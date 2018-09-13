Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì để mặt thon gọn, cân đối và trông nữ tính hơn

Bên cạnh đó, nếu bạn chẳng may sở hữu mái tóc mỏng thì cần biết cách để tạo độ bồng, dày hơn cho mái tóc và che giấu triệt để phần tóc thưa thớt trên đỉnh đầu.

Không phải ai cũng biết cách để chọn được kiểu tóc thật phù hợp với khuôn mặt. Mỗi gương mặt lại có một kiểu tóc, cách trang điểm phù hợp riêng. Với gương mặt tròn có chiều dài mặt và phần xương gò má gần ngang nhau, bạn sẽ có ưu thế là nhìn trẻ lâu hơn và xinh xắn hơn. Tuy nhiên, nó lại không được mấy thon gọn, thanh thoát. Do đó bạn cần biết cách để tóc phù hợp để khuôn mặt trông dài hơn.

Tóc bob là kiểu tóc sang chảnh đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ hiện nay. Đây cũng là kiểu tóc mà nàng mặt tròn không nên bỏ qua.

Sau đây là những kiểu tóc phù hợp với bạn nữ có tóc mỏng mặt tròn đang rất được ưa chuộng hiện nay.

Tóc bob sang chảnh

Những cô nàng tóc mỏng rất e ngại để kiểu tóc này vì có suy nghĩ nó sẽ làm lộ rõ nhược điểm tóc mỏng manh hơn.

Uốn xoăn toàn bộ mái tóc để tạo hiệu ứng tóc dày hơn

Tuy nhiên, chỉ cần biết cách tạo điểm nhấn là bạn sẽ có ngay một kiểu tóc ưng ý. Bạn có thể thử những biến tấu như tỉa lớp, đánh rối, uốn xoăn, duỗi cụp... Trong đó uốn xoăn toàn bộ mái tóc là cách để tạo hiệu ứng tóc dày hơn và giúp bạn trông thêm phần hiện đại và sang chảnh hơn rất nhiều.

2. Tóc dài suôn thẳng



Để khuôn mặt tròn không bị mất cân xứng bạn lưu ý không để tóc quá dài hoặc quá ngắn. Kiểu tóc dài tự nhiên rất phù hợp với gương mặt tròn.

Kiểu tóc dài thả tự nhiên rất phù hợp với nàng mặt tròn

Nếu bạn sở hữu một mái tóc mỏng thì nhớ đừng ép tóc thẳng "tưng" mà nên để tóc thẳng tự nhiên, suông mềm. Hoặc bạn cũng có thể chọn những kiểu tóc uốn xoăn lọn to, xoăn sóng nước hay xoăn đuôi.

Tóc dài xoăn đuôi

Về phần tóc mái, bạn có thể chọn kiểu mái rẽ ngôi lệch, mái dài uốn cong hoặc mái lệch dài quá cằm giúp che bớt một phần gương mặt.

Mái dài lệch qua cằm giúp che bớt một phần gương mặt

3. Tóc ngang vai duỗi cúp

Tóc ngang vai duỗi cúp giúp che khuyết điểm mặt tròn

Tóc ngang vai duỗi cúp có phần thân tóc được tạo thẳng sát vào khuôn mặt giúp che đi khuyết điểm của gương mặt tròn hiệu quả. Dù đã xuất hiện rất lâu nhưng đây vẫn là kiểu tóc được phái đẹp yêu thích.

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Tóc ngang vai duỗi cúp rất được phái đẹp yêu thích

4. Tóc búi cao

Tóc búi cao

Tóc búi cao là style được khá nhiều ngôi sao trên thế giới sở hữu gương mặt tròn yêu thích và lựa chọn. Rất đơn giản, bạn chỉ cần búi tóc cao, tạo rối cho búi tóc và phần tóc xung quanh thật tự nhiên.

Tóc búi cao mang đến phong cách hoàn toàn khác cho khuôn mặt tròn

Tóc búi cao sẽ mang đến một phong cách hoàn toàn khác cho khuôn mặt tròn. Để trông đẹp hơn, bạn có thể nhấn nhá thêm vài lọn tóc xoăn ở gần thái dương.

5. Tóc Lob lửng

Mái tóc lob là một gợi ý bạn không thể bỏ qua khi muốn biết Tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì? Đây là kiểu tóc được đánh giá là một trong những kiểu tóc đẹp và thời thượng cho nàng mặt tròn.

Tóc lob giúp khuôn mặt duyen dáng, thanh mảnh, gọn hơn

Kiểu tóc lob lửng với đặc điểm tóc lửng lơ lỡ cỡ, bồng bềnh sẽ giúp khuôn mặt tròn trông thanh thoát hơn.

Kiểu tóc này có độ dài ngang cằm nên thu hút sự chú ý đến phần hàm và định hình cấu trúc xương mặt. Một bên là lớp cắt mềm mại và một bên là đường viền gương mặt.

Tóc Lob uốn nhẹ phần đuôi

Bạn có thể uốn nhẹ phần đuôi tóc để tạo cảm giác mái tóc được dày và bồng hơn. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ dùng tay vuốt tóc để tự tạo độ bồng bềnh cho tóc mà không cần tạo kiểu quá nhiều.

6. Tóc bất cân xứng

Để che khuyết điểm khuôn mặt mũm mĩm bạn đừng bỏ qua kiểu tóc bất cân xứng. Kiểu tóc này có sự kết hợp nhiều tầng tóc với độ dài khác nhau sẽ giúp khuôn mặt tròn to cân đối hơn.

Tóc bất cân xứng giúp khuôn mặt tròn trông cân đối hơn

Vậy là bạn đã có được giải đáp cho thắc mắc tóc mỏng mặt tròn nên để kiểu gì. Với những chia sẻ trên, không quá khó để bạn có thể che khuyết điểm mặt tròn to và trông mặt thon gọn, cân đối, nữ tính hơn. Hi vọng bạn có thể chọn cho mình kiểu tóc đẹp, phù hợp nhất!