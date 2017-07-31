Cách làm đẹp da bằng dầu oliu tại nhà “khắc phục” các điểm xấu của da

Bên cạnh tinh bột nghệ, nha đam, mật ong... thì dầu oliu cũng được xem là “thần dược” làm đẹp da từ thiên nhiên, chứa nhiều dưỡng chất cho da. Trong dầu oliu chứa nhiều vitamin A, E... chất chống oxy hóa để ngăn ngừa lão hóa. Đồng thời, cũng chứa một lượng độ ẩm nhất định để bổ sung cho da, tăng độ đàn hồi. Ngoài ra, dầu oliu còn có nhiều công dụng làm đẹp khác như:

Chính vì vậy, ngoài công dụng hữu ích trong việc chế biến thức ăn thì không thể phủ nhận các hiệu quả làm đẹp da tích cực của dầu oliu. Nên các chị em hãy tận dụng dầu oliu để làm đẹp da hàng ngày cho mình nhé!

Điểm tên các cách làm đẹp da bằng dầu oliu

Sau đây là những cách làm đẹp da bằng dầu oliu an toàn và hiệu quả cao, chị em có thể thực hiện ngay tại nhà mà không cần tốn nhiều chi phí để đi đến spa hay thẩm mỹ việc chăm sóc da nhé!

Dưỡng da ban đêm bằng dầu oliu nguyên chất

Dầu oilu cũng được xem là một loại kem dưỡng da từ thiên nhiên giúp “tái sinh” làn da hiệu quả. Trong dầu oliu chứa rất nhiều axit béo omega và vitamin E, K, tạo nên công thức siêu dưỡng ẩm và chống lão hóa cho da khô.

Hàng ngày, trước khi đi ngủ, bạn hãy thoa dầu liu lên mặt và để qua đêm, sáng mai rửa lại bằng nước mát. Bạn sẽ thấy sự thay đổi của làn da trở nên tươi tắn, trẻ trung và mịn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, có thể nói dùng dầu oliu dưỡng da không thua kém bất kì loại kem dưỡng da tiền triện nào trên thị trường.

Cách làm đẹp da bằng dầu oliu và giấm

Cách này là sự kết hợp khoa học giữa tính axit nhẹ của giấm chống lại sự đổi màu da và vi khuẩn gây hại với chất chống oxy hóa ngăn chặn sự phá hủy tế bào từ dầu oliu.

Nên hỗn hợp này có công dụng đẩy lùi dấu hiệu lão hóa, làm cho làn da của bạn tràn đầy sức sống và trẻ hơn so với tuổi thật, đồng thời dưỡng ẩm và làm mềm da khô, đặc biệt là không gây tác dụng phụ đối với da.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa giấm.

1 thìa dầu olive.

Hướng dẫn thực hiên:

Trộn 2 nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, rửa mặt thật sạch rồi thoa lên mặt và để qua đêm. Đến sáng thức dậy, bạn rửa sạch bằng nước ấm và rửa lại bằng nước lạnh một lần nữa để làm se khít lỗ chân lông

Hy vọng từ những thông tin trên đã giúp các chị em hiểu rằng “làm đẹp không khó” nếu như luôn kiên trì thực hiện cách làm đẹp da bằng dầu oliu thường xuyên. Chúc các chị em sớm thành công với cách làm đẹp trên nhé!