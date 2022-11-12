Vitamin C: "Chiến thần dưỡng trắng cấp tốc mà bất kỳ làn da nào cũng khao khát vì những lý do đặc biệt này

Chăm sóc da 12/11/2022 12:22

Chúng ta có thể tiêu thụ vitamin C với nhiều hình thức như ăn, uống, và trừ khi bạn có cơ địa dị ứng, hãy thoa nó lên da. Nghiêm túc mà nói, internet đang nói về tác dụng chăm sóc da thần kỳ của nó những ngày này. Từ mụn trứng cá đến sạm màu, “C” là viết tắt của “chữa khỏi” và sau khi tìm hiểu thêm về nó, bạn sẽ muốn sở hữu ngay loại dưỡng chất này.

Đây là tất cả thông tin bạn cần biết về những lợi ích mà vitamin C có thể có đối với làn da của bạn.

1.Tái tạo các tế bào

 

Vitamin C: 'Chiến thần dưỡng trắng cấp tốc mà bất kỳ làn da nào cũng khao khát vì những lý do đặc biệt này - Ảnh 1

Trước hết, các nghiên cứu khoa học cho thấy vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có nghĩa là nó đóng một vai trò tích cực trong quá trình tái tạo các tế bào bị tổn thương. Cùng với một chế độ ăn uống lành mạnh, khi bôi trực tiếp lên da, nó sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh hơn.

2. Ngăn chặn tác hại của tia cực tím

Vitamin C: 'Chiến thần dưỡng trắng cấp tốc mà bất kỳ làn da nào cũng khao khát vì những lý do đặc biệt này - Ảnh 2

Cũng giống như một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do cho hệ thống miễn dịch của bạn, vitamin C cũng làm điều tương tự đối với làn da của bạn. Nó dễ dàng được hấp thụ bởi da và ngăn chặn các tác động xấu của tia UV và không khí ô nhiễm.

3. Giúp điều trị mụn trứng cá

Vitamin C: 'Chiến thần dưỡng trắng cấp tốc mà bất kỳ làn da nào cũng khao khát vì những lý do đặc biệt này - Ảnh 3

Theo nghiên cứu, vitamin C ngăn ngừa viêm nhiễm, giúp chữa lành vết thương và làm dịu vết mẩn đỏ. Vì vitamin C có tính axit cao nên khi thoa trực tiếp lên da, nó sẽ kích hoạt sản sinh collagen và elastin.

4. Giảm tác động của quá trình lão hóa

Vitamin C: 'Chiến thần dưỡng trắng cấp tốc mà bất kỳ làn da nào cũng khao khát vì những lý do đặc biệt này - Ảnh 4

Trong khi chúng ta đang nói về chủ đề collagen, chúng ta đừng quên tác động thắt chặt của nó đối với làn da săn chắc. Người ta biết rằng càng sớm kết hợp huyết thanh vitamin C vào quy trình chăm sóc da hàng ngày, bạn sẽ nhận được kết quả tốt hơn về lâu dài.

5. Xử lý sự đổi màu da

Vitamin C: 'Chiến thần dưỡng trắng cấp tốc mà bất kỳ làn da nào cũng khao khát vì những lý do đặc biệt này - Ảnh 5

 

Vitamin C được biết đến với việc hạn chế sản xuất melanin, nguyên nhân gây ra các đốm đen và tăng sắc tố. Nó cũng có hiệu quả trong việc loại bỏ quầng thâm mắt nếu được sử dụng thường xuyên. Và một làn da săn chắc có nghĩa là một làn da sáng khỏe.

6. Làm ẩm da

Vitamin C: 'Chiến thần dưỡng trắng cấp tốc mà bất kỳ làn da nào cũng khao khát vì những lý do đặc biệt này - Ảnh 6

Da của bạn mất đi độ ẩm trong ngày. Và phát hiện cho thấy magie ascorbyl phosphate, một dẫn xuất của vitamin C, đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ độ ẩm cho làn da của bạn. Thêm vào đó, bạn nên nhớ uống đủ nước mỗi ngày để giúp da luôn đẹp nhé!

Theo Brightside

Bất ngờ với lơi ích tuyệt vời của chanh cho mái tóc, chăm làm mặt nạ này, tóc hư tổn cũng phải mượt mà

Bất ngờ với lơi ích tuyệt vời của chanh cho mái tóc, chăm làm mặt nạ này, tóc hư tổn cũng phải mượt mà

Có thể gọi chanh là loại trái cây thần kỳ. Nó rất giàu vitamin C và các hợp chất thực vật có lợi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước chanh có thể giúp giảm cân, cải thiện tiêu hóa và giải độc tổng thể của cơ thể. Uống nước chanh có thể làm cho làn da của chúng ta sáng lên. Nhưng bạn có biết rằng nước chanh cũng có vô số lợi ích cho mái tóc của chúng ta không?

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của vitamin C Dưỡng da với vitamin C serum vitamin C có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 21 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc