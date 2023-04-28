Không chỉ khoai tây, những loại thực phẩm khi mọc mầm này đều trở thành "thuốc cực độc", cần loại bỏ khỏi căn bếp ngay lập tức

Chọn thực phẩm 28/04/2023 05:28

Nhiều người vì tiếc nên vẫn ăn những thực phẩm mọc mầm như khoai tây, một số củ, hạt… mà không hề biết chúng có thể gây độc rất nặng.

Đậu phộng nảy mầm

Loại thực phẩm cần tránh đầu tiên là hạt đậu phộng nảy mầm. Nếu bắt gặp thì hãy nhanh chóng loại bỏ chúng khỏi căn bếp nhà bạn, bởi nó đã trở thành thực phẩm gây ung thư.

Thủ phạm gây lạc mốc là một loài nấm mốc rất nguy hiểm có tên là aspergillus flavus tiết ra độc tố aflatoxin cực kỳ nguy hiểm. Độc tố này chủ yếu gây nhiễm độc gan. Aflotoxin còn là độc tố gây ung thư rất bền ở nhiệt độ cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy, rang ở nhiệt độ tới 1500C trong nửa giờ, các bào tử nấm đều bị diệt nhưng độc tố của chúng vẫn không bị phá huỷ hoàn toàn. Ăn phải vẫn rất nguy hiểm.

Đề phòng lạc bị mốc và mọc mầm, sau khi thu hoạch phải kịp thời phơi khô đến mức chứa lượng nước an toàn, cất giữ ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh nhiễm khuẩn.

Không chỉ khoai tây, những loại thực phẩm khi mọc mầm này đều trở thành 'thuốc cực độc', cần loại bỏ khỏi căn bếp ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gừng mọc mầm, dập nát

Nguy hiểm khôn lường khi ăn những thực phẩm mọc mầm còn phải kể đến gừng. Gừng bị nẫu, mọc mầm mặc dù vẫn còn vị cay nhưng cũng nguy hiểm nếu dùng vì nếu chế biến nó có thể sinh ra chất lưu huỳnh, độc tố gây tổn thương cho gan. Nhiều nghiên cứu thấy rằng do quá trình dập nát, cũ hỏng mà bên trong củ gừng đã xảy ra một chất độc hại có tên là shikimol.

Không chỉ khoai tây, những loại thực phẩm khi mọc mầm này đều trở thành 'thuốc cực độc', cần loại bỏ khỏi căn bếp ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Khoai lang

Một thực phẩm mọc mầm khác cũng nguy hiểm không kém như mầm khoai tây là khoai lang. Các chuyên gia khuyến cáo là không nên ăn vì mầm khoai có chứa độc tố. Chất độc này có thể gây nôn mửa, đau bụng. Nếu thấy khoai có mầm, hãy khoét bỏ phần mầm đi và ngâm khoai trong nước muối rồi mới sử dụng.

Để tránh khoai lang bị mọc mầm cần bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, tránh gió, nơi ẩm, bí hoặc quá nóng.

Không chỉ khoai tây, những loại thực phẩm khi mọc mầm này đều trở thành 'thuốc cực độc', cần loại bỏ khỏi căn bếp ngay lập tức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khoai mì (củ sắn)

Các chất alkaloid solanine sẽ được sinh ra khi khoai mì mọc mầm chính điều này khiến cho khoai mì trở thành loại củ cực độc. Chất độc này có thể gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, ói mửa, đau tức ngực và thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Để phòng tránh bạn không ăn những củ đã mọc mầm và khi chế biến phải gọt vỏ thật kĩ, cắt bỏ hai đầu củ và luộc chín.

Không chỉ khoai tây, những loại thực phẩm khi mọc mầm này đều trở thành 'thuốc cực độc', cần loại bỏ khỏi căn bếp ngay lập tức - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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