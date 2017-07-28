Hé lộ cách làm đẹp da bằng mật ong nhanh chóng trong thời gian cực ngắn

Chăm sóc da 28/07/2017 10:34

Cách làm đẹp da bằng mật ong chứa nhiều dưỡng chất tốt, nuôi dưỡng và phục hồi để làn da “lột xác” hoàn toàn. Hiện cách này đang được nhiều chị em yêu thích, vừa tiết kiệm, an toàn lại cho hiệu quả như mong muốn.

Cách làm đẹp da bằng mật ong giúp da đẹp đến bất ngờ

Mật ong là nguyên liệu làm đẹp “thân thuộc” với các chị em. Nguyên liệu này có khá nhiều công dụng, đều có thể dùng để chăm sóc da mặt cho đến toàn thân. Đặc biệt, những ai bị mụn, khô thì đây chính là “cứu cánh” cho làn da hiệu quả. Bởi vì, mật ong có tính kháng khuẩn, sát trùng khá cao đồng thời chứa rất nhiều vitamin A, C, E… để nuôi dưỡng da trở nên khỏe đẹp và mịn màng hơn.

Cách làm đẹp da bằng mật ong giúp bạn sở hữu làn da đẹp.
Cách làm đẹp da bằng mật ong giúp bạn sở hữu làn da đẹp. Ảnh internet

 

Bên cạnh đó, mật ong còn bổ sung độ ẩm giúp da luôn căng mịn và có tính đàn hồi cao. Ngoài ra, không thể phủ nhận, mật ong có một tác dụng tuyệt vời đó là làm trắng da một cách an toàn và duy trì kết quả dài lâu, nếu như bạn thường xuyên thực hiện đều đặn hàng tuần. Loại “thần dược” này có chất chống oxy hóa cao và hàm lượng vitamin C dồi dào, 2 thành phần này giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời đồng thời ngăn ngừa quá trình lão hóa xảy ra.

Rửa mặt bằng mật ong giúp làm đẹp da hiệu quả

Hàng ngày, bạn thực hiện cách này 1 lần. Đầu tiên, bạn rửa mặt nhẹ nhàng bằng nước ấm. Sau đó, trộn đều 2 thìa mật ong với 1 chén nước ấm thành hỗn hợp đồng nhất và rửa mặt như bình thường, massage nhẹ nhàng trong 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Sau mỗi lần rửa mặt xong bạn sẽ thấy làn da sạch, thoáng và láng mịn hơn rất nhiều.

Rửa mặt bằng mật ong để làm đẹp da.
Rửa mặt bằng mật ong để làm đẹp da. Ảnh internet

 

Bên cạnh việc rửa mặt, bạn cũng nên uống 1 ly nước chanh ấm pha với mật ong vào buổi sáng sớm, giúp thanh lọc, giải độc cho cơ thể và làn da, góp phần cung cấp các dưỡng chất thiết yếu giúp da đẹp và khỏe từ sâu bên trong.

Đắp mặt nạ - Cách làm đẹp da bằng mật ong trở nên trắng hồng sau thời gian ngắn

Mật ong sẽ nhanh chóng “hô biến” làn da đen sạm, không đều màu trở nên trắng hồng rạng rỡ chỉ trong thời gian ngắn. Nếu như bạn thực hiện theo những chỉ dẫn sau:

Đắp mặt nạ bằng mật ong và chanh tươi

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa mật ong.
  • ½ thìa nước cốt chanh tươi.

Cách thực hiện:

Bạn trộn đều tất các nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, rửa sạch da mặt bằng sữa rửa mặt và thoa hỗn hợp lên, kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất nhanh chóng thẩm thấu để nuôi dưỡng, làm đẹp da hiệu quả. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, bạn sẽ cảm nhận được da có sự thay đổi, trắng và đều màu hơn.

Đắp mặt nạ bằng mật ong và sữa chua không đường

 

Đắp mặt nạ mật ong và sữa chua giúp da trắng lên trông thấy.
Đắp mặt nạ mật ong và sữa chua giúp da trắng lên trông thấy. Ảnh internet

 

Nguyên liệu cần có:

  • 1 thìa mật ong.
  • 2 thìa sữa chua không đường.

Cách thực hiện:

Bạn trộn đều 2 nguyên liệu trên. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt kết hợp massage theo vòng tròn trong 15 phút, cuối cùng rửa sạch bằng nước lạnh. Cứ thực hiện đều đặn 1-2 lần/tuần, chắc chắn làn da của bạn sẽ đẹp lên trông thấy.

Chỉ với những cách làm đẹp da bằng mật ong ở trên sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi nỗi ám ảnh về làn da xấu, xỉn màu, không chút điểm nhấn trong thời gian ngắn. Do đó, thay vì phải tốn nhiều tiền để tìm kiếm các loại kem dưỡng đắt tiền hay đến thẩm mỹ viện chăm sóc da thì bạn hãy thực hiện ngay cách này nhé! Chúc các bạn sớm thành công. 

 

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