Mới hơn 30 tuổi nhưng nhìn như U50, nếu không muốn bị lão hóa nhanh hãy cấp tốc thực hiện ngay những việc làm này mỗi ngày

Chăm sóc da 19/12/2019 05:35

Làn da chảy xệ vì lão hóa chính là nỗi ám ảnh của không ít chị em. Vì vậy, hãy ngăn ngừa lão hóa ngay lập tức bằng những cách này để níu giữ nét thanh xuân.

Nếu muốn níu giữ sự tươi trẻ, hãy thực hiện ngay các phương pháp ngăn ngừa lão hóa da đơn giản sau đây:

1. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày

Nhiều người không có thói quen uống nước, thậm chí mỗi ngày chỉ uống có vài ngụm. Điều này vừa không có lợi đối với sức khỏe vừa là nguyên nhân khiến làn da bị lão hóa nhanh hơn. 

"Nước" là người bạn thân thiết nhất đối với làn da của phụ nữ, việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể căng tràn sức sống mà còn khiến làn da của chúng ta luôn căng mọng, mịn màng.

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Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để da luôn căng mọng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chị em sau 25 tuổi cũng nên tìm hiểu dần các loại collagen để uống bổ sung, tăng sự đàn hồi cho da và ngăn ngừa lão hóa.

2. Sử dụng kem chống nắng + kem dưỡng da hàng ngày

Một trong những nguyên nhân chính khiến làn da bị chảy xệ, lão hóa nhanh là do tác động của tia UV (ánh nắng mặt trời). Bạn nên tập thói quen dù ở nhà thì vẫn phải bôi kem chống nắng đầy đủ.

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Nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc chăm sóc da bằng các loại kem dưỡng cũng rất quan trọng. Làn da được bảo vệ hàng ngày sẽ luôn khỏe mạnh, mịn màng.

Lưu ý: Nên chọn các loại mỹ phẩm dưỡng da phù hợp với tình trạng da của mình (da dầu, da thường, da khô, da hỗn hơp thiên dầu, da nhạy cảm) để đạt hiệu quả tốt nhất, tránh bị kích ứng mỹ phẩm.

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Lưu ý chọn mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Tăng cường tập thể dục để body săn chắc, không bị chảy xệ

Phương pháp ngăn ngừa lão hóa da dành cho body này rất quan trọng, chị em không nên bỏ qua. Dành 30 phút mỗi ngày để luyện tập sẽ giúp tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể, đồng thời giúp da săn chắc hơn.

4. Đi ngủ trước 11 giờ tối

Tập thói quen đi ngủ sớm không chỉ giúp tinh thần minh mẫn mà còn có lợi cho làn da của chúng ta. Việc thức khuya kéo dài sẽ khiến da dễ lên mụn, khô sần và nhanh lão hóa.

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Đi ngủ sớm vô cùng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thay đổi lịch sinh hoạt theo cách khoa học, tập các thói quen tốt để giữ gìn sức khỏe và tuổi thanh xuân của mình.

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Từ khóa:   đi ngủ sớm tập thể dục uống đủ nước

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