Mật ong là nguyên liệu quý được thiên nhiên ban tặng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp da hiệu quả. Mật ong vàng ươm chứa nhiều vitamin B, C và các khoáng chất có lợi cho làn da, nâng cao sức đề kháng, trị viêm, trị mụn, làm trắng da và dưỡng da sáng hồng.

Ngoài cách làm đẹp da mặt bằng mật ong nguyên chất, bạn có thể kết hợp mật ong với các nguyên liệu khác như: chanh, sữa chua, trứng gà… tạo thành hỗn hợp mặt nạ dưỡng da hiệu quả, làm tăng dụng làm đẹp da nhanh hơn.

Để da mịn màng, đẹp tự nhiên không tỳ vết, hàng ngày trước khi đi ngủ bạn nên thoa mật ong lên da mặt, nằm thư giãn khoảng 20 - 30 phút, các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da rồi rửa sạch bằng nước mát.

Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong, chanh và cà chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 thìa mật ong.

1 thìa sinh tố cà chua.

1 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch cà chua và nghiền nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều 1 thìa cà chua, 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 3: Rửa mặt bằng sữa rửa mặt để làm sạch bụi bẩn và các chất nhờn bám dính trên da.

Bước 4: Thoa đều hỗn hợp lên mặt để các dưỡng chất thấm đều vào da.

Bước 5: Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Cách này thực hiện đơn giản, chỉ cần kiên trì sử dụng từ 2-3 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất, làn da như được “lột xác” hoàn toàn, đẹp lên trông thấy.

Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong và trứng gà

Nếu bạn muốn có làn da đẹp như da em bé thì hãy sử dụng cách này ngay nhé. Bởi vì ngoài những dưỡng chất tốt có trong mật ong, trứng gà còn giàu protein và độ ẩm dồi dào dưỡng da đẹp lên, căng mịn và hồng hào nhanh chóng.

Nguyên liều cần có:

Mật ong.

Trứng gà.

Cách thực hiện:

Bạn lấy 1 lòng trắng trứng gà trộn đều với 2 thìa mật ong thành hỗn hợp sền sệt, thoa đều lên khắp da mặt và giữ nguyên trong vòng 30 phút. Sau khi lớp mặt nạ khô rồi rửa sạch với nước mát.

Cách này thực hiện đều đặn trong vòng 1 tuần, bạn đã có thể thấy da mình mịn màng và đẹp như da em bé rồi. Vì vậy, còn ngần ngại gì mà các chị em không thực hiện ngay cách này.

Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong và sữa chua

Nguyên liệu cần có:

2 thìa mật ong nguyên chất.

2 thìa sữa chua.

Cách làm như sau:

Bước 1: Đầu tiên lấy 2 thìa cà phê mật ong với 2 thìa sữa chua trộn đều.

Bước 2: Đắp hỗn hợp lên mặt trong khoảng 30 phút.

Bước 3: Sau đó, rửa sạch mặt với nước.

Sự kết hợp của mật ong và sữa chua sẽ giúp làn da khôi phục lại sự cân bằng, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu để da sáng tự nhiên, khỏe mạnh từ sâu bên trong và ngăn ngừa lão hóa.

Ngoài những cách làm đẹp da ở trên, bạn cũng nên uống nước mật ong với nước ấm hàng ngày sẽ rất tốt cho làn da và sức khỏe giúp chị em đẹp tự nhiên không cần son phấn.