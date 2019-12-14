Học gái Hàn thêm vài giọt này vào kem dưỡng để dùng, da sần sùi và nhăn nheo trở nên căng mướt, trắng hồng như em bé

Thêm tinh dầu vào kem dưỡng để sử dụng là một trong những bí quyết chăm sóc da từ phụ nữ Hàn Quốc giúp làn da trở nên trắng hồng, mềm mịn.

Làn da mịn màng, căng mướt tựa làn sương của phụ nữ Hàn Quốc luôn là niềm ao ước của hầu hết phái đẹp. Để sở hữu được điều này, bạn nhất định phải ghi nhớ 3 bí quyết chăm sóc da sau đây và tuân thủ theo mỗi ngày. Bí quyết chăm sóc da của phụ nữ Hàn Trên thực tế, bí quyết chăm sóc da của phái đẹp Hàn Quốc không quá khó nhằn, chỉ cần dành ít thời gian tham khảo, bạn có thể dễ dàng áp dụng được ngay.

Thêm tinh dầu vào kem dưỡng Đối với những cô nàng sở hữu da dầu, lỗ chân lông dễ kích ứng, việc sử dụng kem theo nhiều lớp thật sự không hề tốt. Để tránh gây ra các tổn thương, hãy học theo "tuyệt chiêu" của phụ nữ Hàn là thêm tinh dầu vào kem dưỡng thông thường. Phương pháp này sẽ kích ẩm, duy trì vẻ mềm mại, mịn màng của làn da. Trộn thêm tinh dầu tự nhiên vào kem dưỡng sẽ giúp làn da tăng cường độ ẩm, ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời - Ảnh: Internet Sử dụng kem dưỡng dạng đặc mỗi ngày 2 lần Độ ẩm là nguồn năng lượng của làn da, đặc biệt là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, hanh khô. Nếu để mất độ ẩm, da sẽ dễ bị oxy hóa, nứt nẻ, bong tróc và nhanh lão hóa hơn rất nhiều lần.

Sớm nhận biết được điều này, phụ nữ Hàn Quốc dường như luôn tìm cách cung cấp thật nhiều độ ẩm cho da bằng cách sử dụng kem dưỡng ẩm 2 lần mỗi ngày, xịt khoáng và uống thật nhiều nước. Trong đó, kem dưỡng ẩm là thứ hết sức quan trọng bởi nó có khả năng cung cấp và duy trì độ ẩm trên da trong suốt thời gian dài. Nhờ đó, làn da sẽ mềm mại và căng mướt như sương. Thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày là bí quyết chăm sóc giúp da của phụ nữ Hàn trông căng mướt, mềm mại - Ảnh: Internet Tẩy da chết đều đặn mỗi tuần Nếu không tẩy tế bào chết, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như mụn trứng cá, mụn cám, đen sạm... Quá trình tẩy tế bào chết sẽ góp phần loại bỏ lượng bã nhờn, bụi bẩn từ sâu trong lỗ chân lông giúp làn da khỏe mạnh. Thói quen này nếu được duy trì đều đặn mỗi tuần còn góp phần tăng cường sản sinh tế bào mới giúp làn da tươi trẻ, trắng hồng. Tẩy tế bào chết đều đặn mỗi tuần giúp da căng mịn như em bé - Ảnh: Internet Hãy nhớ thực hiện 3 bí quyết chăm sóc da trên từ phụ nữ Hàn Quốc, bạn sẽ ngạc nhiên với hiệu quả đạt được chỉ sau 1 tuần.

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