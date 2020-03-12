Có một nỗi buồn mang tên tóc mỏng. Các cô nàng sở hữu mái tóc này thường khó khăn trong việc lựa chọn kiểu tóc hợp với tóc mỏng . Những kiểu tóc dưới đây sẽ giúp khắc phục được khuyết điểm của mái tóc.

Kiểu tóc xoăn sóng này sẽ tạo nên điểm nhấn và giảm bớt độ tròn trên khuôn mặt của bạn. Kiểu tóc này đang trở thành xu hướng của nhiều bạn nữ tuổi teen bởi nó vừa giúp khuôn mặt trở nên thanh thoát lại trẻ ra vài tuổi. Mái tóc mỏng xoăn sóng cũng tạo cảm giác tóc dày hơn nhiều.

Dưới đây là 2 kiểu tóc ngắn cho nữ tóc mỏng mặt tròn mà bạn có thể thử ngay.

Những kiểu tóc hợp với tóc mỏng giúp bạn che khuyết điểm - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn nhẹ

Một kiểu tóc khác cho cô nàng tóc mỏng mặt tròn chính là tóc ngắn uốn xoăn nhẹ. Nếu như kiểu xoăn sóng giúp gương mặt thanh thoát hơn thì mái tóc này lại giúp tôn nét đáng yêu cho các bạn nữ.

Kiểu tóc ngắn cho nữ tóc mỏng mặt dài

Một mái tóc dài sẽ không hợp với cô nàng tóc mỏng mặt dài bởi nó sẽ khiến người khác chú ý vào mái tóc thưa của bạn cũng như khuôn mặt của bạn trông sẽ dài hơn.

Tóc lob xoăn

Nếu bạn còn đang băn khoăn xem kiểu tóc nào phù hợp với mặt dài thì hãy thử ngay kiểu tóc lob xoăn thần thánh này. Lọn tóc được làm xoăn nhẹ giúp mái tóc có vẻ dày lên và bồng bềnh. Không chỉ vậy, tóc lob xoăn cũng là kiểu tóc phù hợp với tất cả các kiểu gương mặt, tròn hay dài. Do đó, bạn hoàn toàn có thể tự tin biến hóa mái tóc với kiểu này mà không phải lo lắng lỗi thời.

Tóc lob xoăn nhẹ hợp với nữ tóc mỏng mặt dài - Ảnh minh họa: Internet

Tóc bob ngắn uốn cụp

Kiểu tóc bob ngắn uốn cụp giúp những khuôn mặt dài của cô nàng gọn gàng hơn, đồng thời mái tóc mỏng cũng nhờ đó mà nhìn dày lên một chút. Những ngày hè khiến tóc bết lại, vốn dĩ đã mỏng nay lại còn xẹp sẽ khiến bạn kém tự tin. Do đó, tóc bob ngắn uốn cụp vừa gọn gàng, vừa mát mẻ lại không sợ bị bết dính do mồ hôi.

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Tóc bob ngắn uốn cụp cho cô nàng tóc mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc cho người tóc mỏng trán cao

Trán cao thông minh đôi khi là ưu điểm nhưng cũng lại là nhược điểm khiến gương mặt bạn mất cân đối. Do đó, dưới đây là gợi ý dành cho bạn.

Tóc mái thưa

Tóc mái thưa sẽ giúp bạn che bớt vầng trán cao và tạo nên nét nhẹ nhàng, thanh tú cho khuôn mặt. Nếu tóc bạn mỏng quá và không thể tạo mái bằng, hãy thử một kiểu tóc mái thưa với độ dài vừa đủ. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng sau khi hoàn thành xong kiểu tóc này.

Tóc mái thưa giúp che đi vầng trán cao - Ảnh minh họa: Internet

Tóc mái bằng

Mái bằng cũng là một sự lựa chọn không tồi cho cô nàng tóc mỏng trán cao. Bên cạnh đó, mái bằng cũng giúp người khác sẽ thấy mái tóc bạn dày và khỏe hơn. Bạn có thể kết hợp mái bằng với tóc ép phồng hoặc tóc uốn xoăn ngang vai.

Tóc xoăn lọn to cho cô nàng tóc mỏng

Nhiều người phân vân không biết tóc mỏng có nên uốn không và tóc mỏng nên uốn kiểu gì. Không ai có thể phủ nhận được sự sang chảnh và quyến rũ của mái tóc uốn xoăn lọn to mang lại. Kiểu tóc này được tạo rất tỉ mỉ và trau chuốt từng lọn tóc một. Đây cũng là một trong những kiểu tóc phù hợp mà cô nàng tóc mỏng không nên bỏ qua.

Tóc xoăn lọn to cho công nàng tóc mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc uốn cụp - Kiểu tóc hợp với tóc mỏng

Nếu bạn vẫn chưa biết mặt to tóc mỏng nên để kiểu gì thì đây là lựa chọn hàng đầu mà bạn nên chọn. Mái tóc ngắn uốn cụp giúp cho phần đuôi tóc ôm trọn vào khuôn mặt, giúp che đi khuyết điểm gương mặt hơi to và mái tóc mỏng của bạn.

Kiểu tóc cho tóc mỏng dập phồng bên trong

Nhiều bạn cũng sợ tóc hỏng và thắc mắc là tóc mỏng có nên ép phồng? Đây là kiểu tóc cực kỳ phù hợp với mái tóc mỏng của bạn và sẽ không có vấn đề gì đáng lo nếu bạn biết cách chăm sóc nó. Chỉ với những mẹo nhỏ đơn giản làm xoăn những lọn tóc phía trong giúp mái tóc của bạn trở nên bồng bềnh hơn.

Tóc dập phồng bồng bềnh cho cô nàng tóc mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Việc dập tóc có thể khiến tóc bạn bị xơ gãy. Do đó, người thợ làm tóc cũng đã sử dụng những lọn tóc nhỏ tết lại nhằm tạo độ phồng cho mái tóc mà tóc bớt hư tổn.

Hy vọng qua bài viết này, các chị em không còn phải vò đầu bứt tóc vì lựa chọn kiểu tóc hợp với tóc mỏng. Chúc các bạn nữ luôn xinh đẹp và rạng ngời với mái tóc dù có một vài khuyết điểm.