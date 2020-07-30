Hướng dẫn cách cắt mái thưa Hàn Quốc tại nhà siêu xinh

Kiểu tóc mái thưa hiện đang làm mưa làm gió, khiến các cô gái cực kỳ yêu thích bởi nó thích hợp với tất cả các kiểu khuôn mặt. Nếu bạn muốn sở hữu tóc mái thưa nhưng không có thời gian đến salon tóc mỗi khi muốn chỉnh tóc mái thì có thể học ngay cách cắt mái thưa Hàn Quốc tại nhà siêu đơn giản, siêu xinh ngay dưới đây!

Tóc mái thưa sẽ giúp các bạn nữ trở nên dịu dàng và nữ tính hơn rất nhiều. Với phần mái khá mỏng, bạn sẽ cảm thấy gương mặt trở nên thanh toán và bớt nặng nề hơn. Với những cô nàng có vầng trán cao thì tóc mái thưa là một lựa chọn quá hoàn hảo, giúp các nàng trở nên xinh đẹp hơn đồng thời che đi khuyết điểm, tạo nên sự cuốn hút với người đối diện.

Khuôn mặt tròn

Một số người cho rằng khuôn mặt tròn khá khó trong việc chọn được một kiểu tóc phù hợp, đặc biệt là tóc mái. Tuy nhiên, kiểu tóc mái thưa Hàn Quốc lại rất phù hợp với những người có khuôn mặt hơn tròn trịa, bầu bĩnh, giúp gương mặt trở nên cân đối và hài hòa hơn.

Mái thưa cũng rất phù hợp với gương mặt mũm mĩm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể kết hợp mái tóc duỗi phồng uốn cụp vào bên trong, thêm thắt điểm nhấn bằng những chiếc nơ hoặc băng đô xinh xắn, đáng yêu. Chắc chắn bạn sẽ có một diện mạo ưa nhìn và thu hút được người đối diện nhờ kiểu tóc mái thưa và một phần tóc búi cao lên.

Khuôn mặt trái xoan

Chắc chắn một điều rằng kiểu tóc mái thưa vốn sinh ra là dành cho những cô nàng có gương mặt trái xoan. Thực ra gương mặt trái xoan thích hợp với tất cả các kiểu tóc. Tóc mái thưa xinh xắn tạo nên những đường nét thanh tú và mềm mại cho gương mặt, giúp toát lên vẻ trẻ trung nhưng lại quyến rũ đến khó cưỡng. Do đó, các diễn viên Hàn Quốc với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp vẫn luôn trung thành với kiểu tóc mái thưa.

Mái thưa giúp gương mặt trái xoan thêm thanh tú - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách cắt mái thưa Hàn Quốc tại nhà siêu đơn giản

#1. Xác định tóc mái

Để sở hữu một mái tóc mái thưa chuẩn Hàn Quốc, các dụng cụ cơ bản mà bạn cần chuẩn bị gồm có lược, kéo cắt tóc, dây chun, lô cuốn tóc và máy sấy tóc. Hầu như bàn trang điểm của tất cả các cô gái đều có những thứ này. Trước tiên, bạn cần chải toàn bộ tóc mái của mình xuống phía trước mặt. Điều này sẽ giúp việc cắt tóc mái trở nên dễ dàng hơn.

Xác định phần tóc mái cần cắt - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bạn hãy xác định phần tóc mái cần cắt. Từ phần giữa đỉnh đầu, bạn lấy 1 nhúm tóc theo hình tam giác. Lưu ý nên lấy tóc mái thật mỏng để khi cắt xong, bạn sẽ trông xinh đẹp hơn.

#2. Dùng dây chun để buộc tóc mái

Bước tiếp theo sẽ là dùng dây chun để cố định phần tóc mái vừa xác định sẽ cắt. Vị trí của nút buộc này rất quan trọng. Nếu bạn buộc dây chun ở vị trí cao quá so với phần chân mày, tóc mái của bạn sẽ trở nên ngắn ngủn, cũn cỡn. Và như vậy, tóc mái của bạn sẽ không còn xinh nữa.

Dùng dây chun để cố định phần tóc mái - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vị trí nút buộc quá thấp so với phần chân mày thì tóc mái sau khi cắt xong vẫn khá dài. Bạn lại phải mất công cắt tỉa tiếp. Vị trí nút buộc đẹp nhất nên ở bên dưới chân mày một chút. Như vậy, độ dài của tóc mái thực sự rất chuẩn.

#3. Cắt tóc mái

Giờ thì đến bước cắt phần tóc ở bên dưới nút buộc. Bạn không cần quá lo sợ mình không có khả năng cắt tóc đẹp. Với hướng dẫn cắt mái thưa Hàn Quốc của chúng tôi, bạn chẳng cần phải có hoa tay hay kiến thức, kỹ thuật gì cả. Chỉ cần cắt tóc dứt khoát, chính xác vị trí là được. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng.

Tiến hành cắt phần tóc bên dưới nút buộc - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, bạn hãy tháo dây chun buộc tóc ra. Như vậy, bạn đã sở hữu tóc mái thưa xinh đẹp chẳng kém gì cắt ngoài tiệm. Sau công đoạn này, bạn cũng không cần tỉa tót thêm.

#4. Cuốn tóc mái bằng lô

Nếu muốn tóc mái tăng thêm phần cuốn hút, bạn hãy sử dụng lô cuốn tóc và sấy tóc nhẹ. Điều này sẽ giúp tóc mái có độ cong vừa đủ. Tóc mái sẽ trở nên bồng bềnh, lưa thưa hơn. Đợi cho đến khi tóc đã có độ bồng bềnh nhất định thì tháo lô cuốn ra.

Trên đây là cách cắt mái thưa Hàn Quốc tại nhà mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các cô gái. Mong rằng, bạn sẽ tự biến mái tóc của mình trông xinh xắn như một nàng thơ Hàn Quốc.