Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong giúp chị em luôn tự tin xinh tươi mỗi ngày

Chăm sóc da 03/08/2017 09:38

Vào mùa hè da dễ bị đen sạm, xỉn màu và thiếu sức sống, khiến bạn không tự tin trong những bữa tiệc hay các cuộc dạo chơi ngoài phố. Thay vì lên mạng săn lùng các loại kem đắt tiền, tốn nhiều thời gian thì bạn hãy áp dụng ngay các cách làm đẹp da mặt bằng mật ong vừa cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết và độ ẩm dồi dào để da khỏe mạnh, trắng hồng, đẹp rạng rỡ như mong muốn trong thời gian ngắn nhất.

Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong nguyên chất

Mật ong là nguyên liệu quý được thiên nhiên ban tặng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏelàm đẹp da hiệu quả. Mật ong vàng ươm chứa nhiều vitamin B, C và các khoáng chất có lợi cho làn da, nâng cao sức đề kháng, trị viêm, trị mụn, làm trắng da và dưỡng da sáng hồng.

Cách <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-da-mat.topic'>làm đẹp da mặt</a> bằng mật ong nguyên chất.
Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong nguyên chất. Ảnh internet

 

Để da mịn màng, đẹp tự nhiên không tỳ vết, hàng ngày trước khi đi ngủ bạn nên thoa mật ong lên da mặt, nằm thư giãn khoảng 20 - 30 phút, các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da rồi rửa sạch bằng nước mát.

Ngoài cách làm đẹp da mặt bằng mật ong nguyên chất, bạn có thể kết hợp mật ong với các nguyên liệu khác như: chanh, sữa chua, trứng gà… tạo thành hỗn hợp mặt nạ dưỡng da hiệu quả, làm tăng dụng làm đẹp da nhanh hơn.

Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong, chanh và cà chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 thìa mật ong.
  • 1 thìa sinh tố cà chua.
  • 1 thìa nước cốt chanh.

Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong, chanh và cà chua
Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong, chanh và cà chua. Ảnh internet

 

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch cà chua và nghiền nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều 1 thìa cà chua, 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 3: Rửa mặt bằng sữa rửa mặt để làm sạch bụi bẩn và các chất nhờn bám dính trên da.

Bước 4: Thoa đều hỗn hợp lên mặt để các dưỡng chất thấm đều vào da.

Bước 5: Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Cách này thực hiện đơn giản, chỉ cần kiên trì sử dụng từ 2-3 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất, làn da như được “lột xác” hoàn toàn, đẹp lên trông thấy.

Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong và trứng gà

Nếu bạn muốn có làn da đẹp như da em bé thì hãy sử dụng cách này ngay nhé. Bởi vì ngoài những dưỡng chất tốt có trong mật ong, trứng gà còn giàu protein và độ ẩm dồi dào dưỡng da đẹp lên, căng mịn và hồng hào nhanh chóng.

Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong và trứng gà
Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong và trứng gà. Ảnh internet

 

Nguyên liều cần có:

  • Mật ong.
  • Trứng gà.

Cách thực hiện:

Bạn lấy 1 lòng trắng trứng gà trộn đều với 2 thìa mật ong thành hỗn hợp sền sệt, thoa đều lên khắp da mặt và giữ nguyên trong vòng 30 phút. Sau khi lớp mặt nạ khô rồi rửa sạch với nước mát.

Cách này thực hiện đều đặn trong vòng 1 tuần, bạn đã có thể thấy da mình mịn màng và đẹp như da em bé rồi. Vì vậy, còn ngần ngại gì mà các chị em không thực hiện ngay cách này.

Cách làm đẹp da mặt bằng mật ong và sữa chua

Mật ong và sữa chua - 2 nguyên liệu làm đẹp da hoàn hảo
Mật ong và sữa chua - 2 nguyên liệu làm đẹp da hoàn hảo. Ảnh internet

 

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa mật ong nguyên chất.
  • 2 thìa sữa chua.

Cách làm như sau:

Bước 1: Đầu tiên lấy 2 thìa cà phê mật ong với 2 thìa sữa chua trộn đều.

Bước 2: Đắp hỗn hợp lên mặt trong khoảng 30 phút.

Bước 3: Sau đó, rửa sạch mặt với nước.

Sự kết hợp của mật ong và sữa chua sẽ giúp làn da khôi phục lại sự cân bằng, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu để da sáng tự nhiên, khỏe mạnh từ sâu bên trong và ngăn ngừa lão hóa.

Ngoài những cách làm đẹp da ở trên, bạn cũng nên uống nước mật ong với nước ấm hàng ngày sẽ rất tốt cho làn da và sức khỏe giúp chị em đẹp tự nhiên không cần son phấn.

Hé lộ cách làm đẹp da mặt tại nhà cực kì hiệu quả

Hé lộ cách làm đẹp da mặt tại nhà cực kì hiệu quả

Môi trường bụi bẩn, chất độc… sẽ làm cho làn da của bạn diễn ra quá trình lão hóa sớm. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thời gian đi đến các spa hay thẩm mỹ viện để chăm sóc thay vào đó hàng ngày hãy áp dụng cách làm đẹp da mặt tại nhà từ các nguyên liệu thiên nhiên, vừa an toàn và mang lại kết quả như mong muốn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp da mặt làm đẹp da làm đẹp với mật ong

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 0 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 0 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