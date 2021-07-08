Hướng dẫn 10 cách trị tóc bết hiệu quả nhất!

Bạn có biết sự khác nhau giữa gái chưa có người yêu và đã có người yêu là điểm nào không? Đó là câu chuyện muôn thuở về mái tóc. Tần suất gội đầu của các bông hoa đã có chủ tăng dần đều theo số lần hẹn hò, nếu bạn nằm trong số đó thì hãy cho chúng tôi một phản hồi nhé.

Bạn có biết vì sao hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ về cách trị tóc bết không? Vì chúng tôi thấu hiểu tâm tư của hội chị em chúng mình đó. Điều khó nói sẽ không còn là chướng ngại cho chúng mình mỗi khi giao tiếp với đối tác và hẹn hò cùng chàng nữa.

Cách thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần lấy một ít muối với lượng vừa đủ, thoa trực tiếp vào phần da đầu trong thời gian 5 – 15 phút. Sau đó xả lại với nước sạch. Một cách khác là pha loãng muối với nước để gội đầu hoặc tắm. Lời khuyên là chỉ áp dụng gội và tắm 1 tuần 1 lần thôi nhé, sử dụng nhiều quá sẽ khô da.

Thật thuận tiện phải không nào? Muối có thể được xem là nguyên liệu sẵn có trong mọi gia đình và có thể nói là “cân” hết mọi chức năng, vừa là nguyên liệu không thể thiếu trong nhà bếp, vừa có công dụng trong đông y như đánh tan vết bầm, ngâm chân cùng thảo dược trị nhức mỏi, mất ngủ. Và một công dụng tuyệt vời nữa là trị tóc bết cho các chị em.

Cách trị tóc bết bằng bồ kết

Bồ kết là nguyên liệu quá quen thuộc với phụ nữ Việt, được áp dụng từ thời xa xưa và bây giờ vẫn được nhiều chị em tin dùng. Bồ kết không chỉ giúp mái tóc đen nhánh, ngăn rụng tóc mà còn rất hiệu quả trong điều trị tóc bết. Phương pháp truyền thống này công phu hơn muối nhưng thảo dược thiên nhiên thì luôn tốt nhé!

Bồ kết là nguyên liệu trị tóc bết hiệu quả từ bao đời nay

Đầu tiên, bạn nướng sơ bồ kết cho dậy mùi thơm rồi đun lên cùng với nước sôi và sử dụng như dầu gội thông thường, nên vừa gọi vừa massage cho tóc thẩm thấu tốt hơn. Bồ kết thực chất có thể thay thế dầu gội đầu nên bạn không cần gội lại sau khi dùng.

Việc kết hợp bồ kết cùng các nguyên liệu khác sẽ tạo ra một dưỡng chất tốt hơn. Bạn có thể biến tấu cùng với xả hay vỏ bưởi để trị liệu và thư giãn.

Cách trị tóc bết bằng trà xanh và chanh

Trà xanh cũng là một sản phẩm có công dụng nhanh chóng được nhiều chị em tin dùng trong các cách trị tóc bết. Dùng trà xanh tươi hay trà khô đều được nhé. Bạn dùng một nắm nhỏ trà xanh pha cùng nước ấm, sau khi trà được hoà tan đều thì chắt lấy phần nước và vắt thêm ½ quả chanh vào. Cuối cùng cho hỗn hợp này lên tóc massage và gội đầu lại bằng nước sạch sau 20 phút.

Cách trị tóc bết bằng bia

Sử dụng bia, rượu cũng là một giải pháp trị tóc bết hiệu quả

Nghe có vẻ mới lạ nhưng bia lại có công dụng hữu hiệu mà bạn không ngờ tới là làm mái tóc trở nên bồng bềnh. Chỉ cần dùng 1 lon bia thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng hoặc ủ cho tóc mau thẩm thấu hơn.

Một cách kết hợp khác có tác dụng đẩy nhanh hiệu quả của bia là cho thêm lòng trắng trứng gà, sẽ rất tốt cho mái tóc của các chị em đấy!

Trị tóc bết dầu bằng rượu

Cũng như bia, rượu có tác dụng tương tự trong điều trị tóc bết, giúp cản tình trạng da dầu, nguyên nhân làm tóc bết lại với nhau. Chỉ cần 100ml rượu trộn và 2 ly nước lạnh pha vào nhau, sau đó gội đầu bình thường.

Cách trị tóc bết bằng hỗn hợp chanh và giấm

Chanh tươi và giấm ăn là sự kết hợp tuyệt vời trong điều trị tóc bết

Chanh và giấm là hai nguyên liệu rẻ và dễ tìm mua, cách thức thực hiện lại khá dễ dàng. Bạn vắt chanh hoặc 2 thìa dấm vào 1 cốc nước, hoà tan vào nhau rồi dùng hỗn hợp này để gội đầu, massage nhẹ nhàng từ gốc tới ngọn tóc trong thời gian 10 phút rồi gội sạch lại với nước.

Để tác dụng sâu hơn thì bạn có thể tăng thời lượng ủ tóc lên 30 đến 45 phút nhé! Một tuần chỉ nên sử dụng 2-3 lần tuỳ vào cơ địa và tình trạng mái tóc của bạn nhé!

