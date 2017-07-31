Hé lộ cách làm đẹp da mặt tại nhà cực kì hiệu quả

Da mặt rất nhạy cảm, dễ bị tắc nghẽn lỗ chân lông và sinh mụn khi thường xuyên tiếp xúc với môi trường khói bụi mà không được chăm sóc kĩ lưỡng. Những nguyên nhân này cũng khiến cho bề mặt da bị thô ráp, sần sùi không còn vẻ trắng sáng tự nhiên, đồng thời xuất hiện nhiều đốm đen, tàn nhang hơn.

Bạn có biết?

Muốn nhanh chóng khắc phục các hiện tượng này, biện pháp tốt nhất, hàng ngày bạn dành ra một chút thời gian để chăm sóc da , một tuần nên tẩy tế bào chết 1 lần để làm thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ các sắc tố đen sạm, nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp tự nhiên. Do đó, không có lý do gì để bạn không áp dụng những cách làm đẹp da mặt tại nhà dưới đây.

Bột đậu xanh và sữa tươi là 2 nguyên liệu làm đẹp rẻ tiền, nhưng mang lại hiệu quả miễn chê. Trong đó, bột đậu xanh có công dụng tẩy sạch tế bào chết làm sạch lỗ chân lông, đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng nuôi dưỡng tốt cho sự phát triển và tái tạo cấu trúc của da. Còn sữa tươi có tác dụng loại bỏ các sắc tố melamin nhanh chóng mang lại vẻ đẹp rạng rỡ cho làn da.

Nguyên liệu:

2 thìa bột đậu xanh.

Nửa chén sữa tươi không đường.

Nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn 2 nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên vào với nhau thành hỗn hợp bột nhão.

Bước 2: Cho thêm 1 hoặc 2 giọt chanh vào hỗn hợp để tăng cường khả năng làm trắng da.

Bước 3: Sau khi rửa sạch da mặt, bạn thoa đều hỗn hợp lên và massage nhẹ nhàng.

Bước 4: Nằm thư giãn khoảng 15 phút, sau đó rửa mặt sạch sẽ và lau khô. Bạn sẽ cảm thấy da của mình mịn hơn, sáng hơn.

Bạn cứ kiên trì cách này 2 – 3 lần/tuần để đạt hiệu quả làm đẹp da tốt nhất.

Cách làm đẹp da mặt tại nhà bằng nước chanh và sữa chua

Đây là cách làm đẹp da mặt tại nhà có tác dụng làm trắng cực mạnh nhờ vào lượng axit Citric và axit lactic có trong chanh và sữa chua. Những chất này cũng giúp tẩy sạch tế bào chết và đánh bật vi khuẩn, chất bã nhờn ra khỏi lỗ chân lông, mang lại vẻ đẹp rạng rỡ cho làn da.

Nguyên liệu cần có:

½ hộp sữa chua.

1 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn cho ½ hộp sữa chua trộn đều với 1 thìa nước cốt chanh.

Bước 2: Rửa sạch da mặt bằng nước ấm, sau đó thoa hỗn hợp lên.

Bước 3: Sau 15 phút rửa sạch bằng nước ấm để làm se khít lỗ chân lông.

Lưu ý: Cách này bạn nên thực hiện 2 – 3 lần/tuần, thời điểm thực hiện lý tưởng là vào ban đêm để tránh tác động của ánh nắng làm đen da.

Cách làm đẹp da mặt tại nhà bằng mật ong và bột nghệ

Bột nghệ và mật ong có tác dụng vô cùng hiệu quả để dưỡng da, tẩy tế bào chết cùng hắc tố da. Đồng thời cung cấp độ ẩm nhất định và trực tiếp để tăng độ đàn hồi giúp da đẹp lên trông thấy.

Nguyên liệu cần có:

1 thìa mật ong.

½ thìa bột nghệ.

3 thìa nước hoa hồng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt để lấy đi các chất bụi bẩn bám dính trên da.

Bước 3: Thoa hỗn hợp trực tiếp lên da và massage theo hình xoắn ốc để các dưỡng chất nhanh chóng thẩm thấu vào da.

Bước 4: Rửa sạch lại bằng nước ấm, sau đó rửa lại một lần nữa bằng nước mát để làm se khít lỗ chân lông.

Cứ kiên trì thực hiện 2 – 3 lần/tuần sẽ thấy hiệu quả cải thiện của làn da.

Với những cách làm đẹp da mặt tại nhà ở trên sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí chăm sóc da. Đồng thời, giúp bạn nhanh chóng xóa bỏ nỗi tự tin về làn da xấu để sở hữu làn da đẹp, mịn màng và tươi trẻ như mong muốn.