Mỗi buổi sáng, sau khi ngủ dậy khoảng 10 phút chị em nên uống 1 ly mật ong pha với nước ấm. Để cung cấp dưỡng chất cho da và thanh lọc dạ dày, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, hấp thu các chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và đẹp mịn màng.

Để có một làn da đẹp sau khi sinh không khó, chỉ cần các chị em luôn cung cấp đầy đủ nước cho da, dưỡng da theo quy trình, thường xuyên dưỡng ẩm, đắp mặt nạ bổ sung dưỡng chất và massage cho da 5 phút mỗi ngày.

Bên cạnh đó, các chị em cũng nên kết hợp thực hiện các mẹo làm đẹp nhỏ dưới đây:

Đây là cách làm đẹp da mặt sau khi sinh đơn giản và dễ thực hiện nhất, để lấy đi lớp dầu và bụi bẩn bám dính trên da, giúp lỗ chân lông thông thoáng và không nổi mụn. Nên các chị em cần chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với tính chất của da.

Da dầu nên chọn loại sữa rửa mặt có tính kiểm soát lượng dầu tiết ra và điều tiết được sự sản xuất tuyến bã nhờn. Bạn có thể chọn loại sữa rửa mặt tinh chất bạc hà hoặc trà xanh vì có tính chất diệt khuẩn, kháng khuẩn cao và kiểm soát dầu cực kì hiệu quả.

Da khô nên chọn những loại sữa rửa mặt có độ ẩm cao, tăng sự đàn hồi. Bạn có thể chọn dòng sữa rửa mặt có tinh chất nha đam, nghệ, tinh dầu oliu… chứa thành phần vitamin E, A, C… để nuôi dưỡng giúp da mềm mịn và không lo khô da. Đồng thời, nhanh chóng làm lành các tổn thương do cháy nắng, da đều màu và sáng hơn.

Tẩy tế bào chết – Cách làm đẹp da mặt sau khi sinh giúp da luôn khô thoáng và sạch sẽ

Da của chúng ta theo thời gian sẽ già cỗi, hình thành lớp sừng cứng bên ngoài, da trở nên dày hơn, sần sùi, kém mịn màng và sạm đi. Muốn loại bỏ lớp sừng này, chị em cần tẩy tế bào chết giúp lỗ chân lông được thông thoáng, mang lại làn da mịn màng, trắng sáng.

Để đảm bảo làn da luôn được khỏe mạnh, chị em chỉ nên tẩy tế bào chết từ 1- 2 lần/tuần là đủ. Nếu làn da bạn quá mỏng, chỉ nên tẩy tế bào chết 1 lần/1 tuần, để không bị bào mòn da, không làm mất đi lớp sừng mỏng bảo vệ da tự nhiên.

Cách làm đẹp da mặt sau khi sinh bằng đắp mặt nạ từ thiên nhiên

Sau khi tẩy tế bào chết các chị em nên thực hiện cách đắp mặt nạ sau khi sinh từ thiên nhiên ngay sau đó, để các dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu vào da, nuôi dưỡng từ sâu bên trong, giúp da trắng sáng, mịn màng hơn.

Các chị em có thể sử dụng một số loại mặt nạ sau đây để làm đẹp cho da.

Mặt nạ mật ong, cà chua và chanh

Một ong, cà chua và chanh chứa nhiều vitamin A, C, E… cùng chất chống oxy hóa cao, cung cấp nuôi dưỡng và bảo vệ da hiệu quả. Đặc biệt, trong cà chua có chất Lycopen giúp bảo vệ da chống lại các tác động từ tia cực tím của ánh nắng mặt trời rất tốt, không làm da bị sạm và xỉn màu.

Mặt nạ nghệ và mật ong

Đây cũng là loại mặt nạ chứa nhiều dưỡng chất, chất kháng khuẩn cao, giúp da không bị mụn tấn công, đồng thời làm cấu trúc da săn chắc, có độ đàn hồi tốt hơn.

Cả 2 cách trên thực hiện như sau:

Bước 1: Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, pha theo tỉ lệ 1:1:1.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

Bước 3: Thư giãn 20 phút và rửa sạch bằng nước mát.

Cứ kiên trì thực hiện các cách làm đẹp da mặt sau khi sinh này từ 2- 3 lần/tuần, chị em sẽ cảm nhận được sự thay đổi, làn da đẹp, săn chắc và mịn màng hơn rất nhiều đấy.