Dùng sữa tươi làm mặt nạ dưỡng trắng da theo 3 cách này, hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền

Chăm sóc da 09/05/2018 16:51

Tận dụng những nguyên liệu tự nhiên kết hợp cùng sữa tươi không đường để làm mặt nạ dưỡng trắng da là phương pháp mang đến hiệu quả cao, vừa tiết kiệm vừa an toàn.

Các công thức mặt nạ dưỡng trắng da từ sữa tươi không đường dưới đây cực kỳ dễ làm và lành tính. Do đó, dù bạn sở hữu làn da nhạy cảm đến mấy hay bận rộn cỡ nào vẫn có thể thực hiện được. 

Mặt nạ dưỡng trắng da sữa tươi và mật ong

Lượng axit tự nhiên, chất chống viêm, kháng khuẩn trong mật ong có khả năng tiêu diệt các tác nhân gây nên mụn, viêm hay mẩn ngứa. Kết hợp mật ong và sữa tươi không đường để làm mặt nạ sẽ giúp dưỡng trắng da, điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu nghiệm.

Với công thức này, bạn cần chuẩn bị 50ml sữa tươi không đường, 1 muỗng canh mật ong và 1 chiếc mặt nạ giấy.

Xếp mặt nạ giấy vào đáy ly thủy tinh, đổ sữa tươi và mật ong vào, dùng muỗng khuấy đều, giữ yên 2 phút. Rửa sạch da mặt rồi đắp trực tiếp mặt nạ vừa thực hiện lên, nằm thư giãn khoảng 20 - 30 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành. 

Dùng sữa tươi làm mặt nạ dưỡng trắng da theo 3 cách này, hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 1
Mặt nạ sữa tươi không đường và mật ong giúp dưỡng trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ dưỡng trắng da sữa tươi và Vitamin E

Vitamin E là dưỡng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào mới, duy trì độ ẩm, độ pH giúp làn da mềm mịn, không xuất hiện nếp nhăn và lão hóa sớm. Kết hợp loại dưỡng chất này với sữa tươi để làm mặt nạ, không chỉ dưỡng trắng da mà còn đẩy lùi lão hóa tối ưu.

Trích viên Vitamin E cho ra chiếc bát nhỏ, đổ 4 muỗng canh sữa tươi không đường vào rồi dùng muỗng trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. 

Dùng hỗn hợp muối mịn và mật ong mát xa da mặt để loại bỏ triệt để bụi bẩn, cặn bã, mồ hôi lẫn tế bào chết giúp dưỡng chất thẩm thấu một cách tốt nhất. 

Tiếp đó, rửa sạch da mặt bằng nước ấm, lau khô nhẹ nhàng rồi thoa đều hỗn hợp đã thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thuận lợi thẩm thấu vào sâu bên trong da. Nằm thư giãn khoảng 10 phút nữa thì vệ sinh lại bằng nước mát. 

Dùng sữa tươi làm mặt nạ dưỡng trắng da theo 3 cách này, hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 2
Mặt nạ từ sữa tươi và Vitamin E dưỡng trắng da cực kỳ nhanh chóng, ngoài ra còn hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

Mặt nạ dưỡng trắng da sữa tươi và trà xanh

Lượng dưỡng chất trong trà xanh có tác dụng ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin hiệu nghiệm. Nhờ đó, khi kết hợp với sữa tươi không đường sẽ mang đến mặt nạ dưỡng trắng da, đồng thời xóa mờ thâm nám, sạm, đồi mồi, tàn nhang... cực kỳ hiệu quả.

Cho 1 muỗng canh bột trà xanh vào chiếc bát nhỏ, thêm lượng sữa tươi vừa đủ vào rồi dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều chúng lên da mặt, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 2 phút, thư giãn thêm 20 phút nữa thì rửa sạch bằng nước lạnh.

Dùng sữa tươi làm mặt nạ dưỡng trắng da theo 3 cách này, hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 3
Dưỡng trắng da, ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nám da bằng mặt nạ trà xanh, sữa tươi không đường - Ảnh: Internet

Bạn nên áp dụng các mặt nạ dưỡng trắng da từ sữa tươi trên vào buổi tối để chúng phát huy tối đa tác dụng. 

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