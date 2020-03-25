Làm cách nào để trắng da hiệu quả nhanh chóng?

Việc sở hữu làn da trắng sáng tự nhiên luôn là mong muốn của bất kỳ ai, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Nhiều chị em thắc mắc không biết làm cách nào để trắng da nhanh chóng vừa an toàn vừa hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn một số cách làm trắng da mặt tại nhà nhanh nhất cho nữ.

Do vậy, các chị em nên thực hiện các biện pháp như che chắn cẩn thận cho da mỗi khi đi ra ngoài, điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý và lựa chọn các cách làm trắng da mặt tại nhà bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn cho làn da.

Làm cách nào để da trắng sáng tự nhiên là niềm mong ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, việc nhanh chóng có được làn da trắng sáng không phải là điều dễ dàng. Có quá nhiều nguyên nhân tác động làm cho làn da của bạn dễ bị thâm sạm như: tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm, khói bụi hoặc chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi không hợp lý…

Nên lựa chọn các cách làm trắng da mặt từ nguyên liệu từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da toàn thân nhanh chóng

1. Cách dưỡng trắng da toàn thân bằng sữa chua

Sữa chua là một trong những nguyên liệu làm đẹp chứa hàm lượng dưỡng chất cao như: sắt, vitamin, kẽm… có tác dụng nuôi dưỡng làn da trắng mịn và chống lại quá trình lão hóa. Cách làm trắng da toàn thân bằng sữa chua là một trong những cách làm trắng da toàn thân tại nhà không bắt nắng được rất nhiều các chị em áp dụng. Cách thực hiện như sau:

Nguyên liệu chuẩn bị

1 hộp sữa chua không đường

6 quả chuối chín

3 quả bơ

Cách làm

Xay nhuyễn hoặc nghiền nát chuối và bơ

Trộn sữa chua cùng với chuối và bơ đã xay nhuyễn thành hỗn hợp đặc sệt

Thoa đều và massage nhẹ nhàng hỗn hợp lên cơ thể trong 15 phút

Cuối cùng, tắm lại bằng nước ấm và thoa kem dưỡng da. Thực hiện cách này thường xuyên sẽ mang lại cho bạn làn da trắng sáng mịn màng.

Sữa chua chứa hàm lượng dưỡng chất cao rất tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm trắng da toàn thân tự nhiên với chanh tươi

Trong chanh tươi có chứa hàm lượng vitamin C dồi dào và các axit tự nhiên cơ bản giúp hỗ trợ và loại bỏ các sắc tố gây sạm da đồng thời chống oxy hóa hiệu quả. Chanh tươi là một trong những nguyên liệu được rất nhiều người áp dụng để tẩy tế bào chết và làm trắng.

Cách làm trắng da toàn thân với chanh như sau:

Chanh tươi cắt đôi và vắt lấy nước cốt cho vào 1 chiếc bát nhỏ, sau đó dùng bông thấm vào nước cốt chanh thoa đều lên toàn cơ thể

Thư giãn khoảng 15-20 phút để các tinh chất thẩm thấu vào trong da rồi sau đó tắm lại bằng nước sạch.

Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da có sự chuyển biến rõ rệt sau hơn 2 tháng kiên trì thực hiện. Tuy nhiên, đối với một số loại da quá mẫn cảm không nên sử dụng cách này, vì lượng axit tự nhiên có trong chanh sẽ dễ gây kích ứng da.

Chanh tươi có chứa hàm lượng vitamin C giúp loại bỏ các sắc tố gây sạm da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng

1. Cách làm trắng da mặt bằng cà chua

Cà chua là một trong những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và công dụng làm đẹp da hiệu quả. Cà chua sở hữu các thành phần quan trọng có ích cho da như vitamin E, beta – carotene, sắt, vitamin C, kali,... Vì vậy, cà chua được rất nhiều chị em lựa chọn để làm mặt nạ dưỡng da và trị mụn.

Cách làm trắng da bằng mặt nạ cà chua như sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 quả cà chua chín

1 thìa gel nha đam

1 thìa dầu ô liu Extra Virgin.

Cà chua sở hữu các thành phần quan trọng có ích cho da - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Cà chua rửa sạch, cắt bỏ phần vỏ và hạt rồi thái hạt lựu.

Sau đó cho cà chua vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi trộn đều với các nguyên liệu còn lại.

Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm rồi bôi đều hỗn hợp lên mặt, thư giãn khoảng 20 phút để các dưỡng chất thẩm thấu hết vào da.

Cuối cùng dùng nước ấm để rửa mặt lại thật sạch. Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần sẽ thấy da trắng sáng và mịn màng hơn.

2. Cách làm trắng da mặt bằng bột nghệ

Nghệ được biết đến là vị thuốc đặc trị bệnh dạ dày và là nguyên liệu làm trắng da cực kỳ hiệu quả. Các hoạt chất có trong trong nghệ còn giúp ngăn chặn các tác hại của ánh nắng mặt trời đến làn da.

Kết hợp nghệ với mật ong và sữa tươi là một trong những cách làm trắng da tại nhà cho nữ đơn giản mà hiệu quả, giúp dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da đẹp mịn màng từ sâu bên trong.

Cách dưỡng da bằng bột nghệ như sau:

Nguyên liệu chuẩn bị

1 thìa bột nghệ

2 thìa sữa tươi không đường

1 thìa mật ong rừng nguyên chất.

Cách làm

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị với nhau thành một hỗn hợp đồng nhất.

Rửa mặt thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp lên da, thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước ấm.

Kiên trì thực hiện cách đắp mặt nạ này 2-3 lần/tuần vào mỗi tối trước khi ngủ, sẽ giúp da trắng sáng và mịn màng.

Kết hợp nghệ với mật ong và sữa tươi là một trong những cách làm trắng da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên, sẽ giúp các chị em giải đáp được thắc mắc làm cách nào để trắng da hiệu quả và lựa chọn được cho mình phương pháp làm trắng phù hợp với làn da của mình.