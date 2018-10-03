Phụ nữ thi nhau học cách ngâm mặt trong nước khoáng có ga từ Hàn Quốc: Lời giải đáp của bác sĩ da liễu

Chăm sóc da 03/10/2018 15:30

Nếu đang áp dụng phương pháp làm sạch, dưỡng da bằng nước khoáng có ga của Hàn Quốc, chắc chắn những thông tin bổ ích từ chuyên gia sau đây sẽ cực kỳ bổ ích đối với bạn.

Hàn Quốc là quốc gia hàng đầu tại châu Á về lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ. Theo đó, những xu hướng làm đẹp từ đất nước này luôn đi trước thời đại và thực sự mang đến hiệu quả bất ngờ. Trong số đó, tận dụng nước khoáng có ga để làm sạch, cải thiện sức khỏe làn da là một trong những phương pháp tự nhiên nổi tiếng từ Hàn Quốc. 

Phụ nữ thi nhau học cách ngâm mặt trong nước khoáng có ga từ Hàn Quốc: Lời giải đáp của bác sĩ da liễu - Ảnh 1
Phương pháp làm đẹp từ nước khoáng có ga bắt nguồn từ Hàn Quốc và được rất nhiều phụ nữ áp dụng sau đó - Ảnh: Internet

Không ngạc nhiên khi tại Mỹ, phần đông phụ nữ cũng áp dụng bí quyết chăm sóc da mặt này.

Theo Byrdie, rửa mặt bằng nước khoáng chứa ga mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho làn da. Thực tế, một số bác sĩ da liễu nổi tiếng đã ủng hộ việc sử dụng loại nước khoáng tự nhiên này để chăm sóc da tại nhà.

Charlotte Cho - Người sáng lập Trung tâm thẩm mỹ Soko Glam chia sẻ: "Sử dụng nước có ga trong các sản phẩm làm đẹp, chẳng hạn như mặt nạ giấy, toner từ lâu đã là xu hướng làm đẹp phổ biến tại Nhật Bản và Hàn Quốc".

Các chuyên gia rút ra kết luận rằng bạn có thể áp dụng xu hướng làm đẹp này theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như thoa nước khoáng có ga lên khuôn mặt, nhấn chìm khuôn mặt trong bồn nước có ga, dùng khăn nhấn vào nước khoáng có ga rồi phủ lên mặt hoặc rửa mặt với loại nước này hàng ngày.

Phụ nữ thi nhau học cách ngâm mặt trong nước khoáng có ga từ Hàn Quốc: Lời giải đáp của bác sĩ da liễu - Ảnh 2
Ngâm mặt trong nước khoáng có ga là một trong những phương pháp mà phụ nữ Hàn Quốc áp dụng mỗi ngày để làm sạch và nuôi dưỡng da - Ảnh: Internet

Bác sĩ da liễu Roberta Del Campo chia sẻ trên Chuyên trang làm đẹp Allure rằng bản thân cô là người tuyên truyền và thực hiện xu hướng làm đẹp Hàn Quốc này. Thậm chí dùng nước khoáng có ga là thói quen chăm sóc da hàng ngày của Roberta Del Campo. 

Sau suốt quá trình áp dụng, bác sĩ Roberta Del Campo rút ra rằng, nước khoáng có ga tẩy sạch toàn bộ bụi bẩn trên da, kể cả cặn bã sâu trong lỗ chân lông. Hơn thế, các hoạt chất từ loại nước này kết hợp với bọt khí ga tự nhiên giải phóng, xóa tan tế bào chết. Bên cạnh đó, tăng cường lưu thông máu giúp làn da hồng hào, tươi trẻ và sáng mịn hơn.

Phụ nữ thi nhau học cách ngâm mặt trong nước khoáng có ga từ Hàn Quốc: Lời giải đáp của bác sĩ da liễu - Ảnh 3
Hay đơn giản hơn khi dùng nước khoáng có ga để rửa mặt - Ảnh: Internet

Vị bác sĩ này khuyên những người sở hữu làn da nhạy cảm hãy thêm nước có ga vào thói quen chăm sóc da hàng ngày một cách từ từ. Bên cạnh đó, cô đề nghị nhóm người này nên sử dụng nước khoáng có ga cùng với chất tẩy rửa dịu nhẹ, không có xà phòng, có độ pH bằng với làn da tự nhiên.

Phụ nữ thi nhau học cách ngâm mặt trong nước khoáng có ga từ Hàn Quốc: Lời giải đáp của bác sĩ da liễu - Ảnh 4
Làn da khỏe đẹp, trắng hồng và căng bóng của phụ nữ Hàn là điều mà nhiều người mơ ước - Ảnh: Internet

Với những chia sẻ đầy hữu ích từ các chuyên gia, bác sĩ da liễu hàng đầu thế giới trên, chắc chắn dưỡng da bằng nước khoáng có ga là phương pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả.

Không cần tốn quá nhiều tiền đi Spa làm mặt 'các kiểu' đâu, cứ đổ nước khoáng có ga ra rồi ngâm 30 giây, bạn sẽ chẳng thốt nên lời vì quá 'vi diệu'

Không cần tốn quá nhiều tiền đi Spa làm mặt 'các kiểu' đâu, cứ đổ nước khoáng có ga ra rồi ngâm 30 giây, bạn sẽ chẳng thốt nên lời vì quá 'vi diệu'

Nếu không thử bạn sẽ chẳng hiểu được lý do tại sao hàng triệu cô gái vẫn đều đặn áp dụng "chiến thuật" làm đẹp này mỗi tuần.

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