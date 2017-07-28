Tiết lộ cách làm đẹp da giúp bạn luôn xinh tươi mỗi ngày

Chăm sóc da 28/07/2017 10:38

Sở hữu được làn da mịn màng, trắng nõn nà và khỏe mạnh là mơ ước của rất nhiều bạn gái. Để được như vậy, các bạn cần phải có cách làm đẹp da cho riêng mình, hàng ngày thực hiện chăm sóc đều đặn, chắc chắn rằng ước mơ sẽ biến thành sự thật. Tuy nhiên, cách làm đẹp da nào tốt và phù hợp với làn da thì bài viết này sẽ cùng bạn đi tìm hiểu cụ thể nhé.

Bạn có biết?

Hiện nay, những cách làm đẹp da từ thiên nhiên là xu hướng được nhiều chị em lựa chọn để đảm bảo tính an toàn cao, vừa tiết kiệm lại có được kết quả như mong muốn. Hơn nữa, các cách làm đẹp da từ thiên nhiên khá thân thiện với cơ thể và làn da, hạn chế xảy ra trường hợp dị ứng, nổi mụn hay bào mòn da.

Chính vì vậy, thay vì tìm đến thẩm mỹ viện hay spa, các chị em thường “ưu ái” lựa chọn cách làm đẹp từ mật ong và tinh bột nghệ hoặc sử dụng sữa chua để cứu vớt làn da của mình.

Cách làm đẹp da từ mật ong và tinh bột nghệ

Mật ong và tinh bột nghệ là cách làm đẹp da an toàn, nhanh chóng giúp chị em biến làn da đen sạm trở nên trắng hồng, khỏe mạnh hơn. Bởi vì, mật ong và tinh bột nghệ có khả năng kháng khuẩn, chống nhiễm trùng, khắc phục hiệu quả mụn trứng cá, mụn nhọt. Chất chống oxy hóa có trong mật ong cũng giúp cơ thể cải thiện hệ tiêu hóa, chống lại các vi khuẩn có hại trong đường ruột và có hữu hiệu trong việc điều trị những vết thương, vết cắt và trầy xước. Đặc biệt, mật ong và tinh bột nghệ còn là một “phương thuốc” rất tốt để làm sạch lỗ chân lông, giúp da mịn màng và sạch sẽ, giữ ẩm, ngăn ngừa các nếp nhăn, chống lão hóa sớm.

Cách làm đẹp da từ mật ong và tinh bột nghệ
Cách làm đẹp da từ mật ong và tinh bột nghệ. Ảnh internet

 

Do vậy, bạn chỉ cần kiên trì thực hiện cách làm đẹp da bằng tinh bột nghệ và mật ong đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần, chắc chắn rằng sau một thời ngắn làn da của bạn ngày càng sáng hơn.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 thìa tinh bột nghệ.
  • 1 thìa mật ong.

Cách làm mặt nạ tinh bột nghệ và mật ong như sau:

Bạn lấy các nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên, trộn đều với nhau thành hỗn hợp đặc sệt. Sau đó, làm sạch da mặt và thoa hỗn hợp này lên, kết hợp với massage để các dưỡng chất thẩm thấu hiệu quả. Sau 15 phút, rửa sạch hỗn hợp bằng nước mát.

Cách làm đẹp da đơn giản bằng sữa chua

Sữa chua chứa axit lactic giúp làn da loại bỏ tế bào chết, bã nhờn và bụi bẩn. Do đó, dùng sữa chua để làm đẹp da là sự lựa chọn thông minh của các chị em.

Rửa mặt bằng sữa chua

 

Rửa mặt bằng sữa chua
Rửa mặt bằng sữa chua. Ảnh internet

 

Bước 1: Lấy 1/2 hộp sữa chua không đường, thoa đều lên da mặt.

Bước 2: Massage nhẹ nhàng để da được làm sạch và để khoảng 5 phút.

Bước 3: Rửa sạch bằng nước ấm hoặc nước mát. Sau đó, lau khô bằng khăn mềm và dưỡng ẩm.

Hàng ngày, trước khi đi ngủ bạn hãy thực hiện cách này để đạt hiệu quả làm đẹp da tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu làn da khô thì nên thực hiện 2 – 3 lần/tuần là đủ.

Cách làm đẹp da bằng đắp mặt nạ sữa chua

 

Cách làm đẹp da bằng đắp mặt nạ sữa chua
Cách làm đẹp da bằng đắp mặt nạ sữa chua. Ảnh internet

 

Những chị em nào sở hữu làn da nhờn thì nên cùng cách này nhé, sẽ vô cùng hiệu quả đấy. Bởi vì sữa chua có tính axit nhẹ loại bỏ bã nhờn dư thừa một cách tốt nhất.

Để làm tăng công dụng làm đẹp da, bạn có thể kết hợp sữa chua với một số nguyên liệu khác như: chanh, cam, bột yến mạch, bột nghệ, lòng trắng trứng, dâu tây...

Bạn hãy nghiền nhuyễn một trong các nguyên liệu trên trộn với sữa chua tạo thành hỗn hợp đặc sệt, sau đó thoa lên mặt và để khoảng 15 phút, cuối cùng rửa sạch bằng nước mát. Với công thức này, bạn nên đắp 2-3 lần/tuần là đủ, nếu dùng nhiều hơn sẽ làm da bị khô và bắt nắng.

Chúc các bạn thành công với các cách làm đẹp da ở trên nhé!

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