Hướng dẫn thực hiện cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua đơn giản tại nhà

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua chứa rất nhiều dưỡng chất và vitamin cần thiết cho da và cơ thể như vitamin A, C, E... để nuôi dưỡng da từ bên trong, sáng khỏe và đẹp mịn màng hơn.

Đặc biệt, trong sữa chua chứa axit lactic để làm mềm da, căng mịn và se khít lỗ chân lông, chống lại các vi khuẩn gây mụn, viêm da...

Sữa chua cũng có tác dụng rất tốt đối với những người mắc bệnh táo bón. Lợi khuẩn sống trong sữa chua rất tốt cho quá trình tiêu hóa đây là một loại enzyme gọi là lactase có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm triệu chứng của bệnh tiêu chảy, đầy hơi, táo bón...

Các cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua

Có nhiều cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua để bạn có thể thay đổi liên tục và phong phú hơn trong quá trình chăm sóc da.

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và nha đam

Nguyên liệu:

Sữa chua.

Nha đam.

Dầu oliu.

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy gel nha đam và sữa chua cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Cho thêm dầu oliu vào để làm giảm cảm giác đau rát của vùng ra bị cháy nắng.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên mặt và để khoảng 20 phút.

Bước 4: Rửa sạch bằng nước mát.

Hỗn hợp này chứa nhiều dinh dưỡng giúp làn da trắng sáng khỏe mạnh, mờ các vết thâm, mờ nám nhanh chóng.

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và dưa leo

Đây là cách làm đẹp trắng da hoàn hảo tự nhiên và dễ thực hiện tại nhà, nhanh chóng mang lại cho bạn gái làn da đẹp.

Nguyên liệu cần có:

Dưa leo.

Sữa chua.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch dưa leo và nghiền nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều với sữa chua thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 3: Đắp hỗn hợp này lên và để trong 15 phút.

Cách này thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và bột nghệ

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua, bột nghệ mát và dịu nhẹ, những tinh chất tự nhiên giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh, từ từ làm trắng da hiệu quả, làm mờ các vết thâm nám nhanh chóng.

1 chén sữa chua lạnh.

2 muỗng canh mật ong.

2 muỗng cà phê tinh bột nghệ.

Cách làm:

Bước 1: Cho sữa chua, mật ong và bột nghệ đã chuẩn bị vào trộn thành hỗn hợp đặc sệt.

Bước 2: Cho hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 15 phút sau lấy ra dùng.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên mặt, để khoảng 15 phút sau rửa sạch bằng nước mát.

Da trở nên mềm mại và giàu sức sống nhanh chóng nếu như bạn thực hiện thường xuyên.

Lưu ý:

Khi thực hiện các cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua trước khi ra ngoài đều phải bôi kem chống nắng, bịt khẩu trang và mặc quần áo dài để bảo vệ da tránh những tác động của ánh nắng mặt trời.

Đây là những phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên nên cho tác dụng từ từ. Vì vậy, bạn cần phải kiên trì thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất. Tuyệt đối không được bỏ cuộc để có được kết quả cải thiện như mong muốn.

Thực hiện theo đúng chỉ dẫn trên, không nên quá lạm dụng, tăng lần thực hiện dễ làm bào mòn da.

Với những thông tin từ bài viết chia sẻ, bạn thấy làm đẹp thật dễ dàng đúng không. Chúc các bạn thành công!