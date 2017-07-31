Không phải tự nhiên mà các chị em lại lựa chọn cách làm đẹp da mặt bằng khoai tây để chăm sóc và bảo vệ da hàng ngày. Cách này chứa nhiều dưỡng tốt, bổ sung cho da như cellulose, vitamin B1, B2, phốt pho… tái tạo cấu trúc da thêm bền vững, làm chậm quá trình lão hóa xảy ra.

Riêng khoai tây luộc chín còn có hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa khá cao, đây là 2 thành phần giúp da trắng sáng và mịn màng. Do đó, bạn nên sử dụng các loại mặt nạ làm đẹp từ khoai tây để tăng cường độ ẩm cho làn da mất nước và cân bằng độ ẩm cho làn da dầu. Đây chính là mẹo đơn giản để làm giảm các dấu hiệu lão trên da như nếp nhăn, nám, tàn nhang…

Tuy nhiên, nếu bạn không biết sử dụng cách làm đẹp da mặt bằng khoai tây đúng cách cũng sẽ gây ra một số dị ứng như: nổi mụn, nổi ngứa, da sần sùi do bị bít lỗ chân lông… Nên các chị em hãy tham khảo cách làm đẹp da mặt bằng khoai tây dưới đây nhé!

Cách làm đẹp da mặt bằng khoai tây hiệu quả

Trong số các cách làm đẹp từ thiên nhiên thì cách làm đẹp da mặt bằng khoai tây kết hợp vời sữa chua được nhiều chị em ưu tiên lựa chọn hơn cả. Vì cách này dễ thực hiện, tiết kiệm, phù hợp với nhiều làn da mà mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng.

Sữa chua chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng như vitamin A, D, E… và các khoáng chất khác giúp làm sạch tự nhiên, giúp da mềm mại, làm trắng, ngăn ngừa mụn, “thổi bay” các vết thâm. Vì vậy, cách này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa chua và khoai tây, là bí quyết nhỏ để bạn cải thiện làn da nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

1 củ khoai tây luộc chín.

1 hũ sữa chua không đường.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn lột vỏ khoai tây, cắt thành từng khúc nhỏ và tán nhuyễn.

Bước 2: Cho một lượng sữa chua vừa đủ vào trộn đều thành hỗn hợp sánh mịn.

Sau khi thu được hỗn hợp làm đẹp từ sữa chua và khoai tây thì bạn rửa mặt để loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn bám dính trên da, rồi thoa hỗn hợp này lên da. Tiếp theo, bạn dùng tay massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào da một cách tốt nhất. Sau khoảng thời gian từ 15 – 20 phút, bạn rửa sạch bằng nước mát và lau khô, thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm. Kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng, khỏe mạnh hơn.

Lưu ý:

Khi thực hiện cách làm trắng da mặt bằng khoai tây, để tránh xảy ra hiện tượng bào mòn da, chị em nên thực hiện theo đúng hướng dẫn trên, không thực hiện quá 2 – 3 lần/tuần.

Mỗi lần thoa hỗn hợp lên da, không được để quá 30 phút, đặc biệt là không để qua đêm, làm bít tắc lỗ chân lông, đây là nguyên nhân trực tiếp sinh ra mụn.

Bạn nên bôi kem trước 30 phút khi ra ngoài, đồng thời, mặc quần áo dài, bịt khẩu trang để bảo vệ làn da tránh những tác động tia UV của ánh nắng mặt trời.