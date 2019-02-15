Đến giờ mà khuôn mặt vẫn nổi mụn, xỉn màu vì sinh hoạt không điều độ dịp Tết, hãy thử bí kíp này

Đến giờ, nếu những vấn đề này vẫn còn đeo bám, bạn nên nhanh chóng xử lý chúng bằng các bí quyết dưới đây.

Hệ lụy của việc ăn uống thất thường, sinh hoạt không điều độ và lơ là chăm sóc da trong dịp nghỉ Tết là khuôn mặt đầy mụn trứng cá, làn da xỉn màu, kém tươi tắn.

Đây là dấu hiệu của việc thiếu ngủ, thức khuya. Để vùng da quanh mắt trở nên tươi sáng, rạng ngời trở lại, bạn nên sử dụng các loại mặt nạ ngủ, đắp chúng suốt đêm. Đến sáng hôm sau, vấn đề sẽ được giải quyết đáng kể.

Mặt nạ ngủ giúp đôi mắt tươi sáng hơn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, áp dụng mặt nạ từ khoai tây, dưa leo trước khi đi ngủ mỗi ngày cũng là cách "hồi sinh" đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi cực kỳ hữu hiệu.

Ngoài ra, các loại nguyên liệu tự nhiên như túi trà, khoai tây, dưa leo cũng là phương pháp xóa mờ quầng thâm hữu hiệu - Ảnh: Internet

Phục hồi làn da khô ráp, nổi mụn vì rượu bia, đồ ăn ngọt

Trong dịp Tết, đồ ăn chứa nhiều đường, tinh bột khiến làn da trở nên xỉn màu, nổi mụn chi chít. Nếu đến hiện giờ, tình trạng vẫn chưa khá hơn, bạn nên tìm một phương pháp điều trị phù hợp.

Các thành phần giàu kháng khuẩn, chống viêm như nghệ, mật ong, nước cốt chanh rất hiệu quả trong việc chữa lành các nốt mụn.

Để tăng cường sức đề kháng giúp làn da tự chữa lành tình trạng viêm, nổi mụn, bạn nên bổ sung thường xuyên vitamin C trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Nếu không muốn làn da xuống cấp, bạn nên duy trì chế độ chăm sóc kỹ lưỡng dù đang trong dịp nghỉ lễ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, rượu bia hay bất cứ thức uống chứa cồn nào khác đều làm cơ thể mất nước khiến làn da không được cung cấp đầy đủ độ ẩm. Kết quả là khuôn mặt của bạn trông khô ráp, bong tróc.

Làn da sẽ mịn màng, ngậm nước và dẻo dai trở lại nếu bạn kiên trì sử dụng kem dưỡng ẩm, mặt nạ và tinh chất.

Cải thiện chế độ ăn uống

Sức khỏe và vẻ đẹp của làn da phụ thuộc rất nhiều vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Chẳng hạn như việc bổ sung nhiều đường, đồ uống có ga hay tinh bột sẽ khiến da trở nên đen sạm, xỉn màu, tiết nhiều dầu nhờn.

Trong khi đó, thường xuyên bổ sung thực phẩm có chất kích thích, đồ uống có cồn sẽ làm da mất nước trở nên khô hơn.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, làn da sẽ phục hồi nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ăn uống không lành mạnh làm lượng độc tố tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều hơn. Khi quá tải, làn da sẽ bắt đầu nổi mụn, kích ứng và dễ bị tác động bởi các tác nhân xấu hơn.

Chính vì vậy, để làn da sớm phục hồi, trở lại mịn màng và khỏe đẹp như trước, thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng là việc vô cùng quan trọng.