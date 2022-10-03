Mách bạn cách nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên vừa đẹp vừa an toàn với chi phí siêu rẻ

Tuy nhiên, những loại thuốc nhuộm tóc này có chứa các chất hóa học không tốt cho sức khỏe . Theo thông tin từ Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ thì thuốc nhuộm tóc làm oxy hóa bán vĩnh viễn và xâm nhập vào thân tóc vĩnh viễn. Nó cũng có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư máu, ung thư bàng quang. Các hóa chất nhuộm tóc cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra các tình trạng kích ứng da, hỏng tóc, xơ tóc, khiến tóc dễ gãy rụng hơn.

Một màu tóc đẹp sẽ tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt bạn, đặc biệt làm sáng làn da của bạn. Phương pháp được đa số mọi người lựa chọn là tới tiệm làm tóc để nhuộm được màu tóc mình ưng ý. Tại đây, những người thợ làm tóc sẽ chọn những loại thuốc nhuộm tóc theo màu bạn mong muốn để nhuộm cho mái tóc của bạn.

Muốn có một mái tóc có màu sắc như mong muốn, lại mềm mại, bóng mượt mà không cần ra tiệm, bạn có thể áp dụng 5 cách nhuộm tóc tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên như sau:

Với thực trạng đó, nhiều chị em hiện nay lựa chọn cách nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên để tránh gây hư tổn cho tóc và gây độc hại cho cơ thể. Những nguyên liệu là những loại củ, quả, lá cây quen thuộc trong đời sống , dễ tìm, dễ kiếm, chi phí rẻ nên ai cũng có thể thực hiện được. Còn chần chừ gì mà không cùng khám phá ngay 5 cách nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên tại nhà thôi nào!

1. Nhuộm tóc màu đen bằng bồ kết hoặc trà đặc

Muốn có mái tóc dài đen bóng và óng ả, bạn hãy chuẩn bị trà đặc hoặc trái bồ kết.

- Trà đặc: Bạn dùng khoảng 100-200g trà xanh khô đem đun với nước để thu được một nước trà đặc sánh. Sau khi để nguội thì bạn dùng nước trà này để gội đầu. Bạn dùng nước trà này làm cho toàn bộ tóc ướt và thực hiện lặp đi lặp lại liên tục trong 15-20 lần. Vừa gội vừa massage da đầu và massage tóc từ đầu đến chân. Sau đó để tóc thấm nước trà như vậy trong khoảng 15 phút rồi gội lại bằng nước sạch và dầu gội đầu thông thường. Bạn nên thực hiện việc nhuộm tóc màu đen bằng trà như vậy mỗi tuần một lần. Kiên trì thực hiện thì sẽ sớm một mái tóc màu đen bóng mượt, nhìn là mê ngay nhé.

Bạn nên nhuộm với trà đặc mỗi tuần một lần để sớm đạt hiệu quả tốt nhất!

-Bồ kết: Trái bồ kết từ xa xưa đã dùng để đun nước gội đầu, giúp tóc đen, mềm mại. Bạn chỉ cần mỗi lấy trái bồ kết đun với nước, sau đó vò trái bồ kết ra để lấy phần nước bồ kết thật đặc rồi đem đi gội đầu. Bạn nên thực hiện gội đầu bồ kết từ 2-3 lần mỗi tuần liên tục. Nếu kiên trì thực hiện thì bạn chắc chắn sẽ sớm sở hữu một mái tóc dài, mượt, đen óng ả. Ngoài ra thì gội đầu bồ kết cũng giúp giảm tình trạng xơ, gãy rụng tóc nữa đấy, đúng là một công đôi việc phải không nào?!

Nước bồ kết đậm đặc cho mái tóc màu đen bóng mượt!

2. Nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ với cà phê

Để có mái tóc màu nâu hạt dẻ cực kỳ trẻ trung thì bạn cần chuẩn bị một túi cà phê đã được rang và xay nhỏ. Đây là một biện pháp nhuộm tóc cực kỳ đơn giản đã được rất nhiều các bạn gái áp dụng tại nhà và đã thành công. Kết quả đạt được là mái tóc màu nâu hạt dẻ, mái tóc lại thêm phần mượt mà, óng ả.

Màu nâu hạt dẻ hút mắt được lên màu từ cà phê nguyên chất!

Để thực hiện cách nhuộm tóc bằng cà phê này, bạn chỉ cần một nguyên liệu duy nhất là cà phê nguyên chất. Bạn hãy lấy bột cà phê và pha với nước sôi thật đặc, sau đó lọc lấy phần nước. Khi nước còn hơi ấm thì bạn bắt đầu nhúng tóc của mình vào chậu nước cà phê. Sau đó dội nước cà phê liên tục lên tóc trong khoảng 1-2 giờ để có màu tóc đẹp như ý muốn.

Cách khác, bạn dùng 1 cốc đầy bột cà phê nguyên chất, 2 lòng đỏ trứng gà, 1 thìa rượu rum và nước ấm. Tiến hành pha cốc cà phê với nước sôi để thu được nước cà phê thật đậm đặc, sau đó để nguội. Tiếp đó, bạn cho 2 lòng đỏ trứng gà vào cùng với 1 thìa rượu rum và 2 thìa nước ấm vào chung, sau đó trộn đều hỗn hợp và thoa lên tóc đang khô. Ủ tóc trong khoảng 30 phút rồi đem gội lại bằng nước sạch. Sau một vài lần thực hiện, bạn sẽ thấy mái tóc mình bắt đầu có màu nâu hạt dẻ tự nhiên rất hút mắt đấy nhé.

3. Sở hữu mái tóc màu nâu đỏ với củ dền và cà rốt

Bạn đang có mái tóc màu nâu sẵn rồi và bạn muốn nó có một chút ánh đỏ cho đẹp mắt và trẻ trung hơn? Hãy tìm ngay trong bếp nhà bạn 2 nguyên liệu là củ dền và cà rốt. Chúng tôi sẽ mách bạn cách nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên này để có mái tóc màu nâu đỏ cực dễ dàng.

Màu nâu đỏ trẻ trung, tôn da là sự kết hợp của củ dền và cà rốt!

- Trước tiên, bạn đem rửa sạch cà rốt và củ dền, sau đó thái thành miếng nhỏ.

- Kế đến, bạn đem tất cả phần củ dền và cà rốt vào máy xay sinh tố, rồi cho thêm 1 bát con nước vào để xay thật mịn.

- Sau đó bạn dùng túi hoặc rây lọc để lọc bỏ phần bã và giữ lại phần nước, tiếp đó tiến hành làm ẩm tóc và bắt đầu thoa hỗn hợp này lên. Thoa từ từ, kết hợp massage tóc để hỗn hợp thuốc nhuộm tự nhiên này ngấm đều. Lặp lại cho đến khi hết phần nước nhuộm. Cuối cùng, bạn chỉ việc ủ tóc trong 1 tiếng rồi gội sạch với dầu gội thông thường là được.

- Bạn nên áp dụng cách nhuộm này 1 lần mỗi tuần. Thực hiện khoảng 3-4 tuần liên tục thì bạn sẽ thấy tóc mình lên màu rõ rệt nhé.

4. Muốn tóc nâu vàng hãy tìm 1 quả chanh, 1 củ khoai tây và hoa cúc

Tiếp theo là cách nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên để có màu tóc nâu vàng cực kỳ trẻ trung. Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu đó là chanh tươi, khoai tây và hoa cúc khô để pha trà. Chanh tươi giúp tóc mềm mượt, hoa cúc giúp làm sáng màu tóc, kết hợp với khoai tây tạo nên cơ chế để phá vỡ lớp keratin bọc bên ngoài tóc. Dần dần tạo cho bạn có màu tóc màu nâu ánh vàng.

