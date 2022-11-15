Hé lộ bí quyết "đánh bại thời gian", ngăn chặn lão hóa cho chị em trẻ mãi khó già mà ai cũng mê tít

Chăm sóc da 15/11/2022 13:07

Ai cũng muốn mình có được vẻ ngoài trẻ trung và sức khỏe bền bỉ. Thời gian và tuổi tác sẽ bào mòn nhan sắc và sức khỏe của bạn. Vì vậy, biết cách đối phó sẽ là thủ thuật tuyệt vời giúp bạn kéo dài tuổi thanh xuân mãi.

1. Ăn ít, sống lâu

 

Hạn chế calo về cơ bản có nghĩa là ăn ít hơn, không bị suy dinh dưỡng, có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và giúp chúng ta trẻ lâu hơn. Các nhà nghiên cứu đã quan sát 2 nhóm khỉ trong 2 năm. Họ đi đến kết luận rằng những con khỉ có chế độ ăn ít calo sẽ sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Hé lộ bí quyết 'đánh bại thời gian', ngăn chặn lão hóa cho chị em trẻ mãi khó già mà ai cũng mê tít - Ảnh 1

Bạn cũng có thể điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Cố gắng tránh tất cả các loại thực phẩm chế biến sẵn vì phốt phát được thêm vào thực phẩm chế biến sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Thay vào đó, hãy đảm bảo bao gồm các loại thực phẩm chống lão hóa trong chế độ ăn uống của bạn như quả việt quất, sô cô la đen, các loại hạt, quả sung, cá hồi, bơ, nghệ, v.v. Bằng cách đó, bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ làn da và thị lực của mình, hỗ trợ chức năng nhận thức và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Scranton cho thấy quả óc chó chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lão hóa nhất. Chỉ cần ăn 3 quả óc chó mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Ngoài ra, hãy cố gắng hạn chế lượng đường bổ sung và ngừng uống soda và rượu.

2. Chăm sóc trí não 

Hé lộ bí quyết 'đánh bại thời gian', ngăn chặn lão hóa cho chị em trẻ mãi khó già mà ai cũng mê tít - Ảnh 2

Tập thể dục là quan trọng, nhưng đừng quên rèn luyện trí não của bạn. Đọc sách, học ngoại ngữ và chơi các trò chơi liên quan đến hoạt động trí óc. Bằng cách làm cho bộ não của bạn hoạt động tích cực, bạn có thể làm chậm quá trình lão hóa. Các nghiên cứu gần đây cho thấy học tập làm tăng số lượng tế bào thần kinh giúp não trẻ lâu hơn.

 

3. Khiêu vũ thường xuyên hơn

Hé lộ bí quyết 'đánh bại thời gian', ngăn chặn lão hóa cho chị em trẻ mãi khó già mà ai cũng mê tít - Ảnh 3

 

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng khiêu vũ là một cách rất tốt để giữ cho cơ thể và tâm trí của bạn khỏe mạnh nhất có thể theo năm tháng. Khiêu vũ, đặc biệt là vũ đạo thay đổi liên tục, có thể thúc đẩy hoạt động não tươi trẻ và giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa.

4. Đi ngủ sớm hơn một tiếng

 

Có chế độ ngủ phù hợp là rất quan trọng. Các chuyên gia nói rằng giấc ngủ mà chúng ta có được trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng chịu trách nhiệm cung cấp dinh dưỡng và tái tạo, đó là lý do tại sao bạn nên đi ngủ lúc 11 giờ đêm hoặc sớm hơn. Tốt nhất, một người nên ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Thiếu ngủ mãn tính không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận mà còn ảnh hưởng đến vẻ ngoài của chúng ta.

Hé lộ bí quyết 'đánh bại thời gian', ngăn chặn lão hóa cho chị em trẻ mãi khó già mà ai cũng mê tít - Ảnh 4

Nghiên cứu của Trường Y Harvard cho thấy những người thường ngủ ít hơn 7 tiếng và bắt đầu đi ngủ chỉ sớm hơn 1 tiếng đã có những thay đổi tích cực về huyết áp. Nó giúp giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

5. Bổ sung thêm vitamin vào chế độ ăn uống của bạn

 

Chất chống oxy hóa ngăn chặn các gốc tự do, gây ra bởi tác hại của ánh nắng mặt trời hoặc hút thuốc, làm hỏng các tế bào trong cơ thể chúng ta. Một cách bạn có thể lấy chúng là ăn uống. Các chất chống oxy hóa mạnh nhất giúp làm chậm quá trình lão hóa là selen, vitamin E và vitamin C.

Hé lộ bí quyết 'đánh bại thời gian', ngăn chặn lão hóa cho chị em trẻ mãi khó già mà ai cũng mê tít - Ảnh 5

Cân nhắc thêm dầu cá hoặc bất kỳ chất bổ sung chống viêm nào khác vào chế độ ăn uống của bạn. Dầu cá rất giàu axit omega-3 giúp cải thiện chức năng tim, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sự phát triển của tóc. Omega-3 cũng rất tốt cho việc duy trì làn da trẻ trung hơn.

Theo Brightside

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