Đến giờ mà khuôn mặt vẫn nổi mụn, xỉn màu vì sinh hoạt không điều độ dịp Tết, hãy thử bí kíp này

Để sớm lấy lại làn da mịn màng, trắng hồng, không tì vết, hãy thử ngay các bí kíp đơn giản dưới đây.
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Hệ lụy của việc ăn uống thất thường, sinh hoạt không điều độ và lơ là chăm sóc da trong dịp nghỉ Tết là khuôn mặt đầy mụn trứng cá, làn da xỉn màu, kém tươi tắn.
Đến giờ, nếu những vấn đề này vẫn còn đeo bám, bạn nên nhanh chóng xử lý chúng bằng các bí quyết dưới đây.
Phục hồi đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng
Đây là dấu hiệu của việc thiếu ngủ, thức khuya. Để vùng da quanh mắt trở nên tươi sáng, rạng ngời trở lại, bạn nên sử dụng các loại mặt nạ ngủ, đắp chúng suốt đêm. Đến sáng hôm sau, vấn đề sẽ được giải quyết đáng kể.
Ngoài ra, áp dụng mặt nạ từ khoai tây, dưa leo trước khi đi ngủ mỗi ngày cũng là cách "hồi sinh" đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi cực kỳ hữu hiệu.
Phục hồi làn da khô ráp, nổi mụn vì rượu bia, đồ ăn ngọt
Trong dịp Tết, đồ ăn chứa nhiều đường, tinh bột khiến làn da trở nên xỉn màu, nổi mụn chi chít. Nếu đến hiện giờ, tình trạng vẫn chưa khá hơn, bạn nên tìm một phương pháp điều trị phù hợp.
Các thành phần giàu kháng khuẩn, chống viêm như nghệ, mật ong, nước cốt chanh rất hiệu quả trong việc chữa lành các nốt mụn.
Để tăng cường sức đề kháng giúp làn da tự chữa lành tình trạng viêm, nổi mụn, bạn nên bổ sung thường xuyên vitamin C trong chế độ ăn uống hàng ngày.
Bên cạnh đó, rượu bia hay bất cứ thức uống chứa cồn nào khác đều làm cơ thể mất nước khiến làn da không được cung cấp đầy đủ độ ẩm. Kết quả là khuôn mặt của bạn trông khô ráp, bong tróc.
Làn da sẽ mịn màng, ngậm nước và dẻo dai trở lại nếu bạn kiên trì sử dụng kem dưỡng ẩm, mặt nạ và tinh chất.
Cải thiện chế độ ăn uống
Sức khỏe và vẻ đẹp của làn da phụ thuộc rất nhiều vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Chẳng hạn như việc bổ sung nhiều đường, đồ uống có ga hay tinh bột sẽ khiến da trở nên đen sạm, xỉn màu, tiết nhiều dầu nhờn.
Trong khi đó, thường xuyên bổ sung thực phẩm có chất kích thích, đồ uống có cồn sẽ làm da mất nước trở nên khô hơn.
Ăn uống không lành mạnh làm lượng độc tố tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều hơn. Khi quá tải, làn da sẽ bắt đầu nổi mụn, kích ứng và dễ bị tác động bởi các tác nhân xấu hơn.
Chính vì vậy, để làn da sớm phục hồi, trở lại mịn màng và khỏe đẹp như trước, thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng là việc vô cùng quan trọng.