Cách xử lý tóc bết với baking soda

Cách trị tóc bết bằng baking soda cũng được nhiều chị em tin dùng. Cách thực hiện là cho baking soda khoảng 2 thìa nhỏ vào nước sao cho hỗn hợp lỏng, sau đó nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên da đầu và chân tóc trong 15 đến 20 phút, massage cho hỗn hợp thấm đều lên tóc và xả sạch lại với nước.

Cách trị tóc bết với nha đam

Nha đam được biết đến không những là sản phẩm trong ăn uống mà còn trong làm đẹp, chăm sóc tóc khá tốt, nếu tóc bạn bị bết dính thì có thể thử dùng cách này nhé. Trước tiên gọt vỏ xanh bên ngoài, chỉ lấy phần gel bên trong, sau đó thoa trực tiếp lên tóc, ủ khoảng 30 phút rồi xả lại sạch với nước.

Nha đam giúp cải thiện tóc bết đáng kể

Nếu da dầu bạn nhạy cảm, không thể xài các nguyên liệu nguyên chất trực tiếp thì có thể pha phần gel với dầu gội để sử dụng.

Cách trị tóc bết bằng phấn rôm trẻ em

Phấn rôm trẻ em là dạng bột an toàn dễ sử dụng, bạn chỉ cần rắc 1 ít phấn rôm vừa đủ lên chân tóc, sau đó chải nhẹ với lược. Phấn rôm với tác dụng hút ẩm sẽ giúp làm giảm đi đáng kể lượng dầu gây ra bết dính tóc.

chữa tóc bết bằng trà xanh

Trà xanh có tinh chất chống viêm và kháng khuẩn, khi sử dụng nguyên liệu này để trị tóc bết không những mang lại cho bạn mái tóc bồng bềnh mà còn cung cấp thêm nhiều dưỡng chất giúp cải thiện từng sợi tóc đáng kể.

Đầu tiên bạn rửa sạch lá trà xanh, sau đó đun với nước, vắt thêm nửa quả chanh cho hỗn hợp đều vào nhau thì thoa lên tóc. Khi thoa kết hợp massage sẽ giúp tăng tác dụng của trà xanh với nước, giữ khoảng 15 đến 20 phút trước khi gội lại bằng nước sạch. Chỉ nên thực hiện 2 đến 3 lần một tuần.

Bên cạnh đó, để bảo vệ mái tóc, việc chăm sóc tóc hiệu quả là bước không thể thiếu. Vậy chăm sóc tóc như thế nào là hiệu quả?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên gội đầu với tần suất quá nhiều trong 1 tuần. Bởi vì sao?

Tóc dễ dàng bị yếu đi và rụng nhiều hơn theo số lần bạn gội đầu đấy! Việc hạn chế mái tóc bị tác động quá nhiều là luôn cần thiết như gội đầu, sấy tóc, ép tóc thường xuyên và lạm dụng các hoá chất từ dầu gội đầu. Chỉ nên gội đầu khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần để bảo vệ chân tóc của bạn.

Ngoài ra, chế độ ăn uống khoa học cũng rất cần thiết để nuôi dưỡng mái tóc từ sâu bên trong. Bạn cần có một chế độ ăn uống với nhiều trái cây, bổ sung rau xanh và lượng nước cần thiết cho cơ thể.

Đồng thời hạn chế hoặc không sử dụng các chất kích thích gây hại cho mái tóc và quan trọng nhất là cân bằng sức khỏe, giữ cơ thể luôn trong tình trạng thoải mái, tránh áp lực và căng thẳng quá mức. Khi thần kinh mệt mỏi và suy nghĩ quá nhiều sẽ gây ra tình trạng tóc yếu và thưa dần, da đầu sẽ tiết ra các hoocmon không tốt cho tóc, gây bóng dầu và bết dính.

Bên cạnh dùng các cách trị tóc bết, cần chăm sóc và bảo vệ mái tóc từ bên trong

Những lưu ý khi chăm sóc tóc bết

- Khi gội đầu không nên cào mạnh vào da đầu mà hãy dùng phần thịt trên ngón tay massage nhẹ nhàng theo vòng tròn.

- Không nên gội đầu quá nhiều lần trong tuần, vì gội càng nhiều lần khiến da đầu mất cân bằng độ ẩm sẽ tiết ra nhiều dầu hơn, vì vậy chỉ nên gội tối đa 3 lần 1 tuần.

- Khi xả tóc bằng dầu xả, bạn chỉ nên xả phần đuôi tóc.

- Hạn chế ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh. Dinh dưỡng cân bằng sẽ giúp cả da và tóc bạn đẹp hơn.

- Hạn chế hóa chất và tác động nhiệt lên tóc, lạm dụng nhiều sẽ làm cho tóc mất đi cân bằng làm tóc tệ hơn.

- Đặc biệt, điều này sẽ không tốt cả tóc, da và sức khỏe của bạn chính là căng thẳng. Vì vậy cân bằng cuộc sống, cân bằng ăn uống tóc bạn cũng sẽ đẹp hơn.

Vì vậy, cần điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, bảo vệ mái tóc từ bên trong lẫn bên ngoài để mái tóc luôn là điểm cộng giúp chị em chúng mình tự tin và tỏa sáng. Hy vọng, với 10 cách trị tóc bết được khá nhiều chị em phụ nữ tin dùng sẽ giúp xóa tan phần nào nỗi lo về “ bệnh của tóc” cho chị em chúng mình. Hãy thử xem mẹo nào trên đây phù hợp với cơ địa và tình trạng của mái tóc bạn nhé! Chúc chị em thành công!