Truy tìm loại thức uống giảm cân trước khi ngủ “thần tốc” cho phái đẹp

Uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ không những giúp bạn ngủ ngon giấc mà còn có tác dụng giảm cân nhanh chóng. Bởi vì, trong khi ngủ sữa có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường, thức ăn được tiêu hóa dễ dàng. Đồng thời, cơ thể diễn ra quá trình đốt cháy mỡ thừa liên tục để giảm cân hiệu quả

Nước hoa quả – Thức uống giảm cân trước khi ngủ “1 mũi tên trúng 2 đích”

Một trong những loại thức uống giảm cân trước khi ngủ không thể không kể tên đó là nước ép hoa quả. Loại nước này có công dụng đốt cháy chất béo và mỡ thừa một cách tốt nhất. Đồng thời, điều tiết insulin tiết ra vào ban đêm, giảm cảm giác thèm ăn để nạp ít năng lượng đầu vào, giúp quá trình giảm cân thành công. Chính vì vậy, loại nước uống này uống 1 mà trúng 2, vừa giúp đốt cháy mỡ thừa lại còn giảm được cảm giác thèm ăn một cách không ngờ.

Trà hoa cúc – Thức uống giảm cân trước khi ngủ giúp tinh thần thư thái

Trà hoa cúc cũng được xem là “thần dược” giúp bạn giảm cân ầm ầm lại còn nâng cao sức khỏe tổng thể, tinh thần luôn thư thái và minh mẫn hơn.

Uống trà hoa cúc trước khi ngủ sẽ làm tăng lượng glycine để thư giãn thần kinh. Do đó, loại trà này được xem như một loại thuốc an thần nhẹ, tự nhiên và an toàn. Đồng thời, trà hoa cúc cũng làm tăng nhiệt độ cơ thể, sinh nhiệt để đốt cháy mỡ thừa, kiểm soát lượng glucozo để giảm cân nhanh chóng.

Nước đậu đen rang – Thức uống giảm cân trước khi ngủ có hiệu quả miễn chê

Đậu đen rang là thức uống giảm béo hết sức thơm ngon, chứa rất nhiều tryptophan (một amino axit quan trọng nhưng cơ thể không tự sản xuất được) giúp tăng chất lượng giấc ngủ để cơ thể khỏe mạnh, tăng cường quá trình chuyển hóa năng lượng để đốt cháy chất béo, mỡ thừa của cơ thể giúp giảm cân nhanh chóng và an toàn nhất.

Ngoài những loại thức uống trên, bạn có thể uống nước ép chanh hoặc nước ép bưởi, đây cũng là 2 loại thức uống giảm cân trước khi ngủ được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến áp dụng. Bởi vì, chúng rất giàu vitamin A, E, C... các loại vitamin này tham gia vào hầu hết các hoạt động của cơ thể, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, đào thải độc tố ra ngoài, để giảm thiểu nguy cơ tích tụ mỡ ở vùng bụng, bắp tay và chân. Hơn nữa, đây cũng là những nguồn dưỡng chất giúp làm đẹp da mịn màng và khỏe mạnh, hạn chế bị ảnh hưởng bởi các tác động tia UV của ánh nắng mặt trời.

Hàng ngày, bạn chỉ cần kiên trì uống một ly các loại thức uống trên trước khi đi ngủ khoảng 15 phút. Đồng thời kết hợp luyện tập nhẹ nhàng với các bài tập erobic hoặc Yoga, chắc chắn rằng chỉ sau khoảng thời gian 2 – 3 tháng, cân nặng của bạn sẽ có sự thay đổi đáng kể, loại bỏ được các “núi thịt”, giúp bạn di chuyển nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn.