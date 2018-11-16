Da nhăn nheo, chảy xệ trở nên căng mịn, săn chắc như trẻ ra 10 tuổi nhờ dùng bột gạo theo cách này

Chăm sóc da 16/11/2018 10:48

Boldsky vừa đăng tải công thức tẩy tế bào chết, đồng thời trẻ hóa làn da bằng bột gạo, trà xanh và mật ong cực kỳ hiệu quả mà bạn nên học ngay.

Tẩy tế bào chết thường xuyên rất quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh. Bạn có thể chọn sử dụng các sản phẩm sẵn có trên thị trường hoặc đến salon để thực hiện. Nhưng bạn hoàn toàn có thể sử dụng các phương pháp tự nhiên để tiết kiệm chi phí, cũng như đảm bảo an toàn cho làn da.  

Da nhăn nheo, chảy xệ trở nên căng mịn, săn chắc như trẻ ra 10 tuổi nhờ dùng bột gạo theo cách này - Ảnh 1
Tẩy tế bào chết giúp da sáng, mịn và thông thoáng hơn - Ảnh: Internet

Trong bài viết này, Boldsky sẽ mang đến cho bạn công thức tẩy da chết bằng bột gạo, mật ong, trà xanh và chanh.

Hỗn hợp tẩy tế bào chết, trẻ hóa da

Thành phần:

- Gạo 

- Chanh

- Mật ong

- Trà xanh

Cách chuẩn bị:

Tất cả những gì bạn cần làm là xay nhuyễn 2 muỗng canh gạo cho ra chiếc bát nhỏ. Thêm 1 muỗng cà phê nước chanh tươi, 1 muỗng cà phê mật ong và ít nước trà xanh hoặc bột trà xanh vào rồi trộn đều. 

Trộn đều tất cả các thành phần rồi thoa lên mặt. Bạn có thể sử dụng bàn chải mềm để áp dụng chúng lên khuôn mặt sau đó mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn vài phút. Để yên trong khoảng 20 - 30 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Da nhăn nheo, chảy xệ trở nên căng mịn, săn chắc như trẻ ra 10 tuổi nhờ dùng bột gạo theo cách này - Ảnh 2
Hỗn hợp tẩy tế bào chết, nuôi dưỡng da từ bột gạo và trà xanh - Ảnh: Internet

Cuối cùng, sau khi da mặt đã khô, hãy thoa một ít kem dưỡng ẩm để cân bằng lại làn da. Bạn có thể lặp lại phương thuốc này nhiều nhất 2 lần mỗi tuần để có làn da hoàn hảo. 

Tác dụng của công thức từ bột gạo

Cấu trúc hạt của bột gạo rất thích hợp để tẩy tế bào chết giúp làn da trông tươi sáng và khỏe mạnh. Bột gạo cũng giúp làm trắng da một cách tự nhiên. Loại hạt quen thuộc này là một trong những bí quyết làm đẹp của phụ nữ châu Á. Sử dụng bột gạo trong chế độ làm đẹp hàng ngày, bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo.

Da nhăn nheo, chảy xệ trở nên căng mịn, săn chắc như trẻ ra 10 tuổi nhờ dùng bột gạo theo cách này - Ảnh 3
Bột gạo là thành phần tự nhiên vô cùng tốt đối với làn da - Ảnh: Internet

Chanh chứa nguồn vitamin C dồi dào giúp trẻ hóa làn da, loại bỏ các tế bào chết và phục hồi tế bào mới. Thêm vào đó, loại quả này còn giàu chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ da khỏi các gốc tự do, thúc đẩy sản xuất collagen, do đó cải thiện độ đàn hồi và ngăn ngừa lão hóa da.

Trong khi đó, mật ong hoạt động như loại kem dưỡng ẩm tự nhiên giúp giữ cho làn da ngậm nước và trong suốt. Các tính chất axit trong mật ong giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn trên da. Nếu mắc bất kỳ loại nhiễm trùng này, đây là nguyên liệu tốt nhất để điều trị. Mật ong cũng có chất chống oxy hóa giúp trẻ hóa làn da. 

Áp dụng trà xanh là cách tuyệt vời để chống lại những dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, chảy xệ và đốm đen. 

Da nhăn nheo, chảy xệ trở nên căng mịn, săn chắc như trẻ ra 10 tuổi nhờ dùng bột gạo theo cách này - Ảnh 4
Trà xanh giàu chất chống oxy hóa giúp da trẻ mịn, căng mướt - Ảnh: Internet

Chăm chỉ tẩy tế bào chết bằng công thức từ bột gạo, trà xanh, mật ong và chanh này tối đa 2 lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, hồng hào vô cùng đơn giản.

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Ngoài việc chăm sóc da mặt bằng các sản phẩm dưỡng da thì hội con gái cũng cần sửa ngay những thói quen sau đây để làm chậm quá trình lão hóa da.

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