Các kiểu tóc mái hợp với khuôn mặt tròn béo, bạn đã biết chưa?

Những chị em sở hữu gương mặt tròn thường tự ti với khuôn mặt của mình. Nhưng nếu biết cách lựa chọn kiểu tóc, chị em sẽ dễ dàng che đi khuyết điểm và tạo nên nét đẹp riêng. Bài viết dưới đây sẽ giúp các nàng tìm được kiểu tóc mái hợp với khuôn mặt tròn béo một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Mặt tròn có nhiều biến thể khác nhau, hãy cùng tìm hiểu các kiểu tóc phù hợp cho từng kiểu mặt tròn sau đây nhé.

Nếu bạn có chiều rộng ngang gò má lớn, trán và hàm tròn trịa thì bạn đã sở hữu một gương mặt tròn. Để chính xác hơn bạn nên đo từ chân tóc đến cằm và đo ngang qua 2 gò má, nếu 2 số đo này bằng nhau thì bạn thật sự đã có một gương mặt tròn.

Kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn

Kiểu tóc ngắn sẽ giúp người đối diện cảm giác chiếc cằm và phần cổ của bạn dài hơn, từ đó tạo sự chú ý xuống phía dưới làm cho khuôn mặt tròn của bạn trở nên dài, thon gọn và nhỏ bé hơn.

Có thể kể đến các kiểu tóc ngắn nổi bật như: tóc bob uốn cụp, tóc tém ngang cằm, tóc ngắn uốn cụp dập phồng, tóc ngắn ngang vai, tóc uốn ngang vai mái thưa…

Kiểu tóc ngắn giúp gương mặt thon gọn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc hợp với khuôn mặt tròn hơi vuông

Gương mặt này có những đặc điểm cơ bản của gương mặt tròn nhưng phần cằm hơi to ngang hơn. Gương mặt này như giao thoa giữa mặt trái xoan và mặt vuông nhưng không thô như mặt vuông và to hơn mặt trái xoăn một tí. Với những đặc điểm trên ta dễ dàng chọn ra các kiểu tóc phù hợp, có thể kể đến một số kiểu như:

Tóc dài uốn sóng: Kiểu tóc này giúp tạo hiệu ứng thị giác, làm gương mặt bạn trông dài hơn, phần xương hàm hơi thô sẽ được những lọn tóc sóng bồng bềnh ôm vào. Từ đó tạo nên sự tinh tế, dịu dàng rất thích hợp để đi học, đi chơi, đi tiệc…

Tóc duỗi thẳng: Phần tóc vén gọn gàng và rẽ ngôi giữa khuôn mặt giúp che đi phần xương hàm và làm gương mặt cân đối hơn.

Kiểu tóc uốn cúp đuôi: Dù kiểu tóc này trông có vẻ khá đơn giản nhưng lại giúp các chị em trẻ trung và dễ thương hơn trong mắt người đối diện.

Ngoài ra còn có các kiểu tóc phù hợp khác như: Tóc uốn xoăn nhẹ, kiểu tóc dập phồng, kiểu tóc bob ngắn…

Với những kiểu tóc trên thì gương mặt tròn hơi vuông không còn là vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc cho người thấp mặt tròn

Đối với những cô gái sở hữu gương mặt tròn và thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thì việc tối ưu độ dễ thương là điều nên làm. Một số kiểu tóc giúp che đi gương mặt bầu bĩnh và tối ưu ngoại hình xinh xắn như: Tóc duỗi phồng, tóc ôm gọn khuôn mặt, tóc ngắn ngang vai uốn cụp đuôi…

Kiểu tóc xoăn cho người mặt to tròn

Có rất nhiều kiểu tóc xoăn nổi bật cho người mặt tròn, có thể kể đến như:

Kiểu tóc lửng xoăn nhẹ nhàng: Kiểu tóc này thường đi kèm với kiểu mái dài, còn đối với những cô gái sở hữu mái tóc dày và đen thì mái thưa là một lựa chọn tuyệt vời, nó không chỉ giúp bạn ăn gian tuổi mà còn giúp gương mặt nhẹ nhàng và thanh tú hơn.

Kiểu tóc xoăn đuôi: Kiểu tóc này giúp cằm của các bạn nữ trông thon gọn một cách tự nhiên hơn, có thể kết hợp với màu nâu sương mù sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của gương mặt.

Kiểu tóc Lob xoăn sóng: Kiểu tóc giúp tạo những hình gợn sóng tự nhiên, che đi phần mũm mĩm của gương mặt, kiểu tóc còn làm gương mặt trở nên lung linh hơn vừa thể hiện được cá tính vừa tiềm ẩn nét nữ tính. Khi kết hợp với việc nhuộm sáng sẽ tăng hiệu quả làm đẹp , giúp kiểu tóc của bạn thêm thu hút hơn.

Các kiểu tóc xoăn luôn được nhiều bạn nữ mặt tròn lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sở hữu gương mặt tròn

Một số điều bạn cần lưu ý khi tạo kiểu tóc cho gương mặt tròn như sau:

Nên làm: Bạn có thể làm phồng phần tóc trên đỉnh đầu và vuốt ngược tóc lên để gương mặt thon dài, tích cực xõa tóc để che bớt phần mang tai và một phần gương mặt. Bạn có thể tạo khối cho khuôn mặt bằng cách đánh khối xung quanh chu vi khuôn mặt và dưới 2 xương gò má, phủ phấn highlight cho phần trung tâm khuôn mặt. Ngoài ra, nếu bạn là người đeo kính thì có thể chọn những loại gọng có góc cạnh sẽ phù hợp với gương mặt tròn hơn.

Không nên làm: Bạn nên hạn chế chọn kiểu tóc mái ngang, vì nó sẽ khiến cho mặt bạn tròn và ngắn hơn, hạn chế để kiểu tóc xoăn tít hoặc tóc đuôi ngựa vì khi vuốt lên sẽ làm lộ gương mặt tròn của bạn.

Trang điểm cũng là cách để giúp gương mặt tròn của bạn thêm thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Luôn có cách để khiến các bạn nữ đẹp hơn trong mắt người đối diện. Nếu bạn sở hữu gương mặt tròn béo và không biết chọn kiểu tóc như thế nào phù hợp với gương mặt thì không cần quá lo lắng. Qua những chia sẻ trong bài viết trên về các kiểu tóc mái hợp với khuôn mặt tròn béo, hy vọng sẽ giúp cho bạn lựa chọn được kiểu tóc phù hợp với gương mặt và tự tin hơn.