Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa “hô biến” làn da trắng hồng rạng rỡ

Đã từ lâu, dầu dừa là nguyên liệu quý được nhiều chị em ưa chuộng để chăm sóc da mặt hàng ngày. Dầu dừa có hơn 50 công dụng trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, chứa nhiều dưỡng chất tốt như vitamin A, E... nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, giúp tái tạo cấu trúc da. Bên cạnh đó, dầu dừa còn chứa chất chống oxy hóa – đây là dưỡng chất cần thiết để đẩy lùi quá trình lão hiệu quả, giảm nếp nhăn, xóa đi những dấu hiệu “tàn phai” của năm tháng.

Đặc biệt, trong dầu dừa cũng chứa chất kháng khuẩn để “diệt trừ” những nốt mụn, ngăn cản chúng không cho trở lại. Tuy nhiên, bên cạnh những công dụng “thần kỳ”, dầu dừa cũng sẽ gây ra một số tác dụng phụ nhỏ nếu như bạn không biết sử dụng đúng cách như: dị ứng, nổi ngứa, nổi mụn... Vì vậy, để tránh những điều này, bạn hãy tham khảo những cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa sau đây nhé!

Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa kết hợp với sữa chua

Dầu dừa và sữa chua là một trong những tips làm đẹp quen thuộc của các chị em. Cách này làm mờ vết thâm, tẩy tế bào chết, cải thiện độ mềm mịn, giúp da trở nên trắng hồng rạng rỡ hơn:

Nguyên liệu chuẩn bị:

2 thìa dầu dừa.

1 thìa sữa chua không đường.

Cách thực hiện:

Bạn trộn đều nguyên liệu đã chuẩn bị thành hỗn hợp mịn, sau đó thoa lên da mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng. Bạn nằm thư giãn khoảng 30 phút. Cuối cùng rửa sạch bằng nước lạnh.

Nếu bạn kiên trì thực hiện đều đặn 3 lần/tuần sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện. Hỗn hợp này tạo ra màng bảo vệ da vững chắc, chống lại các tác động của ánh nắng mặt trời vào những ngày hè oi ả.

Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa kết hợp với lòng trắng trứng và mật ong

Đây là giải pháp hữu hiệu để giải cứu làn da khô, cung cấp đầy đủ độ ẩm để da không bị nứt nẻ, đồng thời tăng tính đàn hồi giúp bạn trông tươi trẻ hơn.

Nguyên liệu cần có:

1 thìa dầu dừa.

1 thìa mật ong.

1 lòng trắng trứng.

Cách thực hiện:

Đầu tiên bạn hãy tách lấy lòng trắng trứng, sau đó cho 1 thìa dầu dừa và 1 thìa mật ong vào trộn đều thành hỗn hợp sánh mịn. Sau khi rửa mặt sạch, bạn thoa hỗn hợp này lên và massage trong vòng 10 phút, rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Cách làm đẹp từ dầu dừa này cung cấp một lượng độ ẩm nhất định và trực tiếp vào da, giúp da mặt căng bóng, mịn màng nhanh chóng. Đặc biệt, trong mật ong còn chứa enzyme tự nhiên có tính khử trùng nhẹ để cuốn đi những bụi bẩn, tế bào chết mang lại cho bạn một làn da săn chắc, mềm mịn.

Bộ ba mật ong, dầu dừa và lòng trắng trứng gà cũng được xem là một loại kem dưỡng tự nhiên để đẩy lùi quá trình lão hóa hiệu quả.

Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa và chanh tươi

Cách này thực hiện khá đơn giản. Bạn chỉ cần trộn hỗn hợp dầu dừa cùng với nước cốt chanh và một ít đường trắng theo tỉ lệ 2:1:1 rồi khuấy tan. Sau đó, thoa hỗn hợp lên da mặt và massage thật nhẹ nhàng theo đường xoắn ốc để các dưỡng chất thấm đều trên da. Bạn nằm thư giãn từ 10-15 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Trong chanh có axit Citric nhẹ và các vitamin C, B1, B2, B5… giúp bạn cải thiện làn da khô và thô ráp hiệu quả, đồng thời làm se khít lỗ chân lông, đá bay thâm, mụn… một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Nếu kiên trì sử dụng hỗn hợp này 2 lần/tuần thì sau một thời gian ngắn da sẽ trắng hồng, sáng mịn lên trông thấy.