5 loại trái cây được ví như 'xứ giả sắc đẹp của thiên thần', phụ nữ càng ăn càng không lo lão hóa, da đẹp dáng lại thon thả miễn chê

Trái cây là nguồn tự nhiên giúp tăng cường vẻ đẹp vì chúng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và chứa một số khoáng chất thiết yếu ở dạng tự nhiên. Dưới đây là 5 loại trái cây làm nên điều kỳ diệu cho vẻ đẹp bên trong và bên ngoài có lẽ ai cũng sẽ cần.

Ngoài việc khôi phục lại sự cân bằng bình thường, chúng còn có tác dụng làm mềm da và tóc. Chúng được cho là có tác dụng se khít lỗ chân lông và làm chắc chân tóc. Bột xoài có thể được thêm vào gói trái cây và bôi lên da và tóc. Xoài được sử dụng để làm mỹ phẩm như Body và Hair Butters để chăm sóc sắc đẹp.

Loại trái cây thơm ngon này là một nguồn giàu vitamin như A, C, E, K và các khoáng chất như phốt pho, kali, canxi và magiê. Nó cũng chứa bioflavonoid, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp trung hòa tác hại của các gốc tự do. Xoài giúp làm săn chắc và trẻ hóa làn da. Chúng cũng giúp trì hoãn các dấu hiệu lão hóa da.

2. Chanh

Chúng ta đều biết rằng loại trái cây có múi này là một nguồn giàu Vitamin C và khoáng chất. Là một thành phần mỹ phẩm, chanh có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, nhưng tránh sử dụng chanh khi chưa pha loãng vì nó có thể gây kích ứng da.

Tuy nhiên, đối với những vùng da dày hơn, như khuỷu tay và đầu gối, hãy chà xát nửa quả chanh và rửa sạch bằng nước. Trong một khoảng thời gian, nó làm sạch và làm sáng màu da. Chanh cũng có thể được sử dụng như một loại kem dưỡng da tay.

Ảnh minh họa: Internet

Trộn nó với nước hoa hồng và thoa lên da tay. Đối với bàn tay thô ráp, chà xát đường cát và nước cốt chanh với nhau trên tay cho đến khi đường tan. Sau đó xả sạch với nước. Thực hiện thường xuyên, nó sẽ giúp cải thiện kết cấu da.

Thêm nước cốt chanh vào "nước trà" để gội đầu, giúp tóc mềm mượt và óng ả. Đun sôi lá trà đã sử dụng với lượng nước vừa đủ và làm nguội chất lỏng. Thêm nước cốt của một quả chanh và sử dụng nó như lần xả cuối cùng. Vỏ chanh có thể được sấy khô và tán thành bột để sử dụng trong các loại mặt nạ và tẩy tế bào chết.

3. Đu đủ chín

Loại trái cây nhiệt đới này có rất nhiều lợi ích nên từng được mệnh danh là "thức ăn của các thiên thần". Nó là một nguồn giàu chất chống oxy hóa như Vitamin A, C và B, folate và axit pantothenic, và các khoáng chất như kali, đồng và magiê.

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ có chứa papain, một loại enzyme giúp làm mềm và loại bỏ các tế bào da chết, giúp da sạch và sáng hơn. Nó cũng giúp làm sáng màu da nếu sử dụng thường xuyên trong một khoảng thời gian. Bột đu đủ chín có thể dùng đắp lên mặt, hoặc có thể trộn với các nguyên liệu khác như bột yến mạch, sữa đông và mật ong để làm mặt nạ. Để trong 20 đến 30 phút và rửa sạch bằng nước. Bột đu đủ trộn với sữa đông có thể được áp dụng trên cơ thể.

4. Chuối

Một trong những loại trái cây phổ biến nhất có quanh năm, chuối mang lại khá nhiều lợi ích về dinh dưỡng và sức khỏe. Nó là một trong những nguồn kali phong phú nhất và cũng chứa Vitamin C và B6.

Chuối có lợi cho cả việc điều trị da và tóc. Hàm lượng kali của nó giúp làm mềm cả tóc và da. Chuối có thể được làm thành bột giấy và được thêm vào cả mặt và tóc. Chuối giúp tóc hư tổn do nhuộm nhiều lần và các phương pháp điều trị hóa chất khác.

Chúng có thể được làm thành bột giấy và bôi lên tóc như một gói. Để nó trong 20 đến 30 phút và sau đó rửa sạch. Có thể thêm lòng đỏ trứng hoặc sữa đông vào chuối nghiền và đắp lên tóc. Nếu tóc rất khô, hãy thêm một thìa cà phê glycerin hoặc mật ong nguyên chất vào gói chuối. Dầu hạnh nhân cũng có thể được thêm vào hỗn hợp ủ tóc bằng chuối.

5. Quả táo

Không phải vô cớ mà người ta nói “ăn một quả táo mỗi ngày, tránh xa lịch hẹn với bác sĩ”. Nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, như Vitamin C, B6, riboflavin, kali, đồng, mangan và magiê. Nó cũng được đóng gói với các chất dinh dưỡng thực vật và flavonoid.

Ảnh minh họa: Internet

Táo chứa pectin, được cho là có tác dụng làm dịu làn da nhạy cảm. Chúng là những loại toner tuyệt vời cho da, giúp làm căng da và kích thích tuần hoàn máu lên bề mặt da. Táo cũng có đặc tính chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa gây hại và do đó trì hoãn các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy trên da.

Chúng cũng chứa axit trái cây, có tác dụng làm sạch da mạnh mẽ, loại bỏ các tế bào da chết. Điều này giúp làm sáng da và dần dần xóa các nhược điểm như đốm đen. Bột táo sống hoặc nước ép táo có thể được thoa lên da hàng ngày và sau đó rửa sạch bằng nước sạch sau 20 phút. Táo nghiền có thể được thêm vào mặt nạ. Trộn yến mạch với sữa đông, mật ong và bột táo hoặc táo nghiền thành hỗn hợp sệt. Đắp lên mặt và rửa sạch sau 20 đến 30 phút.

Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo, thu được từ táo, là một phương pháp điều trị lý tưởng cho gàu và cũng làm tăng độ bóng cho tóc. Sau khi gội đầu, thêm hai muỗng canh giấm táo vào một cốc nước và dùng nó như lần xả cuối cùng.

Theo NDTV