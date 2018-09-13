Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn

Thời trang 13/09/2018 14:37

Với một mái tóc "mỏng dính" và khuôn mặt to tròn, bạn cảm thấy thật khó khăn để thay đổi kiểu tóc mới cũng như cập nhật vô vàn những xu hướng tóc. Lựa chọn mái tóc hợp với gương mặt sẽ giúp bạn tỏa sáng và thay đổi diện mạo, hãy cùng tham khảo ngay các kiểu tóc đẹp và phù hợp cho mặt tròn, tóc mỏng trong bài viết sau.

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 1
Gương mặt tròn có ưu điểm trẻ lâu nhưng trông không đựơc mấy thon gọn

Không phải ai cũng biết cách để chọn được kiểu tóc thật phù hợp với khuôn mặt. Mỗi gương mặt lại có một kiểu tóc, cách trang điểm phù hợp riêng. Với gương mặt tròn có chiều dài mặt và phần xương gò má gần ngang nhau, bạn sẽ có ưu thế là nhìn trẻ lâu hơn và xinh xắn hơn. Tuy nhiên, nó lại không được mấy thon gọn, thanh thoát. Do đó bạn cần biết cách để tóc phù hợp để khuôn mặt trông dài hơn. 

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 2
Lựa chọn mái tóc hợp với gương mặt sẽ giúp bạn tỏa sáng và thay đổi diện mạo hơn

Bên cạnh đó, nếu bạn chẳng may sở hữu mái tóc mỏng thì cần biết cách để tạo độ bồng, dày hơn cho mái tóc và che giấu triệt để phần tóc thưa thớt trên đỉnh đầu.

Sau đây là những kiểu tóc phù hợp với bạn nữ có tóc mỏng mặt tròn đang rất được ưa chuộng hiện nay.

1. Tóc bob cắt ngắn và ôm cằm

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 3
Tóc bob ngắn và ôm cằm phù hợp với nàng mặt tròn

Tóc bob là kiểu tóc sang chảnh đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ hiện nay. Đây cũng là kiểu tóc mà nàng mặt tròn không nên bỏ qua.

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 4
Tóc bob sang chảnh

Những cô nàng tóc mỏng rất e ngại để kiểu tóc này vì có suy nghĩ nó sẽ làm lộ rõ nhược điểm tóc mỏng manh hơn.

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 5
Uốn xoăn toàn bộ mái tóc để tạo hiệu ứng tóc dày hơn

Tuy nhiên, chỉ cần biết cách tạo điểm nhấn là bạn sẽ có ngay một kiểu tóc ưng ý. Bạn có thể thử những biến tấu như tỉa lớp, đánh rối, uốn xoăn, duỗi cụp... Trong đó uốn xoăn toàn bộ mái tóc là cách để tạo hiệu ứng tóc dày hơn và giúp bạn trông thêm phần hiện đại và sang chảnh hơn rất nhiều.

2. Tóc dài suôn thẳng

Để khuôn mặt tròn không bị mất cân xứng bạn lưu ý không để tóc quá dài hoặc quá ngắn. Kiểu tóc dài tự nhiên rất phù hợp với gương mặt tròn.

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 6
Kiểu tóc dài thả tự nhiên rất phù hợp với nàng mặt tròn

Nếu bạn sở hữu một mái tóc mỏng thì nhớ đừng ép tóc thẳng "tưng" mà nên để tóc thẳng tự nhiên, suông mềm. Hoặc bạn cũng có thể chọn những kiểu tóc uốn xoăn lọn to, xoăn sóng nước hay xoăn đuôi.

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 7
Tóc dài xoăn đuôi

Về phần tóc mái, bạn có thể chọn kiểu mái rẽ ngôi lệch, mái dài uốn cong hoặc mái lệch dài quá cằm giúp che bớt một phần gương mặt.

