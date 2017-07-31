Điểm danh các cách làm đẹp da tại nhà giúp làn da trẻ hơn cả chục tuổi

Những cách làm đẹp da tại nhà có chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn với làn da. Đặc biệt, chúng rất giàu dưỡng chất để bổ sung phục hồi, giúp da trở nên tươi trẻ, mịn màng, phù hợp với nhiều làn da.

Làm đẹp da bằng nước vo gạo là phương pháp an toàn, nhanh chóng biến da đen sạm trở nên trắng hồng rạng rỡ. Bởi vì trong nước vo gạo có nhiều vitamin B, có công hiệu làm mềm, se khít lỗ chân lông và đặc biệt là làm trắng da. Ngoài ra, nước vo gạo cũng có tác dụng trị mụn, làm mờ vết thâm và đẩy lùi quá trình lão hóa. Vì vậy, sau khi vo gạo bạn đừng đổ đi, giữ lại dùng để làm đẹp cho làn da của mình nhé!

Hướng dẫn thực hiện:

Cho gạo vào nước, vo qua một lần rồi đổ đi. Sau đó, cho thêm nước vào và vo, đổ nước gạo vào 1 cái tô, để yên trong khoảng 4 tiếng cho tinh bột gạo lắng xuống. Cuối cùng bạn đổ phần nước trong đi, lấy tinh bột gạo massage da mặt. Cứ kiên trì thực hiện trong khoảng 2 tháng, bạn sẽ thấy làn da trắng hơn rất nhiều.

Cách làm đẹp da tại nhà bằng sữa chua

Sữa chua cũng là một nguyên liệu làm đẹp da tại nhà hiệu quả, chứa nhiều vitamin A, B1, B2, C, E… và các dưỡng chất cần thiết cho da. Các dưỡng chất này nuôi dưỡng, giúp da chống lại quá trình oxy hóa hiệu quả.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn rửa sạch da mặt, sau đó, thoa sữa chua lên da và massage nhẹ nhàng, để khoảng 15 – 20 phút. Cuối cùng rửa sạch bằng nước mát. Để làm tăng công dụng làm đẹp da bạn nên kết hợp sữa chua với các nguyên liệu như: mật ong, trứng gà, dầu oliu...

Bạn cạnh đó, bạn cũng nên ăn sữa chua hàng ngày để giúp cho hệ tiêu hóa tốt hơn, tăng cường trao đổi chất giúp da mịn màng và tươi trẻ hơn.

Cách làm đẹp da tại nhà bằng khoai tây

Không thể phủ nhận công dụng làm đẹp da tại nhà từ khoai tây, nhanh chóng mang lại cho chị em làn da đẹp, trắng hồng, khỏe mạnh mà chỉ cần kiên trì áp dụng trong thời ngắn. Bởi vì, khoai tây chứa một lượng vitamin C lớn – đây là chất quan trọng giúp chống lão hóa da và làm sáng. Khi sử dụng khoai tây làm đẹp thường xuyên ngay cả vùng da sạm màu ở quầng mắt cũng sáng lên.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn luộc chín 1 củ khoai tây, nghiền nhuyễn.

Bước 2: Cho thêm 30 ml sữa tươi vào trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 3: Thoa lên da mặt và massage nhẹ nhàng.

Buớc 4: Để trên da khoảng 15 – 30 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Chỉ cần kiên trì thực hiện 2 – 3 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da đẹp lên trông thấy, da mịn và hồng hào hơn.

Cách làm đẹp da tại nhà bằng mật ong

Hiện mật ong đang là một trong những nguyên liệu làm đẹp phổ biến có tác dụng làm trắng hiệu quả, với nhiều dưỡng chất tốt cho da như: viamin A, E, C, B, cùng một số khoáng chất sắt, kẽm, canxi, đồng... cần thiết để nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Bên cạnh đó, mật ong còn chứa chất chống oxy hóa cao có thể bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa lão hóa và duy trì sự tươi trẻ.

Nguyên liệu cần có:

Mật ong.

Cà chua.

Nước cốt chanh.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Ép lấy nước cà chua cho vào cái bát.

Bước 2: Cho thêm 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa nước cốt chanh vào nước cà chua trộn đều.

Bước 3: Làm sạch da mặt bằng nước ấm.

Bước 4: Thoa hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng, để khoảng 20 phút.

Bước 5: Rửa sạch da mặt bằng nước lạnh.

Bạn kiên trì thực hiện 2 lần mỗi tuần và thực hiện liên tiếp trong nhiều tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Hy vọng với những cách làm đẹp da tại nhà ở trên sẽ giúp bạn khắc phục được các khuyết điểm của da như sạm đen, mụn, tàn nhang... đồng thời da trở nên trắng hồng rạng rỡ như mong muốn.