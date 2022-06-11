7 loại thực phẩm được xem là 'thần dược' đối với sức khoẻ của người bị xơ phổi

Các loại hạt thường rất giàu chất dinh dưỡng và năng lượng. Đây là hai yếu tố rất quan trọng vì người bị xơ phổi thường chán ăn và sụt cân. Vì thế nếu gặp phải tình trạng này, có thể lựa chọn các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao để duy trì được cân nặng cho dù ăn ít.

Một số loại hạt như quả óc chó và hạt lanh cũng cung cấp cho cơ thể axit béo omega-3, chất béo thiết yếu với đặc tính chống viêm và thúc đẩy chức năng hoạt động tích cực của não bộ. Ăn vặt bằng các loại hạt tốt hơn so với các thực phẩm giàu chất béo bão hòa như khoai tây chiên…

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Tỏi cung cấp hàm lượng lớn flavonoid giúp sản sinh glutathione, loại bỏ các độc tố gây ung thư ra khỏi phổi. Những người thường xuyên ăn 2-3 tép tỏi sống mỗi ngày từ 3-4 lần/tuần sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh phổi lên tới 44%.

Củ dền

Cây củ dền có màu sắc rực rỡ chứa các hợp chất giúp tối ưu hóa chức năng của phổi. Củ dền rất giàu nitrat, một chất có lợi cho chức năng của phổi. Nitrat giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp và tối ưu hóa quá trình hấp thụ oxy.

Các chất bổ sung từ củ dền được chứng minh là giúp cải thiện hoạt động thể chất và chức năng phổi ở những bệnh nhân mắc các bệnh về phổi, bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp phổi.

Ngoài ra, lá củ dền chứa nhiều magie, kali, vitamin C và chất chống oxy hóa carotenoid. Những chất này đều rất cần thiết cho sức khỏe của phổi.

Bí ngô

Màu sắc rực rỡ của bí ngô chứa nhiều hợp chất giúp tăng cường sức khỏe cho phổi. Chúng đặc biệt giàu beta carotene, lutein và zeaxanthin, tất cả đều có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

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Táo

Nghiên cứu chỉ ra rằng thường xuyên ăn táo có thể cải thiện chức năng phổi. Táo có thể làm chậm quá trình suy giảm chức năng phổi ở những người hút thuốc. Ngoài ra, tiêu thụ 5 quả táo trở lên mỗi tuần có thể tăng cường sức khỏe phổi và làm giảm nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ăn táo cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và ung thư phổi. Điều này có thể do nồng độ cao của chất chống oxy hóa trong táo, gồm flavonoid và vitamin C.

Chất béo lành mạnh

Nhiều Nghiên cứu sơ bộ cho thấy những thực phẩm giàu acid béo omega-3 có tác dụng tốt đối với bệnh hen suyễn. Một số loại thực phẩm chứa nhiều chất béo lành mạnh này như cá béo (cá hồi, cá mòi, cá hồi biển, cá ngừ, hàu, cá thu…); Ngũ cốc và quả hạch (hạt lanh, hạt bí ngô, quả óc chó, hạt chia…); Rau củ (cải xoăn, cải xanh, rau bina, đậu Hà Lan…); Dầu ăn (dầu gan cá, dầu hạt lanh, dầu mù tạt, dầu đậu nành, dầu óc chó…).

Sản phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa như sữa, sữa chua và pho mát, cung cấp một lượng lớn protein, canxi và vitamin D. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, người bị xơ phổi nên ăn chế độ ăn ít chất béo bão hòa và cholesterol. Do đó nên chọn các sản phẩm được chế biến từ sữa tách béo thay vì các sản phẩm được làm từ sữa nguyên chất.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua ít béo có nhiều vi khuẩn lành mạnh giúp thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa và chức năng miễn dịch. Nếu gặp khó khăn trong việc dung nạp các sản phẩm từ sữa động vật, có thể chuyển sang tiêu thụ đậu nành hoặc các thực phẩm khác có lượng calo, protein và canxi tương đương.