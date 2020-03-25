Nỗi khổ vì da lúc nào cũng bóng nhờn, hãy bỏ túi ngay vài tuyệt chiêu chăm sóc da dầu này

Đây là loại giấy chuyên dụng dành cho da dầu, có tác dụng rất lớn trong việc hút dầu nhanh chóng khi làn da bài tiết dịch nhờn, dầu.

Da dầu là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề trên da: lỗ chân lông to, mụn mọc nhiều, không ăn make up... Chị em nên tìm hiểu các cách chăm sóc da dầu dưới đây để bảo vệ và cải thiện làn da của mình.

Rửa mặt bằng nước ấm giúp làm sạch sâu các dịch dầu, nhờn bài tiết trên khuôn mặt suốt cả một ngày, trước khi đi ngủ chị em cần phải làm sạch mặt để làn da được nghỉ ngơi, không bị bít tắc lỗ chân lông.

Cách sử dụng rất đơn giản, chị em chỉ cần bỏ hộp giấy thấm dầu vào trong túi xách, khi nào da đổ mồ hôi hoặc cảm nhận làn da đang tiết dầu thì lấy giấy thấm lên làn da. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp khắc phục tạm thời.

Nước ấm làm sạch sâu mặt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi rửa mặt bằng nước ấm, các bạn có thể rửa lại qua với nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông, săn chắc cơ và giúp da khỏe mạnh.

Sử dụng kem chống nắng không màu

Kem chống nắng là vật dụng không thể thiếu hàng ngày, với cách chăm sóc da dầu thì chị em lưu ý lựa chọn những loại kem chống nắng hóa học, không lên màu và không tạo độ căng bóng.

Da dầu dễ làm trôi lớp trang điểm, nếu sử dụng kem chống nắng có màu thì khi bị đổ mồ hôi hoặc làn da tiết dầu nhờn sẽ khiến làn da bị loang lổ màu kem gây mất thẩm mỹ.

Da dầu nên sử dụng kem chống nắng không màu - Ảnh minh họa: Internet

Da dầu cũng không nên sử dụng kem chống nắng có độ bóng, vốn dĩ da dầu lúc nào trông cũng bóng nhờn, nếu tiếp tục sử dụng kem chống nắng có độ bóng sẽ càng khiến cho vùng da bị đổ dầu nhiều hơn.

Dùng kem dưỡng ẩm chuyên dụng cho da dầu

Kem dưỡng ẩm có vai trò khóa lại các chất dinh dưỡng và cung cấp độ ẩm cho làn da. Nhiều chị em quan niệm sai lầm khi nghĩ rằng: da dầu thì không nên sử dụng kem dưỡng ẩm để tránh bị nhờn rít và đổ dầu trên khuôn mặt nhiều.

Không được bỏ qua bước dưỡng ẩm quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, da dầu càng cần phải chăm sóc kỹ càng và kem dưỡng ẩm là không thể thiếu. Khi vùng da tiết dầu nhiều sẽ làm cạn kiệt các chất dinh dưỡng và độ ẩm cho làn da, khiến cho lỗ chân lông bị to, làn da bị khô và lão hóa nhanh.

Chị em cần phải chăm sóc da bằng kem dưỡng ẩm để bổ sung kịp thời các chất ẩm nuôi làn da khỏe mạnh (lưu ý lựa chọn những loại có thành phần chuyên dụng cho da dầu, như vậy mới phát huy hiệu quả).

Mát xa mặt bằng đá

Suốt cả một ngày da mặt đổ dầu và dịch nhờn khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc, giải pháp hữu hiệu trong cách chăm sóc da dầu tiếp theo chính là sử dụng đá để lăn mặt.

Chị em lấy vài viên đá nhỏ trong tủ lạnh bỏ vào một cái khăn xô mỏng hoặc trực tiếp lăn trên mặt, lăn đều trong khoảng từ 10 – 20 phút, nước đá lạnh sẽ làm se khít lỗ chân lông, làm sạch sâu mặt.

Đá lạnh làm se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ mật ong + lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có chứa các khoáng chất giúp làm se khít lỗ chân lông, kết hợp với mật ong sẽ tạo thành một hỗn hợp chăm sóc da dầu rất tốt.

Cách sử dụng: trộn đều 1 thìa cà phê mật ong + lòng trắng trứng, đắp mặt khoảng 15 – 20 phút, rửa mặt bằng nước ấm, sau đó rửa lại với nước lạnh, kiên trì sử dụng 1 tuần 2 lần.

Mặt nạ mật ong lòng trắng trứng chuyên dụng cho da dầu - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, chăm sóc da dầu khá vất vả, đòi hòi sự tỉ mẩn, kiên trì sử dụng trong thời gian dài mới đạt hiệu quả.