Cách làm mặt nạ bằng bột nghệ để se khít lỗ chân lông, giảm tiết dầu nhờn giúp da mịn màng, căng mướt sau 10 ngày

Chăm sóc da 15/11/2018 10:27

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực, củ nghệ còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe và làn da như chữa lành vết thương, tăng cường khả năng miễn dịch, loại bỏ dầu nhờn, điều trị mụn...

Bên cạnh mụn, nám sạm, dầu nhờn là vấn đề mà phụ nữ không bao giờ muốn mắc phải. Hơn hết, đây là đặc trưng bẩm sinh của mà bạn chỉ có thể tiết chế chứ không thể loại bỏ hoàn toàn.

Thông thường, da dầu sẽ thu hút nhiều vi khuẩn, bụi bẩn hơn, từ đây tạo điều kiện để tạo thành mụn trứng cá, viêm hay kích ứng. Có rất nhiều phương pháp để hạn chế tiết dầu nhờn trên da, trong đó, các công thức từ bột nghệ sẽ là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang gặp phải vấn đề mụn, viêm.

Cách làm mặt nạ bằng bột nghệ để se khít lỗ chân lông, giảm tiết dầu nhờn giúp da mịn màng, căng mướt sau 10 ngày - Ảnh 1
Nghệ luôn được ví như một thần dược đối với làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Dưới đây là 3 công thức từ bột nghệ được Boldsky gợi ý nhằm giúp bạn giảm thiểu dầu nhờn, sở hữu làn da căng mịn.

Tác dụng của nghệ đối với da

Nghệ giàu các đặc tính kháng khuẩn có tác dụng làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn trứng cá, viêm da hay mẩn ngứa. Ngoài ra, đây còn là nguyên liệu có khả năng tẩy tế bào chết tuyệt vời giúp làn da khỏe đẹp hơn. 

Ngoài ra, loại củ này còn làm giảm lượng dầu dư thừa giúp da mềm mịn và giảm bóng nhờn triệt để. Đặc biệt, nguồn dưỡng chất trong nghệ giúp ngăn ngừa sự tích tụ dầu thường xuyên trên da bằng cách điều chỉnh quá trình sản xuất bã nhờn.

Các công thức mặt nạ nghệ cho da nhờn

Mặt nạ nghệ, chanh và bột mì

Thành phần:

• 1 muỗng canh bột nghệ

• 1 muỗng canh nước chanh

• 2 - 3 muỗng canh bột mì

Cách thực hiện:

Chuẩn bị chiếc bát sạch, thêm bột nghệ, bột mì và nước chanh vào rồi trộn đều lên. Với sự giúp đỡ của cọ, thoa đều hỗn hợp thu được lên khuôn mặt trong 12 - 15 phút. Sau khi khô, rửa sạch nhẹ nhàng bằng nước lạnh và lau bằng bông mềm.

Với việc sử dụng phương pháp này 2 lần/tuần, bạn sẽ cảm thấy lượng dầu trên da giảm dần. Tuy nhiên, hãy thận trọng vì một số người có thể bị dị ứng với nghệ, bị ngứa và nóng rang. Vì vậy, hãy kiểm tra độ kích ứng trước khi sử dụng nghệ, hoặc có thể giảm lượng nghệ trong công thức này.

Cách làm mặt nạ bằng bột nghệ để se khít lỗ chân lông, giảm tiết dầu nhờn giúp da mịn màng, căng mướt sau 10 ngày - Ảnh 2
Không chỉ hạn chế tiết dầu nhờn, công thức mặt nạ từ bột nghệ này còn điều trị mụn, dưỡng trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ nghệ, chanh và sữa chua

Thành phần:

• Nửa muỗng canh bột nghệ

• 1 muỗng canh nước chanh

• 1 muỗng canh sữa chua

Cách làm:

Trộn đều bột nghệ, sữa chua và nước chanh đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp thu được lên khuôn mặt và cổ với sự giúp đỡ của cọ. Giữ mặt nạ trong 10 - 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh, lau khô bằng khăn mới.

Sử dụng gói mặt nạ này 2 - 3 lần trong một tuần để nhận được kết quả tuyệt vời.

Cách làm mặt nạ bằng bột nghệ để se khít lỗ chân lông, giảm tiết dầu nhờn giúp da mịn màng, căng mướt sau 10 ngày - Ảnh 3

Gói mặt nạ từ bột nghệ này giàu vitamin C, axit xitric loại bỏ dầu, tế bào chết và bụi bẩn. Sữa chua có đặc tính làm se giúp thu nhỏ lỗ chân lông giúp loại bỏ dầu - Ảnh: Internet

Mặt nạ nghệ và dưa leo

Thành phần:

• 1 muỗng canh bột nghệ

• ½ chén nước ép dưa chuột

Cách thực hiện:

Bạn có thể nghiền hoặc lấy nước ép dưa leo cho ra chiếc bát, thêm bột nghệ vào trộn đều là có thể sử dụng. Thoa đều hỗn hợp thu được lên khắp khuôn mặt, để yên trong 12 - 15 phút. Sau khi khô, rửa sạch bằng nước ấm và lau khô bằng khăn sạch.

Sử dụng thường xuyên gói mặt này 2 lần mỗi tuần sẽ trẻ hóa trên làn da.

Cách làm mặt nạ bằng bột nghệ để se khít lỗ chân lông, giảm tiết dầu nhờn giúp da mịn màng, căng mướt sau 10 ngày - Ảnh 4

Gói mặt này giàu tính chất dưỡng ẩm của của dưa leo, cộng thêm kháng khuẩn của nghệ giúp thu nhỏ lỗ chân lông và loại bỏ dầu dư thừa khỏi da - Ảnh: Internet

Chăm chỉ đắp một trong những công thức mặt nạ từ bột nghệ này, tình trạng dầu nhờn sẽ giảm hẳn giúp làn da mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Thêm nghệ vào sữa tươi uống mỗi tối, da dẻ lúc nào cũng căng mịn, trắng bóc như bông bưởi

Thêm nghệ vào sữa tươi uống mỗi tối, da dẻ lúc nào cũng căng mịn, trắng bóc như bông bưởi

Thói quen uống 1 ly sữa nghệ ấm trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ cực kỳ tốt đối với sức khỏe, làn da lẫn vóc dáng.

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