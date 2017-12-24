Tự làm kem dưỡng trắng da theo công thức này, da đẹp như em bé, tự tin đón Tết

Chăm sóc da 24/12/2017 11:10

Với các công thức làm kem dưỡng trắng da dưới đây, mong muốn sở hữu làn da trắng, mịn màng, không tì vết để đón Tết của bạn sẽ trở thành sự thật.

Kem dưỡng trắng da là món mỹ phẩm mà mọi phụ nữ đều sở hữu. Tuy nhiên, không phải loại kem nào cũng có thành phần lành mạnh, thậm chí là có thể gây kích ứng da. Do đó, phụ nữ luôn tìm kiếm những công thức kem dưỡng trắng da tự nhiên để vừa đáp ứng hiệu quả cao vừa an toàn với da. Hãy tham khảo các loại kem dưỡng tự nhiên dưới đây.

Kem dưỡng trắng da toàn thân

Có rất nhiều cách để làm kem dưỡng trắng da toàn thân, tuy nhiên, bột cám gạo được xem là nguyên liệu mang đến hiệu quả cao và lạnh mạnh nhất. Đặc biệt, khi kết hợp bột cám gạo với dầu dừa, sữa dưỡng thể ban đêm sẽ mang đến hiệu quả dưỡng da vượt bật.

Cách thực hiện: Cho 200ml sữa dưỡng thể ra chiếc bát lớn, sau đó thêm 100 gram bột cám gạo và 3 muỗng canh dầu dừa vào cùng. Dùng muỗng khuấy đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện với nhau thì cho vào bình thủy tinh, đặt nơi thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời.

Tự làm kem dưỡng trắng da theo công thức này, da đẹp như em bé, tự tin đón Tết - Ảnh 1
Kem dưỡng trắng da từ bột cám gạo vừa hiệu quả vừa lành mạnh - Ảnh: Internet

Kem dưỡng trắng da mặt

Bạn đã bao giờ nghĩ bản thân sẽ tự làm kem dưỡng trắng da mặt chưa? Điều này sẽ dễ dàng vô cùng khi bạn biết đến công thức sau.

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh sáp ong

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 viên vitamin E

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho sáp ong đã chuẩn bị vào chiếc bát sứ mang đun cách thủy đến khi chúng tan ra. Sau đó, thêm vitamin E, dầu ô liu đã chuẩn bị vào, trộn đều rồi đun cách thủy thêm 1 phút nữa thì lấy ra. Cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đến khi khô thì có thể sử dụng. Bạn có thể đặt lọ kem dưỡng da mặt này vào tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng.

Tự làm kem dưỡng trắng da theo công thức này, da đẹp như em bé, tự tin đón Tết - Ảnh 2
Công thức kem dưỡng trắng da mặt từ sáp ong, dầu ô liu và vitamin E - Ảnh: Internet
Tự làm kem dưỡng trắng da theo công thức này, da đẹp như em bé, tự tin đón Tết - Ảnh 3
Ngoài dưỡng trắng da, công thức từ sáp ong này còn cấp ẩm, bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Ngoài 2 công thức trên, còn có cách làm kem dưỡng trắng da từ vitamin E. Cách thực hiện cũng khá đơn giản, bạn nghiền nhuyễn 2 viên aspirin cho vào chiếc bát nhỏ. Sau đó, trích vitamin E vào rồi trộn đều, cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh, bảo quản nơi khô thoáng.

Cách sử dụng của các loại kem dưỡng trắng da trên cũng giống nhau, mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn cần vệ sinh da thật sạch rồi thoa đều kem lên. Mát xa nhẹ nhàng đến khi lớp kem khô đều trên da, giữ chúng qua đêm và rửa lại thật sạch vào sáng hôm sau.

Tự làm kem dưỡng trắng da theo công thức này, da đẹp như em bé, tự tin đón Tết - Ảnh 4
Công thức kem dưỡng trắng da từ aspirin và vitamin E cũng mang lại hiệu quả vượt bật - Ảnh: Internet

Chắc chắn bạn đã tường tận các cách làm kem dưỡng trắng da trên, hãy bắt tay vào thực hiện ngay và kiên trì sử dụng chúng. Đảm bảo, chỉ sau 2 tuần, làn da sẽ có sự cải thiện đáng kinh ngạc.

Tự làm kem dưỡng trắng da theo công thức này, da đẹp như em bé, tự tin đón Tết - Ảnh 5
Bắt tay vào thực hiện ngay các công thức kem dưỡng trên để sở hữu làn da trắng mịn, không tì vết đón Tết - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công!

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