Phụ nữ Hàn Quốc luôn dùng 3 thành phần này mỗi ngày để lưu giữ làn da mịn màng, nhan sắc tươi trẻ

Chăm sóc da 26/02/2019 14:26

Theo Theklog, để ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, đốm nâu, chảy xệ, phụ nữ Hàn Quốc đã sử dụng 3 thành phần sau đây mỗi ngày.

Các nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa là những vấn đề không ai tránh khỏi, tuy nhiên, trì hoãn thời gian xuất hiện của chúng là điều có thể. Để làm chậm quá trình lão hóa, bạn nên áp dụng theo một chế độ chăm sóc phù hợp với một số thành phần như vitamin C, A.

Hiện nay, các phương pháp làm đẹp từ Hàn Quốc rất được yêu thích vì không chỉ cải thiện tình trạng da mà còn mang đến hiệu quả chống lão hóa tuyệt vời. 

Nếu đang lo lắng về những nếp nhăn li ti, làn da chảy xệ, bạn nên tham khảo ngay 3 bí quyết mà phụ nữ Hàn thường dùng để duy trì vẻ tươi trẻ. 

Phụ nữ Hàn Quốc luôn dùng 3 thành phần này mỗi ngày để lưu giữ làn da mịn màng, nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 1
Phụ nữ Hàn Quốc nổi tiếng với làn da mịn màng, ngậm nước và tươi trẻ - Ảnh: Internet

Bí quyết ngăn ngừa lão hóa của Hàn Quốc

Tinh chất vitamin A

Các sản phẩm, phương pháp làm đẹp từ Hàn được biết đến với ưu điểm là thân thiện với làn da nhạy cảm. 

Đa phần các dòng mỹ phẩm dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa tại Hàn đều chứa thành phần retinol. Loại dẫn xuất từ vitamin A này có thể duy trì độ đàn hồi, mịn màng của da, đồng thời se khít lỗ chân lông vượt trội. 

Ngoài ra, phụ nữ tại Hàn thường dùng công thức kết hợp các loại vitamin chống lão hóa như vitamin A (retinol), C và E. Các dòng mỹ phẩm chứa chiết xuất tannin và evermat cũng là lựa chọn tuyệt vời giúp se khít lỗ chân lông, phục hồi làn da mịn màng, trắng hồng.

Phụ nữ Hàn Quốc luôn dùng 3 thành phần này mỗi ngày để lưu giữ làn da mịn màng, nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 2
Để duy trì làn da luôn mịn màng, bạn cần quan tâm đến vấn đề lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Serum vitamin C

Serum chứa vitamin C được coi là "thần dược" trong việc duy trì làn da khỏe đẹp, tươi trẻ. Bạn nên sử dụng các loại chứa 20,5% vitamin C nguyên chất.

Ngoài khả năng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hình thành sớm, loại dưỡng chất này còn điều trị nhiều vấn đề liên quan đến sắc tố, làm sáng da. Hơn thế, sử dụng vitamin C chiết xuất từ các loại quả họ citric như cam, quýt còn mang đến tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và điều trị mụn.

Phụ nữ Hàn Quốc luôn dùng 3 thành phần này mỗi ngày để lưu giữ làn da mịn màng, nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 3
Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làn da tươi trẻ, đẩy lùi lão hóa - Ảnh: Internet

Kem dưỡng từ nhân sâm

Ở độ tuổi 20, bạn cần duy trì quá trình hydrat hóa để da mặt luôn mịn màng và lâu lão hóa hơn. Dưỡng chất từ nhân sâm là phương thức tăng cường hydrat hữu hiệu. Ngoài ra, chúng còn làm săn chắc làn da chảy xệ, làm mịn các nếp nhăn. 

Nguồn dinh dưỡng từ nhân sâm sẽ khởi động hệ thống lưu thông máu, loại bỏ bọng mắt, giảm thiểu quầng thâm, làm sáng da vượt trội.

Phụ nữ Hàn Quốc luôn dùng 3 thành phần này mỗi ngày để lưu giữ làn da mịn màng, nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 4
Đôi mắt là vùng da tố cáo tuổi tác thật của bạn, do đó, hãy chăm sóc thật kỹ càng - Ảnh: Internet

Lưu lại 3 bí quyết sử dụng mỹ phẩm làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc trên và áp dụng ngay, việc lưu giữ nhan sắc tươi trẻ, sở hữu làn da căng mịn, hồng hào là điều vô cùng đơn giản.

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