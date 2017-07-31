Hướng dẫn thực hiện cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua đơn giản tại nhà

Chăm sóc da 31/07/2017 15:06

Hiện nay, cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua không còn xa lạ đối với các chị em. Cách này có nhiều công dụng làm đẹp cho da như ngăn chặn tình trạng oxy hóa, chống khô, bị sừng hóa, trị nám và vết thâm...

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua giúp da đẹp không tì vết

 

Cách <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-da.topic'><a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8'>làm đẹp</a> da</a> mặt bằng sữa chua giúp da đẹp không tì vết
Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua giúp da đẹp không tì vết. Ảnh internet

 

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua chứa rất nhiều dưỡng chất và vitamin cần thiết cho da và cơ thể như vitamin A, C, E... để nuôi dưỡng da từ bên trong, sáng khỏe và đẹp mịn màng hơn.

Đặc biệt, trong sữa chua chứa axit lactic để làm mềm da, căng mịn và se khít lỗ chân lông, chống lại các vi khuẩn gây mụn, viêm da...

Sữa chua cũng có tác dụng rất tốt đối với những người mắc bệnh táo bón. Lợi khuẩn sống trong sữa chua rất tốt cho quá trình tiêu hóa đây là một loại enzyme gọi là lactase có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm triệu chứng của bệnh tiêu chảy, đầy hơi, táo bón...

Các cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua

Có nhiều cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua để bạn có thể thay đổi liên tục và phong phú hơn trong quá trình chăm sóc da.

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và nha đam

 

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và nha đam
Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và nha đam. Ảnh internet

 

Nguyên liệu:

  • Sữa chua.
  • Nha đam.
  • Dầu oliu.

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy gel nha đam và sữa chua cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Cho thêm dầu oliu vào để làm giảm cảm giác đau rát của vùng ra bị cháy nắng.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên mặt và để khoảng 20 phút.

Bước 4: Rửa sạch bằng nước mát.

Hỗn hợp này chứa nhiều dinh dưỡng giúp làn da trắng sáng khỏe mạnh, mờ các vết thâm, mờ nám nhanh chóng.

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và dưa leo

 

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và dưa leo
Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và dưa leo. Ảnh internet

 

Đây là cách làm đẹp trắng da hoàn hảo tự nhiên và dễ thực hiện tại nhà, nhanh chóng mang lại cho bạn gái làn da đẹp.

Nguyên liệu cần có:

  • Dưa leo.
  • Sữa chua.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch dưa leo và nghiền nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều với sữa chua thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 3: Đắp hỗn hợp này lên và để trong 15 phút.

Cách này thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và bột nghệ

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và bột nghệ
Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và bột nghệ. Ảnh internet

 

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua, bột nghệ mát và dịu nhẹ, những tinh chất tự nhiên giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh, từ từ làm trắng da hiệu quả, làm mờ các vết thâm nám nhanh chóng.

  • 1 chén sữa chua lạnh.
  • 2 muỗng canh mật ong.
  • 2 muỗng cà phê tinh bột nghệ.

Cách làm:

Bước 1: Cho sữa chua, mật ong và bột nghệ đã chuẩn bị vào trộn thành hỗn hợp đặc sệt.

Bước 2: Cho hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 15 phút sau lấy ra dùng.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên mặt, để khoảng 15 phút sau rửa sạch bằng nước mát.

Da trở nên mềm mại và giàu sức sống nhanh chóng nếu như bạn thực hiện thường xuyên.

Lưu ý:

  • Khi thực hiện các cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua trước khi ra ngoài đều phải bôi kem chống nắng, bịt khẩu trang và mặc quần áo dài để bảo vệ da tránh những tác động của ánh nắng mặt trời.
  • Đây là những phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên nên cho tác dụng từ từ. Vì vậy, bạn cần phải kiên trì thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất. Tuyệt đối không được bỏ cuộc để có được kết quả cải thiện như mong muốn.
  • Thực hiện theo đúng chỉ dẫn trên, không nên quá lạm dụng, tăng lần thực hiện dễ làm bào mòn da.

Với những thông tin từ bài viết chia sẻ, bạn thấy làm đẹp thật dễ dàng đúng không. Chúc các bạn thành công!

Điểm danh các cách làm đẹp da tại nhà giúp làn da trẻ hơn cả chục tuổi

Điểm danh các cách làm đẹp da tại nhà giúp làn da trẻ hơn cả chục tuổi

Thay vì phải mua các loại mỹ phẩm với giá đắt đỏ hoặc đến spa chăm sóc da thì bạn hãy sử dụng các cách làm đẹp da tại nhà dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp da làm đẹp da mặt

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 9 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 9 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