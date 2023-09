Chăm chỉ thực hiện 9 bí quyết làm đẹp này, bạn sẽ sở hữu làn da sáng mịn, căng mướt mà mọi cô gái đều ao ước

Không có nước, làn da sẽ bị tổn thương, trở nên nứt nẻ, bong tróc. Do đó, sau khi rửa mặt và lau khô nhẹ nhàng bằng khăn, bạn nên sử dụng các sản phẩm cung cấp độ ẩm cho da trong vòng 60 giây. Khi đủ nước, làn da sẽ luôn mượt mà, ẩm mịn và dẻo dai.

Khi tuổi tác càng cao, quá trình lưu thông máu sẽ càng suy yếu. Vào lúc này, các sản phẩm chăm sóc với thành phần như bạc hà, vitamin B12, niacinamide và chiết xuất từ ​​rễ nhân sâm sẽ giúp cải thiện hoạt động lưu thông máu. Điều này sẽ mang lại vẻ rạng rỡ, tươi tắn và hồng hào cho làn da.

Khi thoa trực tiếp các thành phần kể trên lên da, chúng sẽ làm giãn các mạch máu, đưa các chất dinh dưỡng vào tế bào nhiều hơn.

Các thành phần kích thích lưu thông máu sẽ giúp làn da hồng hào, tươi trẻ hơn - Ảnh: Internet

Trong khi đó, chất nicotinamide là dẫn xuất của vitamin B3 rất tuyệt vời để làm sáng, phục hồi năng lượng tế bào, sửa chữa DNA hư tổn và giảm tác động của tia UV từ ánh nắng mặt trời gây ra trên da.

3. Trồng cây chuối 3 phút mỗi ngày

Đây là bài tập có khả năng dưỡng trắng da hữu hiệu. Sau khi thực hiện trồng cây chuối 3 phút, bạn sẽ cảm thấy da mặt hơi ửng đỏ. Chăm chỉ làm điều này mỗi ngày sẽ kích thích lưu thông máu lên khuôn mặt, từ đó cải thiện độ trắng mịn và săn chắc của làn da.

4. Duy trì hàng rào độ ẩm

Làn da khô và bong tróc có nghĩa là hàng rào độ ẩm đã bị phá vỡ, mất cân bằng. Để loại bỏ vấn đề này, đồng thời phục hồi lại làn da sáng mịn, bạn cần sửa chữa lại lớp màng bảo vệ này.

Hãy tìm kiếm các sản phẩm có tác dụng chữa lành làn da khô, đỏ hoặc nhạy cảm với các thành phần làm dịu nhẹ và dưỡng ẩm.

Các chuyên gia khuyến khích người sở hữu làn da dễ khô và kích ứng nên sử dụng tinh chất từ rong biển và gừng. Hai loại nguyên liệu này vừa cân bằng lại độ ẩm vừa cải thiện quá trình hydrat da.

Độ ẩm được duy trì bền vững, làn da sẽ khỏe đẹp, mịn màng - Ảnh: Internet

5. Tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần

Tẩy tế bào chết là cách nhanh và dễ nhất để làm sáng làn da. Tuy nhiên, đừng lạm dụng công đoạn này, tốt nhất là thực hiện tối đa 2 lần mỗi tuần.

Sự tích tụ tế bào chết có thể làm cho làn da trông sần sùi và kém hồng hào. Do đó, bạn cần phải loại bỏ lượng cặn bã này để da trở nên nhẹ nhàng, sáng mịn hơn. Ngoài ra, công đoạn này còn hỗ trợ các sản phẩm chăm sóc thẩm thấu vào da tốt hơn.

6. Mát xa da mặt thường xuyên

Mát xa thường xuyên giúp loại bỏ bọng mắt và độc tố ra khỏi khuôn mặt. Phương pháp này mang nhiều máu, chất dinh dưỡng và oxy đến tế bào da hơn. Nhờ đó, làn da sẽ được nuôi dưỡng tốt nhất.

Thêm vào đó, mát xa làm giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường lưu thông cho hệ thống bạch huyết.

Đối với làn da khô, các chuyên gia hướng dẫn nên xoa bóp theo chuyển động tròn từ dưới lên trên, bắt đầu từ gốc cổ nơi có các động mạch. Thực hiện theo hình xoắn ốc nhẹ nhàng về phía hàm, lên hai bên mặt và xung quanh má. Cuối cùng là di chuyển lên thái dương, kết thúc ở trán.

Muốn làn da luôn căng mịn mà không xuất hiện nếp nhăn, bạn phải mát xa khuôn mặt mỗi ngày - Ảnh: Internet

7. Sử dụng huyết thanh

Dù sở hữu loại da nào, bạn vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của huyết thanh giàu dưỡng chất. Có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau trên thị trường nhưng tốt nhất vẫn là những công thức chứa axit hyaluronic.

Loại axit này sẽ phát huy tối đa tác dụng nếu sử dụng vào buổi sáng và tối. Chúng có khả năng tăng cường tối đa quá trình hydrat hóa, điều bắt buộc trong mọi chế độ chăm sóc da.

Axit hyaluronic có khả năng giữ nước trong thời gian dài, do đó giúp làn da ngậm nước và ẩm mịn.

8. Thêm vitamin C vào thói quen làm đẹp

Không chỉ chống lão hóa, vitamin C còn giúp làm sáng da, chống lại sắc tố và góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể của làn da. Loại dưỡng chất này hoạt động bằng cách can thiệp vào quá trình sản xuất sắc tố, giảm viêm, đồng thời bảo vệ làn da khỏi gốc tự do và tác hại xấu từ môi trường.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, chúng còn dưỡng trắng rất nhanh chóng - Ảnh: Internet

9. Xịt khoáng

Xịt khoáng không chỉ cung cấp nước mà còn bổ sung các thành phần tốt cho da như glycerin, axit hyaluronic và niacinamide. Chúng có tác dụng làm dịu, bù nước và cung cấp độ ẩm tức thì suốt ngày dài.

Bạn có thể sử dụng các dạng xịt khoáng từ nguyên liệu tự nhiên như nha đam, bạc hà và dầu hoa hồng để giảm thiểu dấu hiệu lão hóa, ô nhiễm, khô và mẩn đỏ.

Tuân thủ thực hiện theo 9 bí quyết trên, việc chăm sóc làn da của bạn sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.