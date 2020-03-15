Các kiểu tóc cho người trán cao giúp che khuyết điểm ngoại hình

Xã hội ngày càng hiện đại, việc tạo mẫu tóc tùy vào từng gương mặt đã trở nên dễ dàng. Tuy vậy việc sở hữu vầng trán quá cao cũng khiến không ít các chàng trai, cô gái lo ngại và thiếu tự tin. Vậy làm thế nào để tìm được kiểu tóc cho người trán cao ? Hãy cùng tìm hiểu các kiểu tóc phù hợp với người trán cao trong bài viết dưới đây.

Ngoài ra còn có các mẫu tóc khác cũng rất phù hợp như: Tóc dài mái bằng, tóc pixie để mái ngố…

Tóc xoăn sóng nước chia ngôi lệch: Kiểu tóc này sẽ giúp người đối diện chuyển sự chú ý lên mái tóc bạn nhiều hơn vầng trán. Khi tạo kiểu tóc này, mái tóc của bạn sẽ trông bồng bềnh hơn, kết hợp với uốn xoăn sóng nước và độ dài vừa phải sẽ là sự kết hợp hoàn hảo.

Tóc bob chia ngôi giữa: Kiểu tóc này giúp cho vầng trán của bạn được giới hạn lại, làm tóc bồng bềnh hơn.

Tóc mái rèm: Với đặc điểm nổi bật là phần mái tách đôi, vén sang hai bên trông giống như rèm cửa. Tóc bồng bềnh, giúp bạn trông quyến rũ hơn khi kết hợp tỉa layer.

Tóc mái xéo: Là sự lựa chọn đơn giản giúp che đi phần trán thô một cách tự nhiên nhất. Kiểu tóc phù hợp với nhiều gương mặt, đồng thời dễ thổi khô và tạo kiểu.

Nguyên lý cơ bản khi tạo kiểu tóc với nữ trán cao là che đi phần trán hơi thô hoặc tạo hiệu ứng thị giác giúp trán cân đối hơn. Một số kiểu tóc phổ biến có thể kể đến như:

Kiểu tóc cho nữ trán cao mặt dài

Kiểu tóc tỉa layer: Kiểu tóc này giúp các cô nàng vừa che đi khuyết điểm trán cao, cân đối phần trán và khuôn mặt, vừa tôn lên nét đẹp đặc trưng của gương mặt. Bên cạnh đó tóc tỉa layer còn giúp tóc thêm dày và bồng bềnh hơn vì những lọn tóc được tỉa so le có chủ đích.

Tóc tỉa layer giúp tóc bạn thêm dày hơn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc tém cá tính: Đây là một trong những kiểu tóc phù hợp nhất với những bạn nữ có gương mặt dài và trán cao. Kiểu tóc giúp che đi phần trán hơi thô, cộng thêm tạo hiệu ứng thị giác giúp mặt bạn trông ngắn hơn. Đồng thời với mái tóc này bạn có thể tự do thể hiện cá tính, không lo vướng víu, làm nổi bật gương mặt và càng thu hút hơn nếu kết hợp nhuộm màu sáng.

Tóc tém giúp bạn tự tin thể hiện cá tính của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những kiểu tóc cho người trán cao nam

Vầng trán quá cao làm cho các chàng trai cảm thấy thiếu tự tin. Hãy cùng tìm hiểu một số kiểu tóc phù hợp với người trán cao nam dưới đây:

Kiểu tóc nam trán cao thông thường

Kiểu tóc nam bổ luống: Là kiểu tóc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại phù hợp với các chàng trai trán cao, giúp gương mặt cân đối.

Tóc nam bổ luống ngày nay vừa cổ điển lại vừa hiện đại - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc ngắn nam undercut quiff: Đây là kiểu tóc rất được ưa chuộng trên thế giới và có nhiều biến tấu. Kiểu tóc khá phù hợp với người trán cao, đồng thời mang vẻ đẹp cuốn hút và mạnh mẽ.

Kiểu tóc nam mái lệch: Với phần mái được kéo sang một bên và uốn phồng. Giúp bạn che đi phần trán cao và mang lại diện mạo lịch lãm.

Ngoài ra còn có các kiểu tóc phù hợp khác như: Tóc ngắn uốn xoăn, tóc messy undercut, tóc slick-back…

Kiểu tóc nam trán cao hói

Các trường hợp hói ở nam thường xảy ra ở đỉnh đầu hoặc phần trước nên để kiểu tóc vuốt ngược hoặc undercut rất được ưa chuộng. Ngoài ra còn một số kiểu tóc khác có thể kể đến như:

Kiểu tóc mohawk: Kiểu tóc này dù đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ, là giải pháp che đi những điểm hói với phần tóc ngắn tự nhiên.

Kiểu tóc dựng và cắt sát hai bên: Phần tóc dựng kiểu này giúp tóc trông dày hơn, cùng với đó là hai bên được cắt gọn tạo cảm giác đồng đều và tạo ra các mảng trắng trên đầu, khiến người khác khó nhận ra vùng bị hói.

Cách buộc tóc cho người trán cao

Ngoài việc chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp, một số mẹo buộc tóc sau đây sẽ giúp các bạn nữ che đi phần trán cao hiệu quả.

Buộc tóc hờ hững trên vai: Tóc được buộc như thế sẽ ôm vào mặt một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

Buộc nửa đầu với mái thưa: Khi buộc kiểu này sẽ khiến tóc bạn bồng bềnh hơn và đồng thời tạo ra phần mái thưa che đi phần trán thô.

Buộc tóc đuôi ngựa cao: Đây là kiểu tóc phổ biến giúp khuôn mặt trở nên thon gọn và phần trán sẽ trông cân đối hơn. Đây là một trong những cách buộc tóc đơn giản và thuận tiện nhất.

Buộc tóc đuôi ngựa cao là cách làm đơn giản nhưng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ trên, sẽ giúp bạn lựa chọn được kiểu tóc cho người trán cao và tự tin hơn với kiểu tóc đã chọn. Những kiểu tóc vừa đẹp vừa hiện đại không chỉ che đi phần trán cao mà còn làm gương mặt bạn trở nên đẹp và thanh tú hơn.