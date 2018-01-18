Đừng phí thời gian nữa, rau mùi mới là cách trị nám tại nhà hiệu quả nhất để da phục hồi trước Tết

Bạn đang tìm kiếm cách trị nám da hiệu quả nhất ngay tại nhà từ các nguyên liệu tự nhiên. Hãy tham khảo các phương pháp từ rau mùi dưới đây, sau 1 tuần bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện của làn da.

Rau mùi (ngò) là một trong những nguyên liệu có khả năng trị nám da hiệu quả nhất. Đặc biệt, cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Cách trị nám tại nhà hiệu quả nhất bằng rau mùi Rau mùi rất giàu dưỡng chất có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin – nguyên nhân hình thành nám, tàn nhang và đốm nâu trên da mặt, từ đó ngăn ngừa các dấu hiệu này xuất hiện. Bên cạnh đó, sử dụng rau mùi để đắp mặt nạ thường xuyên có tác dụng dưỡng trắng, trị mụn, xóa mờ thâm sạm giúp da luôn mịn màng không tì vết.

Rau mùi là một trong những nguyên liệu có tác dụng trị nám da tại nhà hiệu quả nhất - Ảnh: Internet Chính vì vậy, rau mùi được xem là cách trị nám da tại nhà hiệu quả nhất và rất phù hợp để chị em phụ nữ áp dụng. Cách 1: Đắp mặt nạ rau mùi Đây là cách dùng rau mùi kết hợp với mật ong để đắp mặt nạ mỗi tối. Đầu tiên, rửa sạch rau mùi rồi cho vào máy xay nhuyễn cùng mật ong, sau đó cho hỗn hợp ra chiếc bát nhỏ.

Tiếp theo, vệ sinh da mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên. Nằm thư giãn khoảng 10 – 15 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành. Đắp mặt nạ rau mùi và mật ong có tác dụng trị nám cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet Cách 2: Xông hơi da mặt với rau mùi Đầu tiên, đun sôi 2 lít nước rồi cho rau mùi đã rửa sạch vào và tắt bếp, đậy kín nắp khoảng 5 phút rồi mang ra sử dụng. Lấy chiếc khăn bông lớn phủ kín toàn bộ đầu, úp mặt vào để hơi nước tỏa lên. Xông hơi da mặt trong khoảng 10 phút, sau đó rửa lại với nước đá lạnh để làm tăng hiệu quả trị nám da. Xông hơi bằng nước đun rau mùi giúp xóa mờ nám, tàn nhang nhanh chóng - Ảnh: Internet Cách 3: Nước uống rau mùi Chuẩn bị 200 gram rau mùi đã rửa sạch, 1 muỗng canh mật ong và 200 ml nước. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra ly, thêm vài viên đá là có thể thưởng thức ngay. Uống sinh tố rau mùi và mật ong sẽ cung cấp dưỡng chất giúp điều trị nám da từ sâu bên trong, đồng thời thanh lọc, giải độc cơ thể. Uống sinh tố rau mùi giúp trị nám da hiệu quả từ sâu bên trong - Ảnh: Internet Với 3 cách sử dụng rau mùi để trị nám da tại nhà trên, các vết sạm đen, đốm nâu, tàn nhang chi chít khắp mặt sẽ bị xóa mờ nhanh chóng. Chỉ sau 1 tuần, làn da sẽ được thay mới và trở nên mịn màng, trắng hồng rạng rỡ. Với hiệu quả trị nám vô cùng vượt trội mà rau mùi mang đến, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa áp dụng ngay.

Đắp hỗn hợp này lên mặt, nám và tàn nhang lâu đến mấy cũng mờ đi hẳn, da trắng bật tông rạng rỡ! Với những nguyên liệu cực quen thuộc dưới đây, nám và tàn nhang nặng tới mấy cũng mờ hẳn, làn da trở nên sáng mịn tự nhiên đến bất ngờ.

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