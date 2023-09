2. Mát xa da bằng khăn ẩm

Ngoài công dụng tăng tuần hoàn máu, cải thiện sắc tố, đẩy mạnh quá trình trẻ hóa làn da, mát xa còn giúp lấy sạch nhân mụn đầu đen nằm trong lỗ chân lông.

Đầu tiên, hòa tan vài giọt tinh dầu mà bạn yêu thích vào chậu nước nóng, sau đó cho chiếc khăn bông mềm vào ngâm khoảng 2 phút. Tiếp theo, vắt khăn đến khi còn hơi ẩm thì đắp trực tiếp lên mặt, sau đó nhẹ nhàng mát xa. Sau 15 phút thì lấy khăn ra, thoa một ít kem dưỡng là hoàn thành.

Sơ đồ mát xa trẻ hóa da mặt tại nhà bằng khăn ẩm - Ảnh: Internet

3. Dùng bọt cạo râu trị mụn

Sau khi đã rửa sạch da mặt, bạn thoa bọt cạo râu lên rồi dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng, chú ý đến những vùng da nổi nhiều mụn. Giữ yên trong khoảng 15 phút thì rửa sạch với nước mát.

Mỗi tuần, bạn nên thực hiện phương pháp này hai lần, sau một thời gian da sẽ sạch mụn, trắng mịn hẳn ra.

Trị mụn, ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da nhờ bọt cạo râu - Ảnh: Internet

Phụ nữ Hàn Quốc xem bọt cạo râu của nam giới là phương pháp điều trị mụn, làm trẻ hóa da mặt hữu hiệu.

4. Sử dụng mặt nạ than hoạt tính

Trẻ hóa da bằng than hoạt tính được xem là phương pháp hiệu quả, an toàn và siêu tiết kiệm. Mỗi tuần, phụ nữ Hàn sẽ đắp mặt nạ than hoạt tính 1 lần để thấm hút tế bào chết, tăng sản sinh da mới.

Chỉ cần nghiền nhuyễn 2 viên than hoạt tính rồi trộn đều với mật ong. Sau đó thoa lên da mặt, giữ yên trong khoảng 5 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Trẻ hóa da bằng than hoạt tính - Ảnh: Internet

5. Dùng sữa đậu nành

Không chỉ riêng gì Hàn Quốc mà rất nhiều quốc gia châu Á khác cũng dùng sữa đậu nành như một liệu pháp trẻ hóa làn da tự nhiên.

Mỗi ngày, chỉ cần uống 1 cốc sữa đậu nành ấm không đường vào buổi sáng sau khi thức dậy, sau 1 tuần sự căng mịn của làn da sẽ khiến bạn kinh ngạc. Dưỡng chất trong đậu nành có khả năng phá hủy sự lão hóa tế bào, tăng cường sản sinh tế bào mới, bổ sung collagen giúp da duy trì sự đàn hồi, tươi trẻ.

Uống sữa đậu nành mỗi ngày giúp trẻ hóa da, duy trì tuổi xuân - Ảnh: Internet

Chỉ cần kiên trì thực hiện các "bí kíp" trẻ hóa làn da của phụ nữ Hàn Quốc trên, mơ ước về nhan sắc "trẻ mãi không già" sẽ thành hiện thực không xa.