Công thức làm trắng da bằng rau mồng tơi đơn giản và hiệu quả

Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc với nhiều gia đình bởi chứa nhiều vitamin, có tính mát và nấu được nhiều món canh hợp khẩu vị. Ngoài ra, mồng tơi còn được dùng làm nguyên liệu cho các công thức làm đẹp được nhiều chị em tin tưởng và sử dụng. Với đặc tính là an toàn, ít gây kích ứng nên mồng tơi được đánh giá là có tác dụng tốt với làn da. Chị em hãy tham khảo các công thức làm trắng da bằng rau mồng tơi đơn giản dưới đây.

Mồng tơi có tính mát, nên giúp giải nhiệt cao, làm dịu làn da bị cháy nắng hoặc đỏ rát do bị kích ứng. Các thành phần có trong mồng tơi hoàn toàn lành tính nên chị em có thể yên tâm áp dụng các công thức làm đẹp da.

Nhiều chị em tin tưởng công thức trắng da bằng rau mồng tơi bởi loại rau này chứa nhiều dưỡng chất, vitamin và chất khoáng. Với lượng vitamin A, B, C dồi dào cùng các nguyên tố sắt, canxi,... mồng tơi giúp cung cấp nhiều dưỡng chất cho làn da, nuôi dưỡng làn da trắng sáng.

Mồng tơi cấp nước giúp làn da căng mịn - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, mồng tơi còn có khả năng cấp nước cho da, cải thiện làn da chảy xệ hoặc sần sùi, thô ráp do thiếu nước. Nhờ vậy, làn da có dấu hiệu lão hóa hoặc thâm sạm sẽ được cải thiện đáng kể.

Các cách làm trắng da bằng rau mồng tơi tại nhà

Chỉ với vài bí quyết nhỏ dưới đây, chị em sẽ dễ dàng có được làn da mịn màng, trắng hồng.

Công thức tắm trắng da bằng rau mồng tơi và muối

Muối là nguyên liệu kháng khuẩn rất tốt và phổ biến trong chữa bệnh, làm đẹp. Vì vậy, nếu bạn muốn vừa dưỡng da, vừa diệt vi khuẩn và làm sạch da thì hãy kết hợp rau mồng tơi và muối.

Công thức làm trắng da bằng rau mồng tơi và muối giúp sát khuẩn cho da - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn chuẩn bị vài nắm mồng tơi non và 1 thìa muối biển. Sau khi rửa sạch rau mồng tơi, bạn mang ngâm với nước muối để kháng khuẩn. Sau đó bạn vớt rau ra và xay nhuyễn cùng muối.

Sử dụng hỗn hợp đắp lên người để tắm trắng toàn thân bằng lá mồng tơi và massage nhẹ nhàng. Sau khoảng 5-7 phút bạn tắm lại với nước sạch. Nên tắm 1-2 lần trong tuần để da body sáng và khỏe, tẩy da chết giúp da sạch hơn.

Công thức làm đẹp da mặt bằng rau mồng tơi, mật ong và dưa leo

Mật ong từ trước đến nay vẫn được chị em gọi là “thần dược” cho làn da. Không chỉ chứa nhiều thành phần kháng khuẩn, mật ong còn đặc biệt tốt cho da lão hóa và da khô. Dưa leo chứa nhiều vitamin và cấp nước cho da rất tốt. Sử dụng 2 nguyên liệu này kết hợp với mồng tơi, bạn sẽ có công thức làm đẹp da rất tốt và an toàn.

Mật ong, mồng tơi và dưa leo tạo thành công thức trắng da hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn chuẩn bị 1 nắm nhỏ lá mồng tơi xanh non, vài lát dưa leo và 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất. Dưa leo và rau mồng tơi sau khi rửa sạch mang xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố sau đó lọc lấy nước cốt bỏ vào bát nhỏ. Bạn tiếp tục cho mật ong vào hỗn hợp và khuấy đều.

Sau khi làm sạch da mặt, bạn thoa hỗn hợp lên da, nằm thư giãn khoảng 15-20 phút sau đó massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất kịp thẩm thấu. Cuối cùng, bạn rửa lại bằng nước sạch.

Làm trắng da bằng rau mồng tơi, chanh và mật ong

Chanh có chứa rất nhiều vitamin C giúp làm sáng da và mờ các đốm thâm hiệu quả. Nếu bạn kết hợp chanh với mồng tơi và mật ong, đây sẽ là công thức vừa làm trắng, vừa tẩy da chết và vừa giúp dưỡng ẩm hiệu quả nhờ mật ong. Công thức này đặc biệt phù hợp với những làn da bị tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời khiến da bị thâm sạm.

Trắng da bằng mồng tơi, chanh và mật ong giúp mờ vết thâm nhanh - Ảnh minh họa: Internet.

Cách áp dụng: Bạn chuẩn bị vài lá mồng tơi to và xanh tươi, 1 thìa cà phê mật ong và 2 thìa nước cốt chanh. Lá mồng tơi xay nhuyễn sau đó lọc bỏ bã, chắt lấy nước, hòa tan cùng nước cốt chanh và mật ong rồi đắp lên mặt sau khi rửa sạch. Sau thời gian 20 phút, bạn rửa sạch với nước ấm và sử dụng kem dưỡng ẩm.

Làm trắng da, trị mụn bằng mặt nạ rau mồng tơi và diếp cá

Ngoài rau mồng tơi, rau diếp cá cũng là nguyên liệu tự nhiên giúp làm đẹp da rất tốt, đặc biệt với da mụn. Sử dụng công thức này, làn da sẽ được kháng khuẩn, nuôi dưỡng, làm dịu và sáng da rất tốt.

Kết hợp mồng tơi và diếp cá để có công thức vừa làm trắng da vừa trị mụn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách áp dụng: Bạn giã chung mồng tơi và rau diếp cá đến khi nhuyễn thì cho thêm muối trắng giã cùng và lọc lấy nước. Sau khi rửa mặt sạch, bạn bôi hỗn hợp lên mặt và để 20 phút sau đó rửa sạch. Hỗn hợp này sẽ giúp da bạn sạch và kháng khuẩn cho những nốt mụn.

Trên đây là các công thức làm trắng da bằng rau mồng tơi đơn giản mà chị em có thể áp dụng ngay tại nhà. Rau mồng tơi rất lành tính cho làn da nên chị em có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác sao cho phù hợp với làn da để dưỡng da và điều trị các vấn đề trên da hiệu quả nhất.