Tóc ánh vàng nhờ trà hoa cúc, chanh và khoai tây!

- Trước hết, bạn cần hấp chín khoảng 100gr khoai tây, sau đó nghiền nát khoai tây.

- Tiếp đến, bạn vắt 1 quả chanh tươi để lấy phần nước cốt và lấy khoảng 30g hoa cúc khô để pha một cốc trà hoa cúc đậm đặc.

- Sau đó đem tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị để trộn đều và tạo được một hỗn hợp sền sệt.

- Đến đây thì bạn chỉ việc dùng hỗn hợp này để thoa đều lên trên tóc đã được làm ẩm và massage nhẹ nhàng trong vòng 5 phút.

- Cuối cùng, dùng máy sấy để làm nóng phần tóc đang được ủ này trong khoảng 3-5 phút, sau đó gội lại bằng nước sạch và dầu gội bình thường là đã xong rồi đấy.

5.Tóc nâu đen bằng bột trà xanh, nước cốt chanh và lá móng

Để có mái tóc màu nâu đỏ thật nữ tính, dịu dàng bạn hãy tìm các nguyên liệu như sau: bột trà xanh, nước cốt chanh và cây lá móng (còn được gọi là cây henna, cây chỉ giáp hoa, cây móng tay nhuộm…).

Bạn nhớ ủ từ 2-4 tiếng cho màu thấm đều tóc nhé!

Cách làm như sau:

- Bạn cho 2 muỗng canh bột trà xanh vào 500ml nước lọc, khuấy tan rồi đun nhỏ lửa trên bếp

- Tiếp tục đun rồi cho 500gr lá móng vào đun tiếp trong khoảng 15 phút

- Cuối cùng cho nước cốt chanh vào hỗn hợp và đun cho đến khi được một hỗn hợp sền sệt.

- Để hỗn hợp trong một chiếc bát hoặc chậu sạch trong 1-2 ngày cho lớp trên cùng của hỗn hợp có màu xanh lá đậm. Có thể cho thêm 1 muỗng giấm trắng để giúp thuốc nhuộm bền màu hơn.

- Sau khi gội đầu sạch, khi tóc còn ẩm thì bạn lấy phần thuốc nhuộm dã chuẩn bị rồi thoa đều lên tóc từ chân tóc đến ngọn tóc.

- Sử dụng một chiếc mũ trùm đầu để trùm hết phần tóc vừa nhuộm và để yên trong vòng 2-4 tiếng để cho màu nhuộm thấm đều vào tóc.

- Bước cuối cùng là gội đầu lại bằng nước lạnh với dầu gội và dầu xả thông thường.

Kết quả bạn nhận được sẽ là một màu tóc nâu đen cực kỳ thu hút và nữ tính.

Những lưu ý khi nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên tại nhà

- Vì đây là những cách nhuộm tóc hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên nên các bạn cần phải thực hiện kiên trì. Ngay lần đầu tiên hiệu quả chưa rõ rệt thì bạn cũng đừng vội nản lòng, mà hãy thực hiện cho đến khi có được màu tóc ưng ý nhé.

- Ngoài ra, khi đã nhuộm được màu tóc ưng ý thì bạn cần thực hiện một số cách để giúp màu tóc nhuộm được bền màu hơn đó là: tránh gội đầu bằng nước nóng, nên hạn chế gội đầu trong 3 ngày đầu sau nhuộm, hạn chế sử dụng các công cụ nóng để uốn, sấy, tạo kiểu, duỗi tóc…

Với những phương pháp nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên như trên, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một mái tóc có màu sắc yêu thích mà chẳng cần phải đi ra tiệm. Chi phí tiết kiệm, tuy chỉ tốn chút thời gian nhưng nếu nhận lại là sự an toàn thì rất đáng để thử phải không nào?