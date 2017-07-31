Hiện nay, dầu dừa được các chị em tận dụng triệt để làm đẹp toàn thân thay vì phải đến spa hay thẩm mỹ viện chăm sóc da , vừa tốn kém lại mất khá nhiều thời gian.

Dầu dừa là một trong những “thần dược” từ thiên nhiên có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp . Bởi vì, loại nguyên liệu này có nhiều dưỡng chất tốt như vitamin A, E… chất chống oxy hóa cao, cung cấp độ ẩm tự nhiên và trực tiếp tăng độ đàn hồi, giúp da khỏe mạnh, đầy sức sống hơn.

Dầu dừa là cách làm đẹp da toàn thân tại nhà cực kì hiệu quả, đơn giản và dễ thực hiện. Cách này vô cùng thích hợp với những người phụ nữ bận rộn và có thời gian cực kì eo hẹp để chăm sóc bản thân.

Nguyên liệu cần có:

Dầu dừa.

Sữa tắm thường ngày bạn hay dùng.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn trộn một lượng dầu dừa vừa đủ vào sữa tắm hàng ngày. Tốt nhất bạn nên pha riêng thành một hũ, đến khi tắm chỉ việc lấy ra dùng.

Bước 2: Bạn thoa hỗn hợp này lên toàn thân và kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu một cách tối đa.

Bước 3: Để khoảng 10 phút. Sau đó, tắm sạch bằng nước lạnh.

Chỉ cần hàng ngày, bạn dùng thường xuyên cách này không chỉ làm trắng da nhanh chóng và an toàn mà còn tạo nên lớp màng bảo vệ da hiệu quả, tránh các tác động gây hại từ môi trường.

Cách làm đẹp da bằng dầu dừa và muối

Nguyên liệu cần có:

Muối biển.

Dầu dừa.

Sữa tươi không đường.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn 2 thìa muối biển, với 2 thìa dầu dừa và 2 thìa sữa tươi không đường tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên người và massage nhẹ nhàng.

Bước 3: Sau khoảng 10 phút, bạn tắm lại bằng nước sạch.

Cách này giúp tẩy tế bào chết, làm trắng da hiệu quả, đồng thời giữ ẩm tốt để da không bị khô và nứt nẻ.

Lưu ý: Bạn không nên chà sát quá mạnh, vì có thể vẫn có một số hạt muối chưa tan hết sẽ làm trầy xước da.

Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa

Ngoài làm đẹp toàn thân, dầu dừa cũng là nguyên liệu vô cùng thích hợp để dưỡng trắng da mặt tự nhiên an toàn, không bị dị ứng.

Cách làm đẹp da bằng dầu dừa và chanh tươi

Nguyên liệu:

Dầu dừa.

Nước chanh tươi.

Đường trắng.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn trộn đều dầu dừa, nước cốt chanh tươi, đường trắng theo tỷ lệ 2:1:1.

Bước 2: Rửa mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn trên da.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên mặt, massage khoảng 2 phút.

Bước 4: Để trên da khoảng 10 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.

Cách làm đẹp da bằng dầu dừa này vừa có tác dụng dưỡng trắng da vừa tẩy da chết cực kỳ hiệu quả. Do đó, bạn chỉ cần thực hiện đều đặn 2 lần/tuần, sau 1 tháng đã thấy kết quả cải thiện rõ rệt.

Cách làm đẹp da bằng dầu dừa kết hợp với mật ong và lòng trắng trứng

Nguyên liệu cần có:

1 lòng trắng trứng.

1 thìa mật ong.

1 thìa dầu dừa.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn đánh tan 1 lòng trắng trứng gà trộn đều với 1 thìa mật ong và 1 thìa dầu dừa.

Bước 2: Thoa hỗn hợp này lên mặt, thoa mỏng để lớp này khô thoa tiếp lớp khác. Thoa khoảng 3 lần.

Bước 3: Thư giãn khoảng 20 phút rồi bạn rửa mặt sạch với nước ấm.

Chỉ cần thực hiện cách làm trắng da bằng dầu dừa này đều đặn 2 - 3 lần/tuần làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng, mịn màng và căng tràn sức sống hơn mỗi ngày.

Qua những thông tin bài viết chia sẻ, các bạn có thể thấy làm đẹp không hề khó chỉ cần kiên trì sử dụng cách làm trắng da bằng dầu dừa sẽ có một làn da trắng hồng mịn màng.