp bảo toàn phần dinh dưỡng trong mề gà.

- Xào khoảng 20 giây thì bạn thêm dầu hào, hạt nêm, đường, muối vào đảo đều cho ngấm gia vị. Cuối cùng là cho ớt, hành lá vào đảo khoảng 10 giây thì tắt bếp.

Múc mề gà xào cay ra đĩa sâu lòng và thưởng thức. Món ăn này có hương vị thơm ngon, miếng mề gà đẫm gia vị ăn giòn giòn, cay cay rất kích thích vị giác.