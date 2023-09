Nàng mặt tròn không thể bỏ qua xu hướng tóc ngắn ngang vai đẹp nhất cho mùa hè này

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp đuôi

Kiểu tóc ngắn ngang vai có phần đuôi tóc được uốn cụp gọn gàng ôm sát khuôn mặt sẽ giúp chị em mặt tròn che đi được những khuyết điểm khiến mặt trông to tròn, kém thon gọn. Ngay cả đối với những cô nàng có mặt vuông chữ điền, kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp đuôi này cũng giúp bạn che bớt phần xương quai hàm vuông sắc cạnh, đem lại cho bạn vẻ đẹp nữ tính và mềm mại.

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp đuôi khắc phục nhược điểm mặt tròn - Ảnh: Internet

Đối với kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp dành cho những cô nàng mặt tròn, không nên dập phồng chân tóc quá nhiều, sẽ khiến cho khuôn mặt và tổng thể phần đầu trở nên to và mất cân đối. Bạn chỉ nên dập nhẹ nhàng một chút nếu tóc quá mỏng và ưu tiên những kiểu xoăn cúp chữ C vừa phải, không nên làm những kiểu tóc xoăn phức tạp, nhiều tầng lớp sẽ khiến khuôn mặt càng to hơn.

Tóc ngắn ngang vai xoăn sóng lơi

Những nàng mặt tròn với phần má bầu bĩnh nên để kiểu tóc ngắn ngang vai uốn sóng lơi tự nhiên đem lại vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn không kém phần hiện đại, năng động. Đây là kiểu tóc được nhiều sao Hàn Quốc và các hotgirl rất ưa chuộng bởi dễ chăm sóc mà vẫn đem lại sự thời thượng.

Xoăn sóng lơi thời thượng là kiểu tóc ngắn hot nhất hè 2018 - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai xoăn sóng lơi ôm vừa phải vào khuôn mặt, kết hợp với những kiểu mái cắt layer, rẽ ngôi giữa hoặc ngôi hơi lệch 1 chút sẽ giúp khuôn mặt bạn trông gọn và nhỏ hơn. Những màu tóc sáng trẻ trung như nâu vàng, nâu cam không chỉ đem đến cho bạn vẻ ngoài rực rỡ, nổi bật dưới nắng hè mà còn giúp cho những mái tóc mỏng trở nên bồng bềnh, dày dặn hơn.

Tóc ngắn ngang vai tỉa ôm

Mái tóc ngắn ngang vai tỉa ôm vào khuôn mặt có tác dụng che đi phần má tròn trĩnh của những cô gái mặt tròn. Để tóc thẳng, suôn mượt là cách giúp bạn dễ dàng chăm sóc tóc nhất trong mùa hè.

Tóc ngắn ngang vai tỉa ôm chưa bao giờ lỗi mốt - Ảnh: Internet

Một mái tóc thẳng tỉa ôm vào mặt với phần dập xù chân tóc nhẹ nhàng giúp chị em trông vừa dịu dàng, nữ tính lại dễ kết hợp quần áo, phụ kiện. Nếu là một cô nàng cá tính, bạn có thể lựa chọn những kiểu nhuộm màu thời trang như highlight tóc, ombre,... Chắc hẳn kiểu tóc ngắn ngang vai tỉa ôm cơ bản sẽ không bao giờ là lỗi mốt.