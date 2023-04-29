Thông qua quá trình lên men đặc biệt, tỏi trắng sẽ chuyển thành màu đen. Nó có vị mặn đậm đà, mùi thơm, thích hợp thêm vào các món xào, bánh mì…

Tỏi đen có những dưỡng chất tốt hơn tỏi trắng, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, phòng ngừa ung thư. Nó chứa chất oxy hóa cao gấp 2 lần so với tỏi trắng.

Mộc nhĩ đen thường thấy nhiều trong các món nhẹ hoặc món chay. Nó có tác dụng dưỡng sinh khá hiệu quả. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, thể keo của mộc nhĩ đen có sức hấp thu cực mạnh, có thể thanh lọc dạ dày, đường ruột, làm sạch thận.

Ngoài ra, mộc nhĩ đen còn có thành phần axit nucleic, lecithin - có hiệu quả làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe của thận.

Gạo đen

Gạo đen có hàm lượng thành phần chất xơ rất cao, có lợi cho chức năng tiêu hóa, đường ruột và giúp cho việc tiêu hóa trở nên thuận lợi. Hàm lượng vitamin B1, vitamin B2, niacin, kali, magiê, kẽm và selen cũng cao hơn so với gạo thông thường.

Bình thường khi nấu cơm, bạn có thể sử dụng ít gạo đen nấu cơm hoặc nấu cháo đều tốt. cũng có thể chế biết các món ăn khác từ gạo đen như cơm nắm hay các loại bánh, chè. Mỗi tuần ăn đều khoảng 2 lần có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não.

Ảnh minh họa: Internet

Vừng đen

Theo y học Trung Quốc, vừng nuôi dưỡng gan và thận, nuôi dưỡng tinh và máu. Theo y học phương Tây, vừng giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, điều hòa bài tiết hormone, giúp xương chắc khỏe, cung cấp protein cho cơ thể, cải thiện làn da.

Vào mùa lạnh, ăn vừng đen còn giúp kiểm soát huyết áp và giúp tiêu hóa tốt. Nước sắc lá và rễ vừng đen thường được dùng làm thuốc mọc tóc và giữ cho tóc đen lâu.

Đậu đen

Vị ngọt, tính bình, tác dụng nhuận tràng bổ huyết. Ăn nhiều đậu đen sẽ phòng được nhiều bệnh vào mùa đông. Theo nhiều nghiên cứu, đậu đen rất giàu albumin thực vật, dịch nhày, axit amin không no, vitamin A, B1, B2, E, PP và rất nhiều canxi.

Loại đậu này có tác dụng làm giảm cholesterol, làm mềm huyết quản, phòng chống đái tháo đường, loãng xương, béo phì, làm đẹp da và kéo dài tuổi thọ.

Táo đen

Táo tàu có vỏ màu đen sau khi phơi sấy khô là một trong những vị thuốc Đông y nổi tiếng, đồng thời bạn có thể mua nó về dùng làm thực phẩm thông thường.

Trong táo đen chứa chất tannin (một hợp chất phenolic, phổ biến nhất trong rượu vang đỏ) với hàm lượng khoảng gần 1%, có một khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ chất gây ô nhiễm, kim loại nặng trong thực phẩm.

Ngoài ra, trong táo đen còn có hàm lượng pectin cao khoảng 3%, có một số tác dụng làm trì hoãn việc tăng lượng đường trong máu.

Nho đen

Nho được tiêu thụ nhiều trên khắp thế giới. Nho đen có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với nho đỏ hoặc xanh. Chúng cũng chứa nhiều flavonoid và polyphenol làm cho chúng có vị ngọt, màu sẫm và bổ dưỡng hơn các loại nho khác.