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 8
Mái dài lệch qua cằm giúp che bớt một phần gương mặt

3. Tóc ngang vai duỗi cúp

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 9
Tóc ngang vai duỗi cúp giúp che khuyết điểm mặt tròn

 

Tóc ngang vai duỗi cúp có phần thân tóc được tạo thẳng sát vào khuôn mặt giúp che đi khuyết điểm của gương mặt tròn hiệu quả. Dù đã xuất hiện rất lâu nhưng đây vẫn là kiểu tóc được phái đẹp yêu thích.

Xem thêm:

- Những kiểu tóc hợp với tóc mỏng giúp bạn che khuyết điểm

- Tóc mỏng thưa nên để kiểu gì sẽ thích hợp và xinh đẹp nhất?

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 10
Tóc ngang vai duỗi cúp rất được phái đẹp yêu thích

 

4. Tóc búi cao

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 11
Tóc búi cao

Tóc búi cao là style được khá nhiều ngôi sao trên thế giới sở hữu gương mặt tròn yêu thích và lựa chọn. Rất đơn giản, bạn chỉ cần búi tóc cao, tạo rối cho búi tóc và phần tóc xung quanh thật tự nhiên.

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 12
Tóc búi cao mang đến phong cách hoàn toàn khác cho khuôn mặt tròn

Tóc búi cao sẽ mang đến một phong cách hoàn toàn khác cho khuôn mặt tròn. Để trông đẹp hơn, bạn có thể nhấn nhá thêm vài lọn tóc xoăn ở gần thái dương. 

5. Tóc Lob lửng

Mái tóc lob là một gợi ý bạn không thể bỏ qua khi muốn biết Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì? Đây là kiểu tóc được đánh giá là một trong những kiểu tóc đẹp và thời thượng cho nàng mặt tròn. 

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 13
Tóc lob giúp khuôn mặt duyen dáng, thanh mảnh, gọn hơn

Kiểu tóc lob lửng với đặc điểm tóc lửng lơ lỡ cỡ, bồng bềnh sẽ giúp khuôn mặt tròn trông thanh thoát hơn.

Kiểu tóc này có độ dài ngang cằm nên thu hút sự chú ý đến phần hàm và định hình cấu trúc xương mặt. Một bên là lớp cắt mềm mại và một bên là đường viền gương mặt. 

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 14
Tóc Lob uốn nhẹ phần đuôi

 Bạn có thể uốn nhẹ phần đuôi tóc để tạo cảm giác mái tóc được dày và bồng hơn. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ dùng tay vuốt tóc để tự tạo độ bồng bềnh cho tóc mà không cần tạo kiểu quá nhiều.

6. Tóc bất cân xứng

Để che khuyết điểm khuôn mặt mũm mĩm bạn đừng bỏ qua kiểu tóc bất cân xứng. Kiểu tóc này có sự kết hợp nhiều tầng tóc với độ dài khác nhau sẽ giúp khuôn mặt tròn to cân đối hơn.

Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn - Ảnh 15
Tóc bất cân xứng giúp khuôn mặt tròn trông cân đối hơn

Vậy là bạn đã có được giải đáp cho thắc mắc tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì. Với những chia sẻ trên, không quá khó để bạn có thể che khuyết điểm mặt tròn to và trông mặt thon gọn, cân đối, nữ tính hơn. Hi vọng bạn có thể chọn cho mình kiểu tóc đẹp, phù hợp nhất!

Tóc mỏng và thưa nên để kiểu gì?

Tóc mỏng và thưa nên để kiểu gì?

Mái tóc “mỏng dính” khiến bạn gặp nhiều khó khăn khi lựa chọn cho mình kiểu tóc phù hợp và khó cập nhật được xu hướng tóc, đừng vội lo lắng nếu bạn chưa biết những kiểu tóc hợp với tóc mỏng giúp mái tóc của bạn trông dày hơn, bồng bềnh và thật thu hút ngay sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn chọn kiểu tóc hợp khuôn mặt tóc mỏng mặt tròn kiểu tóc gì

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 47 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt