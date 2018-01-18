Đừng phí thời gian nữa, rau mùi mới là cách trị nám tại nhà hiệu quả nhất để da phục hồi trước Tết

Chăm sóc da 18/01/2018 16:42

Bạn đang tìm kiếm cách trị nám da hiệu quả nhất ngay tại nhà từ các nguyên liệu tự nhiên. Hãy tham khảo các phương pháp từ rau mùi dưới đây, sau 1 tuần bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện của làn da.

Rau mùi (ngò) là một trong những nguyên liệu có khả năng trị nám da hiệu quả nhất. Đặc biệt, cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Cách trị nám tại nhà hiệu quả nhất bằng rau mùi

Rau mùi rất giàu dưỡng chất có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin – nguyên nhân hình thành nám, tàn nhang và đốm nâu trên da mặt, từ đó ngăn ngừa các dấu hiệu này xuất hiện. Bên cạnh đó, sử dụng rau mùi để đắp mặt nạ thường xuyên có tác dụng dưỡng trắng, trị mụn, xóa mờ thâm sạm giúp da luôn mịn màng không tì vết.

Đừng phí thời gian nữa, rau mùi mới là cách trị nám tại nhà hiệu quả nhất để da phục hồi trước Tết - Ảnh 1
Rau mùi là một trong những nguyên liệu có tác dụng trị nám da tại nhà hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, rau mùi được xem là cách trị nám da tại nhà hiệu quả nhất và rất phù hợp để chị em phụ nữ áp dụng.

Cách 1: Đắp mặt nạ rau mùi

Đây là cách dùng rau mùi kết hợp với mật ong để đắp mặt nạ mỗi tối. Đầu tiên, rửa sạch rau mùi rồi cho vào máy xay nhuyễn cùng mật ong, sau đó cho hỗn hợp ra chiếc bát nhỏ.

Tiếp theo, vệ sinh da mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên. Nằm thư giãn khoảng 10 – 15 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Đừng phí thời gian nữa, rau mùi mới là cách trị nám tại nhà hiệu quả nhất để da phục hồi trước Tết - Ảnh 2
Đắp mặt nạ rau mùi và mật ong có tác dụng trị nám cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách 2: Xông hơi da mặt với rau mùi

Đầu tiên, đun sôi 2 lít nước rồi cho rau mùi đã rửa sạch vào và tắt bếp, đậy kín nắp khoảng 5 phút rồi mang ra sử dụng. Lấy chiếc khăn bông lớn phủ kín toàn bộ đầu, úp mặt vào để hơi nước tỏa lên.

Xông hơi da mặt trong khoảng 10 phút, sau đó rửa lại với nước đá lạnh để làm tăng hiệu quả trị nám da.

Đừng phí thời gian nữa, rau mùi mới là cách trị nám tại nhà hiệu quả nhất để da phục hồi trước Tết - Ảnh 3
Xông hơi bằng nước đun rau mùi giúp xóa mờ nám, tàn nhang nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách 3: Nước uống rau mùi

Chuẩn bị 200 gram rau mùi đã rửa sạch, 1 muỗng canh mật ong và 200 ml nước. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra ly, thêm vài viên đá là có thể thưởng thức ngay.

Uống sinh tố rau mùi và mật ong sẽ cung cấp dưỡng chất giúp điều trị nám da từ sâu bên trong, đồng thời thanh lọc, giải độc cơ thể.

Đừng phí thời gian nữa, rau mùi mới là cách trị nám tại nhà hiệu quả nhất để da phục hồi trước Tết - Ảnh 4
Uống sinh tố rau mùi giúp trị nám da hiệu quả từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Với 3 cách sử dụng rau mùi để trị nám da tại nhà trên, các vết sạm đen, đốm nâu, tàn nhang chi chít khắp mặt sẽ bị xóa mờ nhanh chóng.

Chỉ sau 1 tuần, làn da sẽ được thay mới và trở nên mịn màng, trắng hồng rạng rỡ. Với hiệu quả trị nám vô cùng vượt trội mà rau mùi mang đến, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa áp dụng ngay.

Đắp hỗn hợp này lên mặt, nám và tàn nhang lâu đến mấy cũng mờ đi hẳn, da trắng bật tông rạng rỡ!

Đắp hỗn hợp này lên mặt, nám và tàn nhang lâu đến mấy cũng mờ đi hẳn, da trắng bật tông rạng rỡ!

Với những nguyên liệu cực quen thuộc dưới đây, nám và tàn nhang nặng tới mấy cũng mờ hẳn, làn da trở nên sáng mịn tự nhiên đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   trị nám da bằng rau mùi cách trị nám da tại nhà mặt nạ rau mùi rau mùi trị nám

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 22 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 23 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 53 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang