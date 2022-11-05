Đánh bay quần thâm, nếp nhăn với các phương pháp từ tự nhiên

Chăm sóc da 05/11/2022 09:09

Bạn có thể cải thiện quần thâm dưới mắt bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ.

Da là cơ quan cơ thể lớn nhất bao phủ bên ngoài cơ thể. Da cũng có vai trò bảo vệ an toàn các cơ quan, cơ, mạch máu và ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn. Nó có tác dụng bảo vệ các bộ phận khác trên cơ thể khỏi tác hại từ môi trường bên ngoài, nhưng bản thân làn da lại tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên rất dễ phát sinh các vấn đề.

Đánh bay quần thâm, nếp nhăn với các phương pháp từ tự nhiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì là cơ quan lộ ra bên ngoài nên việc chúng ta dễ dàng nhận thấy các vấn đề của nó cũng là một điều đáng lo ngại.

Phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe Hoa Kỳ “Private” đã giới thiệu các phương pháp tự nhiên chữa lành quầng thâm, nếp nhăn và sẹo trên da.

Quầng thâm

Quầng thâm là hiện tượng phần dưới mắt bị thâm do mỡ dưới mắt hoặc biến đổi sắc tố da. Quầng thâm do di truyền rất khó chữa lành một cách tự nhiên. Ngược lại, nếu nguyên nhân là do căng thẳng, dị ứng, hút thuốc, uống rượu, dụi mắt hoặc tiếp xúc với ánh nắng thì có thể chữa khỏi. Cách hiệu quả nhất để đá bay quầng thâm khiến mọi người trông chán nản và ủ rũ là nghỉ ngơi đầy đủ.

Đánh bay quần thâm, nếp nhăn với các phương pháp từ tự nhiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không ngủ đủ giấc, quầng thâm có thể trở nên đậm hơn, vì vậy bạn nên ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày và bổ sung vào cuối tuần nếu bạn không thể ngủ đủ giấc vào các ngày trong tuần.

Ngoài ra, căng thẳng là thủ phạm chính gây ra quầng thâm nên điều quan trọng là bạn phải duy trì sự ổn định về tinh thần và giảm uống rượu bia, thuốc lá.

Vết sẹo

Sẹo là một vấn đề về da thường gặp ở thanh thiếu niên và vết sẹo do mụn để lại thì càng nổi bật hơn nữa. Dầu mù u là một loại dầu tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn nên khi bạn thoa lên vết sẹo do mụn, nó có thể giúp chữa lành và tái tạo da.

Đánh bay quần thâm, nếp nhăn với các phương pháp từ tự nhiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với vết thương cũ, rất khó để loại bỏ chúng hoàn toàn, nhưng nếu bạn thoa dầu một cách đều đặn, bạn có thể nhận thấy được hiệu quả là vết thương đã mờ đi. Một cách khác để giảm sẹo là thường xuyên loại bỏ các tế bào da cũ và massage chúng để thúc đẩy lưu thông máu.

Nếp nhăn

Nếp nhăn là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi lượng collagen trong da giảm dần theo tuổi tác. Khi collagen và elastin, hai chất giúp giữ cho da của bạn trẻ và đàn hồi bị giảm, thì lúc đó da của bạn sẽ mất tính đàn hồi và hình thành nên nếp nhăn. Một cách để giúp giảm nếp nhăn là khi bạn tắm hãy dùng khăn tắm để kích thích da một cách nhẹ nhàng.

Đánh bay quần thâm, nếp nhăn với các phương pháp từ tự nhiên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lau bằng khăn tắm để giúp lưu thông máu và loại bỏ các tế bào da chết ở lớp biểu bì giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Ngoài ra, sử dụng mỹ phẩm từ hoa cúc có chứa alpha-bisabolol cũng là một cách để cải thiện nếp nhăn. Hoa oải hương và cúc vạn thọ chứa các thành phần bảo vệ tế bào da và giảm thiểu nếp nhăn.

Theo Kormedi

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