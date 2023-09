Vui chơi suốt Tết mà làn da không bị sạm đen, xỉn màu, hãy áp dụng 3 bí quyết này

Không chống nắng cẩn thận, tia UV sẽ xâm nhập vào da làm hỏng các sợi collagen. Điều này dẫn đến làn da chảy xệ, không mềm mại như trước. Ánh nắng mặt trời còn khiến da xỉn màu, đen sạm, thậm chí là bỏng rát. Do đó, mỗi lần ra ngoài, hãy thoa kem chống nắng trước khoảng 30 phút.

Những thay đổi sinh lý tự nhiên không phải là lý do duy nhất khiến da bắt đầu chảy xệ, xỉn màu. Các yếu tố môi trường như ô nhiễm, tia cực tím cũng là nguyên nhân làm da mắc phải những vấn đề trên.

Thoa kem chống nắng là một trong những cách ngăn ngừa tình trạng xỉn màu, đen sạm - Ảnh: Internet

Đầu tư vào serum chống oxy hóa

Da tiếp xúc với rất nhiều căng thẳng từ bên ngoài lẫn bên trong mỗi ngày. Điều này bao gồm ô nhiễm, khói thuốc lá, thiếu ngủ, thậm chí là dinh dưỡng kém khoa học. Những vấn đề này kích hoạt căng thẳng oxy hóa làm cơ thể sản xuất nhiều độc tố, các gốc tự do. Tất cả dẫn đến lão hóa sớm và làm da mất tính đàn hồi.

Cách để chống lại các gốc tự do là dùng chất chống oxy hóa. Loại chất này giúp trung hòa các gốc tự do và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Do đó, để da khỏe mạnh, bạn nên dùng các loại huyết thanh giàu chất chống oxy hóa.

Giữ cho làn da ngậm nước

Khi căng thẳng, hoạt động nhiều, làn da sẽ cần cấp thêm nhiều độ ẩm hơn. Nếu thiếu độ ẩm, làn da sẽ trông xỉn màu, khô và kém săn chắc. Để duy trì độ ẩm trong suốt thời gian dài, bạn có thể thêm axit hyaluronic vào thói quen chăm sóc hàng ngày để duy trì làn da mềm mại, dẻo dai.

Cung cấp độ ẩm đều đặn sẽ giúp làn da mịn màng, căng mướt suốt cả ngày - Ảnh: Internet

Ngoài sử dụng mỹ phẩm dưỡng ẩm, điều bạn cần làm là uống thật nhiều nước lọc mỗi ngày. Trong các bữa tiệc, hạn chế đồ uống chứa cồn, cà phê vì chúng sẽ làm cơ thể mất nước nhiều hơn, dẫn đến việc da càng trở nên khô sạm, xỉn màu.

Tuân thủ theo 3 điều này, làn da sẽ luôn mịn màng, căng mướt suốt cả ngày dài mà không gặp phải tình trạng xỉn màu, sạm đen.