Không cần đến spa, da vẫn trắng mịn khi trị thâm mụn lâu năm hiệu quả từ sản phẩm này

Sau mụn, làn da của bạn còn phải chịu sự xuất hiện của những vết thâm đen xấu xí. Những vết thâm này nếu không xử lý nhanh chóng thì về sau sẽ khó mà loại bỏ được. Nếu bạn muốn lấy lại vẻ đẹp hoàn hảo của làn da thì hãy yên tâm, cách trị thâm mụn lâu năm hiệu quả ngay dưới đây sẽ là biện pháp tốt nhất để phục hồi làn da của bạn.

Nói đến các vết thâm lâu năm thì có rất nhiều nguyên nhân như bị côn trùng cắt, vết thương, bỏng, mụn... Do đó, kết cấu collagen và elastin có khả năng duy trì tính đàn hồi, láng mịn của làn da sẽ bị ảnh hưởng, không còn liên kết với nhau chặt chẽ nữa, do đó vùng da bị tổn thương sẽ yếu hơn và dẫn tới những vết thâm xuất hiện và tồn tại lâu trên da rất khó điều trị.

Vì vết thâm sau mụn như vậy nên làm làn da thiếu thẩm mỹ. Đặc biệt chị em phụ nữ lại quan tâm đến ngoại hình, do đó, bạn đừng ngần ngại gì mà tìm cho mình một biện pháp công hiệu nhất và an toàn nhất.

Các biện pháp công nghệ hiện đại thường mang lại hiệu quả nhanh chóng nhưng chi phí rất tốn kém. Vậy sự lựa chọn phù hợp cho bạn đó là sử dụng các loại thực phẩm thiên nhiên để trị thâm mụn lâu năm. Cách này tỏ ra được nhiều người ưa chuộng bởi độ an toàn và hiệu quả của nó.

Trị thâm mụn lâu năm hiệu quả bằng nha đam

Nha đam từ lâu đã nôi tiếng với khả năng chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo. Nha đam chứa nhiều vitamin B, C, E, khoáng chất, axit amin, chất nhầy nên nó có khả năng kháng khuẩn, tẩy trắng da tự nhiên, làm mờ các vết thâm do mụn để lại mà không cần kết hợp với các sản phẩm khác để hỗ trợ.

Nếu bạn muốn trị mụn thâm hiệu quả thì nha đam chính là sự lựa chọn thông minh vì nó vừa trị thâm lại vừa nuôi dưỡng làn da trắng mịn rạng ngời.

- Nhánh cây nha đam tươi rửa sạch, cắt bỏ vỏ rồi dùng dao cao lấy phần gel bên trong.

- Dùng gel này thoa đều trực tiếp lên da kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da phát huy công dụng trị thâm.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Ngoài cách đơn giản này, bạn có thể kết hợp với các sản phẩm khác như chanh, mật ong, sữa chua để tăng thêm hiệu quả dưỡng da trị thâm mụn. Áp dụng theo tỷ lệ 1:1 và thoa lên da như cách trên là được. Loại mặt nạ này dịu nhẹ nên bạn có thể sử dụng đều đặn mỗi ngày.

Cách trị thâm mụn lâu năm hiệu quả với lá tía tô

Là loại rau thơm quen thuộc trong nhiều món ăn, nó còn có nhiều lợi ích khác như chữa bệnh và làm đẹp da Lá tía tô chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất priseril có tác dụng thanh lọc, giải độc cơ thể và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Nhờ tính năng này mà tía tô được chị em lựa chọn để loại bỏ những vết thâm cứng đầu.

- Lá tia tô ngâm nước muối rồi rửa sạch. Đem giã nhuyễn vắt lấy nước cốt.

- Dùng tăm bông chấm nước cốt và thoa lên vị trí vết thâm mụn.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Trị thâm mụn lâu năm nhanh chóng bằng giấm táo

Giấm táo ngày càng trở nên phổ biến hơn trong việc chăm sóc sắc đẹp. Giấm táo chứa axit amin và nhiều vitamin có lợi cho vẻ đẹp làn da. Nó hỗ trợ làm mờ các vết thâm do mụn cứng đầu giúp da láng mịn, trắng sáng hơn.

Giấm táo có tính axit cao nên trước khi áp dụng lên da bạn cần pha loãng giấm táo để khi thoa lên da sẽ tạo cảm giác dễ chịu hơn. Đợi khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch là được.

Ngoài những cách trị mụn thâm lâu năm hiệu quả này, bạn còn khá nhiều sự lựa chọn khác như bột nghệ, trứng gà, bột cám gạo, dầu dừa... Áp dụng đều đặn mỗi tuần và làn da của bạn sẽ cải thiện trông thấy.