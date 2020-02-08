Cách nấu bồ kết cô đặc để gội đầu suôn mượt

Dưới đây là công dụng của bồ kết với tóc mà bạn nên cho nó vào danh sách nguyên liệu tự nhiên làm đẹp ngay từ hôm nay.

Trái bồ kết từ xa xưa đã được sử dụng để làm đẹp và mang lại mái tóc suôn mượt cho tất cả chị em phụ nữ. Tuy nhiên, cách nấu bồ kết cô đặc để giữ được hàm lượng tinh chất dưỡng tóc như thế nào thì không phải ai cũng biết. Cùng tìm hiểu về công dụng và cách sử dụng bồ kết để gội đầu trong bài viết sau.

Ngày xưa, khi chưa có dầu gội, các bà, các mẹ chỉ dùng bồ kết để gội đầu. Đó là lý do mà tóc họ luôn dài chấm gót và mượt mà, đen nhánh. Ngày nay, dầu gội la liệt trên thị trường và trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chúng lại chứa nhiều hóa chất có thể làm tóc hư tổn, xơ rối và da đầu nếu sử dụng loại dầu gội không phù hợp. mượt mà. Do đó, sử dụng bồ kết là biện pháp làm đẹp từ thiên nhiên sẽ giúp bạn chăm sóc tốt nhất cho mái tóc của mình.

Bồ kết cho mái tóc chắc khỏe và suôn mượt - Ảnh minh họa: Internet

Trị nấm đầu

Thành phần bồ kết chứa saponin có tính kháng viêm, chống khuẩn và tiêu diệt vi nấm khá hiệu quả. Bởi vậy, nhiều người bị nấm da đầu thường được khuyên dùng bồ kết để gội đầu kết hợp với các loại thuốc đặc trị sẽ mang lại kết quả nhanh chóng hơn.

Kích thích mọc tóc

Có thể bạn chỉ biết bồ kết giúp mượt tóc chứ không hề nghĩ rằng nó sẽ giúp tóc mọc nhanh hơn. Bên cạnh việc giảm thiểu hiện tượng gãy rụng tóc do nấm gây ra, bồ kết còn kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Bồ kết có thể trị nấm da đầu và kích thích mọc tóc - Ảnh minh họa: Internet

Bồ kết là một loại quả từ thiên nhiên chứa 10/100 saponin, là chất màu vàng tiết ra khi nấu nước gội đầu. Saponin có khả năng tạo bọt kháng viêm, làm sạch da đầu.

Cách nấu nước bồ kết làm dầu gội

Cách nấu bồ kết cô đặc không khó nếu bạn chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ và mất một ít thời gian.

Nướng bồ kết khô cho đến khi có mùi thơm. Bên cạnh đó, những người bị sổ mũi, ngạt mũi cũng sẽ thông mũi ngay lập tức nếu hít phải hương bồ kết. Bạn có thể bẻ vụn quả bồ kết rồi cho vào hộp, đậy kín để dùng dần.

Đổ nước vừa đủ vào nồi để khi gội thì pha thêm với nước lạnh. Cho bồ kết vào cùng và đun sôi khoảng 2-3 phút. Bạn sẽ thấy nước bồ kết chuyển sang màu nâu sẫm, có bọt vàng nổi lên mặt.

Cách nấu nước bồ kết gội đầu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp bồ kết với một số loại thảo dược như vỏ bưởi, sả, lá chanh,... để tăng hiệu quả dưỡng tóc.

Pha loãng nước bồ kết cô đặc với nước mát để cho ấm. Làm ướt tóc rồi gội đầu. Massage da đầu nhẹ nhàng giúp cho các tinh chất được hấp thu sâu vào tóc và da đầu.

Thực hiện mỗi tuần từ 2-3 lần để có hiệu quả như ý.

Cách nấu bồ kết cô đặc để gội đầu

Dưới đây là cách nấu dầu gội đầu bồ kết cô đặc mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà:

Nguyên liệu cần chuẩn bị

5kg trái bồ kết

2,5kg gai bồ kết

Hương nhu

Nước lạnh

Nếu không có hương nhu và gai bồ kết, bạn có thể sử dụng bồ kết một mình cũng được, thay hương nhu bằng vỏ bưởi, vỏ chanh, sả,...để giúp dầu gội thơm và mượt tóc hơn.

Nước bồ kết cô đặc - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

Nướng bồ kết lên để loại bỏ các độc tố bên trong. Với loại tóc khô, bạn nên loại bỏ hạt vì hạt bồ kết sẽ làm tóc khô hơn.

Sao thơm gai bồ kết lên trước khi nấu.

Cho bồ kết, gai bồ kết và hương nhu vào nồi. Thêm nước vào vừa đủ rồi đun sôi, cho nhỏ lửa. Đến khi các nguyên liệu trên nhừ, dung dịch cô đặc lại thì tắt bếp.

Sau khi thu được dung dịch cô đặc, hãy cho vào chai và đậy kín để sử dụng nhiều lần. Đây là cách làm dầu gội bồ kết dùng dần mà bạn có thể áp dụng thay cho dầu gội thông thường.

Cách dùng dầu gội đầu bồ kết

Với mỗi chai đựng dầu gội bồ kết cô đặc, bạn chỉ nên dùng trong vòng 6 tuần vì trong quá trình mở nắp, dầu gội bồ kết có thể biến chất. Cách dùng dầu gội đầu bồ kết như sau:

Hòa bồ kết cô đặc với một lượng nước vừa phải để tạo thành dung dịch có màu vàng.

Dội dung dịch bồ kết lên tóc và gội đầu. Bạn cũng có thể dùng dung dịch này để tắm hoặc rửa tay.

Kết hợp massage nhẹ nhàng cho da đầu và tóc để làm sạch bụi bẩn và gàu.

Cách gội đầu bằng bồ kết - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, gội lại đầu bằng nước bồ kết lần 2.

Tiếp tục gội lại đầu bằng nước sạch.

Cuối cùng, để tóc khô tự nhiên.

Cách bảo quản nước bồ kết nấu

Một chai nước gội đầu khoảng 500ml sẽ dùng được 10-15 lần tùy theo tóc dày hay mỏng. Nếu bảo quản trong tủ lạnh thì có thể sử dụng lâu hơn, thường là 2-3 tháng. Trong trường hợp để ở nhiệt độ thường, bạn chỉ có thể dùng trong 6 tuần. Do đó, nếu muốn dùng được lâu, hãy cho bồ kết vào chai, đậy kín và để vào ngăn mát tủ lạnh.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc có thể biết được cách nấu bồ kết cô đặc để làm đẹp cho mái tóc của mình. Nếu dầu gội đầu không cải thiện được sức khỏe da đầu, hay thử áp dụng cách làm trên để gội đầu, bạn sẽ thấy hiệu quả chỉ sau vài lần gội.