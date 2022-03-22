Bạn biết gì về công dụng của bàn chải mát xa da đầu?

Nếu khái niệm về máy mát xa tóc khiến bạn phải vò đầu bứt tai, hãy cùng giải mã. Có thể nói rằng một mái tóc tuyệt vời bắt đầu từ một da đầu khỏe mạnh và sạch sẽ. Đó là lúc những chiếc lược làm bằng chất liệu silicone này phát huy tác dụng. Những chiếc bàn chải này giống như một mái chèo với một tay cầm ở bên trên. Chúng có những chiếc răng nhỏ, dài nhưng mềm mại bằng silicon bên dưới giúp làm sạch da đầu.

Tiến sĩ Geetika Srivastava, bác sĩ da liễu, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tóc và là người sáng lập Influennz, đã chia sẻ về sự phổ biến ngày càng tăng của các loại bàn chải mát xa da đầu này: “Lợi ích của lược chải đầu bằng silicon tương tự như việc mát xa da đầu.. Nó có thể được sử dụng cho cả da đầu khô hoặc sử dụng trên da đầu ướt như một sản phẩm giúp tẩy tế bào chết.

Những bàn chải gội đầu này có thể được sử dụng đồng bộ với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho tóc. Bạn có thể sử dụng nó để gội đầu thông thường với dầu gội và nước, dưới đây là quy trình đơn giản mà bạn có thể tham khảo:

Làm ướt mái tóc với nước.

Cho một lượng dầu gội đầu cỡ đồng xu lên bàn chải mát-xa da đầu, xoa bóp vào da đầu cho đến khi tóc đông lại, dùng lực ấn nhẹ nhàng cố gắng xoa bóp da đầu theo chuyển động tròn.

Sau 5 phút xoa bóp, rửa sạch da đầu và tóc bằng nước ấm.

Lau khô bằng khăn sợi nhỏ.

Mẹo nhanh: Dùng một chiếc tăm bông cũ để làm khô tóc nếu bạn không có khăn sợi nhỏ.

Làm khô tóc trong không khí và nếu cần chỉ nên sấy tóc ở nhiệt tối thiểu để tránh tóc bị khô.

Dưới đây là một số cách hữu ích để sử dụng sản phẩm này:

Bạn có thể dùng lược chải da đầu để xoa dầu dưỡng và gỡ rối khi tóc còn ướt.

Tiến sĩ Srivastava nói: “Bàn chải silicon này giống như một chiếc lược mềm, nhưng nó không có tác dụng gỡ rối tóc như một chiếc lược thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn có mái tóc xoăn và không thường xuyên chải tóc thì sản phẩm là một lựa chọn thay thế tốt hơn cho việc dùng lược chải đầu. Bạn cũng có thể sử dụng chiếc lược sillicon này để làm phồng tóc. Máy mát xa da đầu này cũng có thể được dùng để thoa đều dầu xả hoặc mặt nạ tóc.”

Lợi ích của việc sử dụng máy mát xa da đầu:

Tẩy da chết

Cơ thể tái tạo tế bào mới trên da và da đầu cũng vậy. Khi da đầu bong tróc tế bào chết, chúng sẽ tích tụ trên da đầu và có thể trở thành nơi sinh sôi của các bệnh nhiễm trùng do nấm gây ra. Vì thế bàn chải mát xa da đầu này có tác dụng tẩy tế bào da chết cực kỳ hiệu quả.

Cải thiện lưu thông máu

Bàn chải da đầu giúp thúc đẩy lưu thông máu trong da đầu, kích thích các mao mạch máu. Điều này giúp hút lưu chuyển máu đến da đầu của bạn để giữ cho tóc không bị rụng.

Tiến sĩ Srivastava chia sẻ: “Sản phẩm không trực tiếp cải thiện sức khỏe của tóc hay giúp tóc phát triển khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, vì nó làm tăng tuần hoàn máu của da đầu, những người bị rụng tóc do máu lưu thông kém có thể cải thiện vấn đề này nhờ vào việc sử dụng bàn chải.”

Loại bỏ mảng bám dư thừa từ các sản phẩm dành cho tóc

Theo thời gian, tóc và da đầu của bạn sẽ bị phủ một lớp sulfat và paraben có trong dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc khác của bạn. Chiếc lược gội đầu này sẽ loại bỏ sản phẩm tích tụ trên da đầu của bạn hiệu quả hơn so với việc dùng tay gội đầu.

Loại bỏ gàu

Dụng cụ nhỏ gọn này có thể là người bạn tốt nhất trong việc loại bỏ gàu khỏi da đầu. Khi được sử dụng trên da đầu ướt, nó có thêm ưu điểm là loại bỏ các vảy bong tróc trắng khô, chết bám trên da đầu của bạn, đặc biệt là nếu bạn bị gàu. Tiến sĩ Srivastava cho biết: “Tôi thường khuyên tất cả các bệnh nhân bị gàu của tôi sử dụng bàn chải silicon này cùng với dầu gội trị gàu để loại bỏ gàu.”

Giảm căng thẳng

Căng thẳng sẽ khiến chúng ta rơi vào trạng thái bất an. Bàn chải mát xa này có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng khi tắm lâu. Nó làm thư giãn các cơ da đầu, kích thích nhiều đầu dây thần kinh trên da đầu và giảm căng thẳng bằng cách tăng lưu thông máu. Lợi ích của máy mát xa da đầu bằng silicon cũng có thể coi là tương tự như việc bỏ tiền túi đi spa vậy.

Có rất nhiều lý do để bạn sử dụng lược chải da đầu trong thói quen chăm sóc tóc của mình. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý một vài điều khi sử dụng chiếc lược silicon này.

Những điều không nên khi sử dụng bàn chải gội đầu

Hãy coi bàn chải gội đầu giống như một loại ‘xơ mướp’ cho cơ thể. Nó hoạt động như một chất tẩy tế bào chết cũng như một máy mát xa.

Theo Tiến sĩ Srivastava, bạn cần chú ý không tẩy tế bào chết da đầu quá nhiều vì nó thực sự có thể gây kích ứng da đầu và thậm chí gây trầy da. Chỉ cần áp lực trung bình là đủ để loại bỏ vảy gàu hoặc chất thừa tích tụ trên da đầu. Tần suất sử dụng chính xác tùy thuộc vào từng người nhưng bạn chỉ nên sử dụng bàn chải không quá 3 lần một tuần để giữ cho da đầu khỏe mạnh.

Tiến sĩ Srivastava cho biết thêm: “Khi sử dụng trên da đầu ướt, không tẩy tế bào chết quá 2 đến 3 phút vì tóc ướt dễ bị hư tổn hơn.”

Lời kết

Những chiếc lược mát xa da đầu này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn thực sự hiệu quả khi sử dụng đúng cách và điều độ. Nếu bạn là một cô gái lười biếng và bạn muốn kết hợp chăm sóc tóc đơn giản nhất thì đây là một công cụ hoàn hảo dành cho bạn.