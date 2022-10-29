Chị em muốn tóc mượt, da sáng, tăng cường hệ miễn dịch - bổ sung thêm 5 loại thực phẩm giàu Vitamin E

Vitamin E mang nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp, từ việc ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và gan cho đến việc giúp chống lão hóa, giúp da trắng sáng căng tràn sức sống, tóc suôn mượt. Việc bổ sung Vitamin E là điều vô cùng cần thiết, chị em có thể tìm thấy Vitamin E ở các loại thực phẩm này:

Hạt hướng dương

Theo nghiên cứu, 100 gram hạt này chứa tới 26.1 mg vitamin E tương đương 174% nhu cầu về vitamin E của cơ thể trong một ngày. Việc nhâm nhi hạt hướng dưỡng mỗi ngày là cách đơn giản để bạn bổ sung một lượng vitamin E đáng kể vào cơ thể.

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Rau bina

Rau bina là một trong những loại rau bổ dưỡng bậc nhất, bởi vậy nên giá thành của chúng cũng không hề dễ chịu. Chúng chứa nhiều khoáng chất và vitamin thiết yếu, đặc biệt là hàm lượng vitamin E rất dồi dào. Theo các chuyên gia, chỉ nửa chén rau bina nhỏ đã cung cấp 16% lượng vitamin E cần thiết hàng ngày.

Bạn có thể ăn rau bina sống hoặc trộn salad đều rất ngon. Tuy nhiên, vitamin E rất nhạy cảm với nhiệt độ nên bạn hãy chế biến ở lửa vừa phải, nấu càng lâu thì dưỡng chất càng bị thất thoát nhiều. Một nghiên cứu nhỏ vào năm 2015 còn cho thấy, ăn trứng kèm rau bina giúp cơ thể hấp thụ nhiều vitamin E gấp 4,5-7,5 lần so với bình thường.

Các loại dầu

Dầu oliu và dầu thực vật được xem là hai loại dầu có nguồn vitamin E dồi dào. Một muỗng canh dầu đã giúp cung cấp đầy đủ lượng vitamin E cần thiết cho bạn.

Ngoài ra, bạn có thể bổ sung nguồn vitamin E từ các dạng viên uống. Một số viên uống trên thị trường được đánh giá cao như: Vitamin E Healthycare, vitamin đỏ Nga, vitamin E của Đức, vitamin E 400IU,...

Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Quả bơ cung cấp nguồn vitamin E lành mạnh cho cơ thể. Chỉ cần một nửa quả bơ, bạn đã nhận được hơn 2mg vitamin E tự nhiên. Bạn có thể trực tiếp ăn bơ như một loại trái cây bình thường hoặc sử dụng để làm sinh tố, salad đều rất ngon.

Kiwi và xoài

Hai loại quả này cung cấp nguồn vitamin E tự nhiên dồi dào cho cơ thể. Nửa cốc xoài có thể chứa 0,7 mg vitamin E và với kiwi con số này là 1,1 mg. Bạn có thể trực tiếp ăn các loại trái cây này hoặc dùng làm sinh tốt hoặc làm thành salad trái cây.

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